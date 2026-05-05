News

Neue Sofanella Heimkino-Kollektion Ardea mit Getränke-Kühlung und LED-Beleuchtung

Sofanella präsentiert mit Ardea eine Heimkino-Sofa-Kollektion mit gekühlten Getränkehaltern, Wireless-Charging und LED-Beleuchtung.

Gekühlte Getränkehalter als Komfort-Innovation

Während klassische Heimkinosessel lediglich einfache Getränkehalter bieten, setzt die Kollektion Ardea von Sofanella auf aktive Kühltechnologie. Die in die Mittelkonsole integrierten Getränkehalter verfügen über eine elektrische Kühlfunktion, die Drinks über mehrere Stunden auf idealer Temperatur hält.

"Bei mehrstündigen Film-Marathons oder Gaming-Sessions ist das ein echter Unterschied", erklärt Sandra Sollinger von Sofanella. "Niemand möchte alle 30 Minuten aufstehen, um lauwarme Getränke gegen kalte zu tauschen. Die aktive Kühlung hält Ihre Drinks perfekt temperiert – von der ersten bis zur letzten Szene."

Die Kühlfunktion arbeitet leise und energieeffizient. Die Temperatur ist über das integrierte Touchscreen-Display regelbar. Die LED-Beleuchtung der Getränkehalter schafft zusätzlich stimmungsvolles Ambiente und erleichtert das Abstellen bei gedämpftem Heimkino-Licht.

Wireless-Charging für unterbrechungsfreie Entertainment-Sessions

Ein weiteres Komfort-Detail ist die kabellose Ladefunktion. Die Mittelkonsole verfügt über eine induktive Wireless-Charging-Fläche, die Qi-fähige Smartphones ohne Kabel auflädt. Zusätzlich bietet die Mittelkonsole USB-A und USB-C Anschlüsse für Tablets, E-Reader, Gaming-Controller oder andere USB-Geräte. Die zentrale Position macht alle Anschlüsse von beiden Sitzplätzen gut erreichbar.

Elektrischer Stauraum für aufgeräumtes Ambiente

Die Mittelkonsole verfügt über eine motorisch öffnende Stauraumklappe. Per Knopfdruck auf dem Touchscreen-Display öffnet sich das Fach und bietet Platz für:

• Fernbedienungen und Controller

• Snacks und kleine Lebensmittel

• Brillen und persönliche Gegenstände

• Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel

• Zeitschriften oder kleine Bücher

Die elektrische Öffnung öffnet das Fach lautlos mit einem Fingertipp auf dem Display. Zusätzlich bieten ausziehbare Fächer in den Armlehnen weiteren Stauraum. Diese mechanischen Fächer sind ohne Motorik ausgestattet und jederzeit diskret zugänglich.

"Aufgeräumtes Ambiente ist wichtig für echtes Heimkino-Feeling", erklärt Sollinger. "Fernbedienungen, Kabel und Verpackungen stören die Atmosphäre. Die Stauraum-Lösungen halten alles griffbereit, aber unsichtbar."

Lordosenstütze elektrisch verstellbar

Ein gesundheitlicher Aspekt, der Ardea von einfachen Heimkinosesseln unterscheidet: Die motorisierte Lordosenstütze für den unteren Rückenbereich lässt sich elektrisch verstellen. Die Lordosenstütze passt sich präzise der individuellen Wirbelsäulenform an. Durch elektrische Verstellung findet jeder Nutzer die optimale Position – entscheidend für komfortables Sitzen über mehrere Stunden ohne Rückenschmerzen oder Verspannungen.

Die Einstellung erfolgt über das Touchscreen-Display. Einmal die perfekte Position gefunden, speichert die Memory-Funktion diese im persönlichen Profil – jederzeit per Fingertipp abrufbar. Kombiniert mit den elektrisch verstellbaren Kopfstützen entsteht optimale Körperunterstützung von Nacken bis Lendenwirbel.

Elektrische Vollausstattung an allen Plätzen

Unabhängig von Material oder Ausführung verfügt jeder Ardea-Sitzplatz über umfassende elektrische Verstellsysteme:

Rückenlehnen:

- Stufenlose elektrische Verstellung vom aufrechten Sitzen bis zur entspannten Liegeposition

- Jeder Platz individuell steuerbar.

Fußstützen:

- Ausfahrbare Fußstützen mit elektrischer Steuerung für optimale Beinlagerung

- Separate Kontrolle pro Sitzplatz.

Kopfstützen:

- Elektrisch höhenverstellbar für verschiedene Körpergrößen

- Millimetergenaue Anpassung für perfekte Nackenstütze.

Lordosenstütze:

- Motorisierte Lendenwirbelstütze mit stufenloser elektrischer Verstellung für individuellen unteren Rücken.

Die unabhängige Steuerung ermöglicht unterschiedliche Positionen – während eine Person aufrecht sitzt, kann die andere zurücklehnen. Keine synchrone Zwangsverstellung wie bei einfacheren Relaxsofas.

Memory-Funktion speichert Lieblingspositionen

Das intelligente Speicher-System unterscheidet Ardea von klassischen elektrischen Sofas. Bis zu zwei komplette Einstellungsprofile können pro Sitzplatz gespeichert werden:

Einmal die perfekte Kombination aus Rückenlehnenwinkel, Fußstützenposition, Kopfstützenhöhe und Lordosenstützen-Einstellung gefunden – ein Fingertipp auf das gespeicherte Profil, und der Sessel fährt automatisch alle Positionen an.

Praktisch für unterschiedliche Aktivitäten:

• Profil 1: Aufrechte Gaming-Position mit moderaten Verstellungen

• Profil 2: Entspannte Film-Position mit weit zurückgefahrenen Elementen

Die "All Close"-Funktion bringt alle elektrischen Verstellungen mit einem Befehl zurück in die Ausgangsposition – ideal nach Filmende oder beim Verlassen des Raums.

LED-Beleuchtung in zwölf Farben

Die integrierte LED-Ambiente-Beleuchtung am Boden schafft stimmungsvolle Atmosphäre für verschiedene Nutzungsszenarien:

Film-Genres: Passen Sie die Beleuchtungsfarbe an das Genre an – warmes Bernstein für Romanzen, kühles Blau für Science-Fiction, intensives Rot für Thriller, sanftes Grün für Naturfilme.

Tageszeiten: Helles, dynamisches Licht für Gaming-Sessions am Nachmittag, gedämpftes, warmes Licht für entspannte Abende.

Stimmungen: Die Farbwahl beeinflusst die Atmosphäre – beruhigendes Violett für Entspannung, energetisches Orange für Action, neutrales Weiß für konzentriertes Arbeiten.

Die Helligkeit ist stufenlos regelbar über das Touchscreen-Display – von subtiler Akzentbeleuchtung bis zu deutlich sichtbaren Lichteffekten. Die Beleuchtung der gekühlten Getränkehalter kann separat in der gleichen oder einer anderen Farbe eingestellt werden.

Nosag-Federung für dauerhaften Komfort

Das Sitzsystem basiert auf robustem Federkern mit Nosag-Federung. Diese Konstruktion bietet mehrere Vorteile gegenüber reinen Schaumstoff-Polsterungen:

Langlebigkeit: Die Stahlfedern behalten ihre Stützkraft über viele Jahre. Kein Durchsitzen oder Muldenbildung wie bei einfachen Schaumstoff-Sitzen.

Atmungsaktivität: Die Federung ermöglicht Luftzirkulation durch den Sitz. Keine Wärmestaus bei längeren Sitzperioden.

Stützkraft: Die Federn bieten feste Unterstützung ohne hart zu wirken. Der Körper wird optimal gestützt, versinkt aber nicht.

Geräuschlosigkeit: Moderne Nosag-Federung arbeitet absolut lautlos. Keine quietschenden oder knarzenden Geräusche bei Bewegungen.

Die Kombination aus Federkern und hochwertiger Polsterung schafft Sitzkomfort, der auch nach Jahren täglicher Nutzung erhalten bleibt.

Leder oder Stoff – Materialwahl nach Präferenz

Die Ardea-Kollektion ist in zwei Bezugsvarianten verfügbar:

Premium-Leder: Durchgängiger Echtlederbezug in verschiedenen Farbtönen. Besonders pflegeleicht – verschüttete Getränke lassen sich feucht abwischen. Die Lederoberfläche entwickelt mit der Zeit charaktervolle Patina. Strapazierfähig und langlebig, ideal für intensive Nutzung.

Hochwertiger Stoff: Robuster Stoffbezug in kuratierten Farben. Atmungsaktiv ohne Temperatureffekte bei langem Sitzen. Angenehme, weiche Haptik bei direktem Hautkontakt. Wohnliche Optik für harmonische Integration in verschiedene Einrichtungsstile.

Beide Materialvarianten umhüllen die gleiche technische Ausstattung: gekühlte Getränkehalter, Wireless-Charging, elektrische Verstellsysteme, Touchscreen-Steuerung und alle Komfortfunktionen sind identisch. Die Materialwahl ist reine Geschmacks- und Nutzungsfrage.

Touchscreen-Display als zentrale Steuerung

Alle Funktionen werden über das integrierte Touchscreen-Display in der Mittelkonsole gesteuert. Die intuitive Bedienoberfläche orientiert sich an Smartphone-Standards: Klare Icons für jede Funktion, Schieberegler für stufenlose Einstellungen (Kopfstützenhöhe, Lordosenstütze), Tapp-Gesten für Ein/Aus-Funktionen (Heizung, Beleuchtung), Wisch-Gesten für Helligkeits- oder Temperaturanpassungen.

Die selbsterklärende Menüführung macht Bedienungsanleitungen überflüssig. Auch technikferne Nutzer finden sich sofort zurecht – das Display funktioniert wie das Smartphone, das jeder täglich nutzt.

Drei Showroom-Standorte für persönlichen Test

Ardea kann in drei Sofanella Showrooms persönlich getestet werden – in Alling bei München, Bielefeld und Dreieich bei Frankfurt.

Besucher erleben die gekühlten Getränkehalter in Aktion, testen die kabellose Ladefunktion mit dem eigenen Smartphone, probieren den elektrisch öffnenden Stauraum aus, vergleichen Leder und Stoff direkt nebeneinander und lernen die Touchscreen-Bedienung kennen.

Das Showroom-Team demonstriert die Memory-Funktion und erklärt optimale Einstellungen der Lordosenstütze für verschiedene Körpergrößen.

"Die Details machen den Unterschied", so Sollinger. "Erst wenn Sie erleben, wie praktisch die gekühlten Getränkehalter sind oder wie komfortabel die kabellose Ladefunktion ist, verstehen Sie den Mehrwert gegenüber Standard-Heimkinosesseln.“

Direktvertrieb für transparente Preisgestaltung

Sofanella verkauft Ardea direkt an Endkunden ohne Möbelhäuser als Zwischenhändler. Die umfassende Ausstattung – gekühlte Getränkehalter, Wireless-Charging, elektrische Lordosenstütze, Touchscreen-Steuerung – wäre über traditionelle Handelswege deutlich teurer. "Durch Direktvertrieb können wir Premium-Features zu fairen Preisen anbieten", erklärt Sollinger. "Kunden zahlen für Qualität und Funktionalität, nicht für Handelsspannen." Die Fertigung erfolgt auftragsbezogen – jeder Ardea wird nach Bestellung individuell produziert. Die Lieferung erfolgt inklusive Aufbau bis zur Wunschposition im Raum. Alle Verpackungsmaterialien werden direkt mitgenommen.

Genaue Informationen zu allen Sofanella-Sofas gibt es im Online-Shop unter www.sofanella.de.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.