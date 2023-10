TEST: Hama/Canton Mate Pro - preislich fairer Bluetooth-Lautsprecher mit Freisprecheinrichtung und Powerbank-Funktion

Auf der diesjährigen IFA in Berlin kündigten der Elektronikspezialist Hama und die Lautsprecherpioniere von Canton ihre Kooperation an. Im ersten Schritt dieser Kooperation wurden die Bluetooth-Lautsprecher Glow Pro und der Mate Pro der breiten Masse präsentiert.

Wir freuen uns, nun die ersten Testsamples erhalten zu haben. In diesem Test widmen wir uns den größeren Bluetooth-Speaker, den Mate Pro. Dieser ist, ausschließlich in der von uns getesteten schwarzen Farbvariante für 109 EUR im Handel erhältlich.

Seitliche Basstreiber im Detail

Der Mate Pro verfügt über eine für die günstige Preisklasse aufwändige und, zumindest in der Theorie, auch klangstarke Zwei-Wege Tief-/Mittel- und Hochtonbestückung. Ergänzt wird dieses Setup von einer zusätzlichen Passivmembran auf den beiden Außenseiten. Angetrieben wird der Mate Pro von einem kraftvollen 60 Watt Verstärker. Neben der speziellen akustischen Abstimmung "Pro Sound Experience", powered by Canton, verfügt der kompakte Bluetooth-Lautsprecher über eine Freisprecheinrichtung. Letztere soll ebenfalls akustisch punkten können.

Die Frontansicht des Hama/Canton Mate Pro

Für eine ressourcenschonende Verbindung zum Smartdevice sorgt Bluetooth in der Version 5.0. Dank der True-Wireless-Stereo Funktion (TWS), lassen sich zwei Mate Pro Lautsprecher via Bluetooth verbinden und erzeugen dadurch echten Stereo-Sound.

Mit seinen kompakten Abmessungen von 175 mm Höhe, einer Tiefe von 120 mm und einer Länge von 310 mm lässt sich der Bluetooth-Lautsprecher noch problemlos in der Schwimmbadtasche oder Rücksack verstauen. Um den Mate Pro komfortabel von A nach B transportieren, liegt dem Lieferumfang zudem ein Tragegurt bei und auf der Oberseite des Lautsprechers, ist ein Tragegriff angebracht. Das Stückgewicht liegt bei 2550 Gramm.

Der Tragegriff im Detail

Ein Tragegurt befindet sich ebenfalls im Lieferumfang

Der Mate Pro verfügt über einen 3.600 mAh starken Li-Ion Akku. Dieser soll Wiedergabezeiten von bis zu 12 Stunden generieren, natürlich bei mittlerer Lautstärke. Ist der integrierte Akku dennoch mal komplett leer, vergehen bis zu 3 Stunden, bis der Akku wieder vollständig geladen ist. Hier kommen wir zum größten Schwachpunkt des Mate Pro - 12 Stunden Akkulaufzeit bei normalem Pegel sind definitiv knapp bemessen, daraus folgern wir, dass bei der Kapazität des Akkus wohl der Rotstift angesetzt wurde, um den sehr attraktiven

Für das Aufladen des Lautsprechers befindet sich im Lieferumfang ein USB-C Kabel, und, wie üblich, befindet sich im Lieferumfang kein Netzteil. Erfreulicherweise verfügt der Hama/Canton Speaker über eine Powerbank-Funktion. Während der Wiedergabe kann komfortabel am Mate Pro das Smartdevice aufgeladen werden - wobei: Ob das in Anbetracht der ohnehin schon eher kleinen Akkulaufzeit ratsam ist, stellen wir in Frage.

Ein USB-C Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten, ein Netzteil fehlt

Für die günstige Preisklasse, eine sehr gute Detailverarbeitung

Die Designsprache des Mate Pro empfinden wir als zeitlos und durchaus ansprechend, auch wenn bei diesem Kaufpreis natürlich weder Opulenz noch feinste Materialqualität ermöglicht werden kann. Das Gehäuse besteht aus schwarzem, mattem Kunststoff und auf der Front und der Rückseite ist ein akustisch durchlässiges Kunststoffgeflecht über den Chassis aufgebracht. Das Geflecht sitzt am Speaker bombenfest und macht einen soliden und robusten Eindruck. Das Gehäuse ist, in Anbetracht der günstigen Preisklasse, sehr gut verarbeitet, nur manche Übergänge könnten etwas sauberer gestaltet sein.

Um den kompakten Lautsprecher effektiv vor einem Regenschauer oder Spritzwasser im Schwimmbad zu schützen, besitzt dieser eine IPX6 Klassifizierung. Diese schützt den Speaker sogar gegen starkes Strahlwasser.

Gummierte Bedienelemente und Status LED

Widmen wir uns nun der Bedienbarkeit des Hama/Canton Mate Pro. Auf der Geräteoberseite befinden sich, unterhalb vom Tragegriff, zahlreiche Bedienelemente. Der erste Taster ist für das Ein- sowie Ausschalten des Speakers zuständig. Dafür muss der Button ca. drei Sekunden lang betätigt werden. Wird der Taster während der Musikwiedergabe einmal kurz gedrückt, wird die Wiedergabe pausiert bzw. wieder gestartet. Da der Mate Pro über eine Freisprecheinrichtung verfügt, kann durch Betätigen des On/Off-Buttons bei einem eingehenden Anruf der Call angenommen sowie beendet werden.

Soll der Anruf nicht angenommen werden, genügt ein zweimaliges Drücken. Darauf folgen die Taster für die Lautstärkeregulierung. Werden diese Bedienelemente kurz betätigt, wird die Lautstärke erhöhe bzw. verringert, werden die Buttons für ca. drei Sekunden betätigt, wird der vorherige bzw. der darauffolgende Titel abgespielt. Der letzte Taster im Bedienfeld ist zum einen für die Eingangswahl zuständig. Wird ein externe Zuspieler am Aux-Eingang angeschlossen, kann durch eine kurzzeitige Betätigung zwischen Bluetooth und Aux umgeschaltet werden.

Auf die klanglichen Eigenschaften kann der Nutzer ebenfalls Einfluss nehmen. Durch ein zweifaches Betätigen des "M"-Tasters werden verschiedene EQ-Klangkurven in Form von "Bass Sound", "Power Sound" sowie "Balanced Sound" abgerufen. Balance Sound steht für Ausgewogenheit, Power Sound ist auf maximalen Pegel optimiert und Bass Sound soll für mehr Basskraft) verantwortlich sein.

Wir möchten auch gerne die True-Wireless-Stereo Funktion (TWS) etwas genauer erläutern. Hier werden zwei Mate Pro Lautsprecher via Bluetooth verbunden und erzeugen dadurch echten Stereo Sound. Um zwei "Mate Pro" miteinander zu koppeln, muss zuerst Bluetooth auf dem Smartdevice deaktiviert werden und an beiden Lautsprechern muss man die "M"-Taste zwei Sekunden gedrückt halten, und zwar nicht gleichzeitig, sondern erst beim einen Mate, anschließend beim zweiten Mate. Es quittiert ein Tonsignal die erfolgreiche Verbindung.

Die gummierten Taster haben allesamt eine guten Druckpunkt und schon nach wenigen Versuchen klappt die Bedienung intuitiv.

Die Rückseite des Mate Pro

Wenden wir uns nun der Rückseite des kompakten Bluetooth-Lautsprechers zu. Die Rückseite präsentiert sich mit dem gleichen Material versehen, wie es auf der Vorderseite zu finden ist. Im oberen Teil der Rückseite, Richtung Tragegriff, befindet sich die Anschlusssektion des aktiven BT-Lautsprechers. Gut geschützt hinter einer Gummikappe finden wir den Aux-Anschluss, der für externe Zuspieler genutzt werden kann. Im Mittelteil befindet sich die USB-C Buchse, an der Lautsprecher aufgeladen werden kann. Abgeschlossen wird die Anschlusssektion vom USB-A Anschluss. Dieser unterstützt die Wiedergabe von Musik vom USB-Stick und besitzt eine Powerbank-Funktion, um z.B. das Smartdevice zu laden.

Die Anschlüsse in der Übersicht

Bei Nichtbenutzung werden die Anschlüsse von einer Gummikappe gut geschützt

Gummierte Standfüsse sorgen für die nötigen Bodenhaftung

Auf der zweiten Seite widmen wir uns dem Klang des Mate Pro.

