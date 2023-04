TEST: LG XBOOM360 DX03 - Schicker Bluetooth-Lautsprecher mit 360° Sound, App-Steuerung und Stimmungslicht

Der XBOOM360 DX03 ist die neueste Kreation aus der beliebten XBOOM Serie von LG Electronics. Dabei handelt es sich um einen ästhetischen Bluetooth Lautsprecher mit 360° Soundcharakteristik, der zudem mit einem individuell konfigurierbares Stimmungslicht ausgestattet ist. Der Bluetooth-Lautsprecher in den Farbvarianten Schwarz, Beige sowie Koralle für 299 EUR direkt im Onlinestore des Herstellers oder im Handel erhältlich.

Die 2023er LG-Kreation ist edel gestaltet und macht im heimischen Wohnzimmer auf einem Sideboard ebenso eine gute Figur wie auf der Terrasse oder auf dem Grillplatz. Mit einer Höhe von 327 mm, einer maximalen Breite von 165 mm und einer Tiefe von 165 mm präsentiert sich der XBOOM360 DX03n als mittelgroßer bis großer Bluetooth-Speaker. Dank einer optional montierbaren Trageschlaufe auf der Rückseite kann der 3,2 kg wiegende Speaker komfortabel von A nach B bewegt werden.

Montierbare Trageschlaufe auf der Rückseite

Klanglich verfügt der XBOOM360 DX03 über eine von LG entwickelte und zum Patent angemeldete Technologie für eine optimale Reflektorstruktur, so das sich der Klang gleichmäßig in alle Richtungen ausbreitet - im Sinne eines 360 Grad-Klangpanoramas. Der Hersteller verspricht eine überragende Wiedergabe des Originalklangs mit geringer Verzerrung für Klarheit und optimalen Raumklang, ganz gleich, wo sich der Hörer befindet. Ob der LG seine Mission erfüllt, dazu später mehr in unseren Klangtestreihen.

Der integrierte Hochleistungsakku mit 3900 mAh Kapazität ermöglicht Wiedergabezeiten von bis zu 24 Stunden, das sind erfreuliche Werte. Sollte dem LG Device dennoch der Saft ausgehen, kann der Lautsprecher mittels des ins Lieferumfang befindlichen USB-C Kabels aufgeladen und betrieben werden. Ein Netzteil befindet sich, wie üblicherweise, nicht im Lieferumfang. Ein komplett leerer Akku ist in 5 Stunden wieder voll aufgeladen. Unser Meinung nach dauert der Ladevorgang etwas zu lange. Über eine Powerbank-Funktion, um etwa das Smartdevice zu laden, verfügt neue XBOOM Lautsprecher nicht.

Ein USB-C Ladekabel befindet sich im Lieferumfang

Mittellautsprecher aus Glasfaser

Nach oben ausgerichteter Seidenkalotten-Hochtöner und Bedienelemente auf der Oberseite

Das 3-Wege-Soundsystem des LG XBOOM 360 DXO3 besteht aus einem nach oben ausgerichteten Seidenkalotten-Hochtöner mit Neodym-Magnet, einen Mittellautsprecher, ebenfalls mit Neodym-Magnet, zwei dualen Passiv-Radiatoren sowie einen Tieftöner auf der Unterseite. Der Dynamic Bass Optimizer verbessert den Basspegel, wenn die Wiedergabe nicht auf Maximalpegel erfolgt. Ein 50 Watt starker Verstärker versorgt die Lautsprecherchassis ausreichend.

Nach unten abstrahlender Tieftöner

Widmen wir uns nun der Verarbeitung des XBOOM360 DX03. Der kegelförmig aufgebaute Bluetooth Speaker verfügt auf den Außenseiten über ein Kunststoffgeflecht, welches mit grauem Akustikstoff bezogen ist. Das aufgebrachte Gewebe macht einen hochwertigen Eindruck und sitzt bombenfest. Der Stoff ist zudem sehr sauber platziert, ohne größere Spaltmaße. Im Oberteil des Speakers dominiert grau eingefärbter Kunstoff. In diesen sind das Stimmungslicht sowie der Mittellautsprecher integriert. Auf der Oberseite sitzen der bereits erwähnte Seidenkalotten-Hochtöner und die Bedienelemente des Bluetooth-Lautsprechers.

Touch-Bedienelemente auf der Oberseite des Speakers

Um den Seidenkalotten-Hochtöner herum befinden sich zahlreiche Bedienelemente sowie LEDs, auf die wir nun näher eingehen möchten. Die LED auf der linken Seite informiert beim Einschalten des Lautsprechers über Zustand des integrierten Akku. Leuchtet die LED Grün, beträgt der Akkustand mehr als 70%. Erleuchtet diese in gelb, ist der Akkustand noch zwischen 10-70% und blinkt diese rot, muss der Speaker dringend geladen werden. Darunter wurde ein Touchbedienelement für die Beleuchtung untergebracht. Durch Betätigen werden die unterschiedlichen Betriebsarten des Stimmungslichts (Ambient-, Nature- sowie Party-Modus) durchgeschaltet sowie die Beleuchtung ganz ausgeschaltet. Die Plus- sowie Minus- Elemente sind für die Lautstärkeregulierung zuständig. Das Touchelement Play/Pause hat zahlreiche Aufgaben. Bei einmaligen Betätigen wird die Wiedergabe pausiert bzw. gestartet. Betätigt man den Sensor zweimal kurz, wird der darauffolgende Titel abgespielt. Wird der Sensor dreimal kurz berührt, wird der vorhergehende Titel abgespielt. Die Sensoren reagieren sehr schnell und werden erst beleuchtet, wenn die Berührung erfolgt.

Ein-/Aus-Taster auf der Rückseite

Stimmungslicht in der Detailansicht

Kommen wir nun zu einem weiteren Highlight. Wie wir bereits eingangs erwähnten, verfügt der LG XBOOM360 DX03 über ein integriertes Stimmungslicht. Dieses sitzt im oberen Teil des Speakers und ist zwischen den Bedienelementen und dem Mitteltöner in einer Art Tropfenform aus hochwertigen Glas integriert. Durch die XBOOM App kann die Ambient-Beleuchtung auf die eigene Stimmung angepasst werden. In der App gibt es vorgefertigte Beleuchtungsthemen wie z.B. "Nature", hier stehen die Programme "Aurora, sanftes Flattern" sowie eigene Einstellungen im RGB-Farbraum zur Verfügung. Bei "Ambient" stehen "Warmes Nachmittagssonnenlicht", "Der Komfort einer gemütlichen Nacht", ein Kerzeneffekt sowie eigene Einstellungen zur Verfügung. Zum Schluss gibt es noch das Beleuchtungsschema "Party". Hier gibt es die Beleuchtungsprogramme "Leidenschaft der Jugend", "Fröhliches Feiern", "Wunderschöne Nachtansicht", eigene Einstellungen sind ebenfalls möglich. Ein Stroboskopeffekt steht des Weiteren zur Disposition. Wird dieser aktiviert, startet bei unserem iPhone 13 Pro die Taschenlampe, ebenfalls mit Stroboskopeffekt.

Rückansicht des XBOOM360 Lautsprechers

Wenden wir uns nun der Rückseite des XBOOM360 DX03 zu, die sehr "clean" auftritt. Im oberen Teil kann eine Trageschlaufe montiert werden. Verwendet man diese nicht, wird die Öffnung formschön mit einer Gummikappe verschlossen. Im unteren Teil befindet sich der Taster für das Ein- sowie Ausschalten des Lautsprechers. Gut geschützt, hinter einer gummierten Abdeckung, sitzen die Anschlüsse des smarten Speakers. Entnimmt man diese, finden wir hier zum einen die Ladebuchse sowie einen 3,5 mm Stereoklinkeneingang für die Verbindung eines weiteren Zuspielers.

Ein-/Aus-Taster sowie Anschlüsse in der Detailansicht

