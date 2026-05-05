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Sky Cinema-Sender bekommen neue Struktur und Namen

Sky überarbeitet sein Cinema-Portfolio und will künftig auf eine klarer strukturierte Senderlandschaft setzen. Ziel ist es, die Orientierung im Filmangebot zu verbessern und die inhaltlichen Profile der einzelnen Kanäle stärker zu schärfen.

Im Zuge der Neuausrichtung werden ab dem 19. Mai 2026 zwei Sender umbenannt:

Sky Cinema Highlights wird zu Sky Cinema Blockbuster

Sky Cinema Family wird zu Sky Cinema Feelgood

Die neuen Bezeichnungen sollen die jeweilige inhaltliche Ausrichtung deutlicher widerspiegeln. Während „Blockbuster“ künftig für großes Popcornkino mit Hollywood-Hits und bekannten Filmreihen steht, bündelt „Feelgood“ gezielt Komödien, Familienfilme und romantische Inhalte.

Unverändert bestehen bleiben die Sender Sky Cinema Premiere, Sky Cinema Action und Sky Cinema Classics, deren Profile im Zuge der Anpassung ebenfalls weiter geschärft werden sollen. So positioniert sich etwa Sky Cinema Action künftig noch konsequenter im Bereich Action, Thriller und Horror.

Parallel zur inhaltlichen Neustrukturierung führt Sky bereits ab dem 5. Mai 2026 ein überarbeitetes Senderdesign ein. Die visuelle Anpassung orientiert sich am aktuellen Markenauftritt in Großbritannien und betrifft sämtliche Cinema-Kanäle.

Die fünf Sender bleiben weiterhin Bestandteil des Cinema-Pakets von Sky sowie des Angebots über WOW Filme & Serien verfügbar.

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