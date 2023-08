XXL-TEST: Beyerdynamic Blue BYRD ANC 2. Generation - Bluetooth In-Ear Kopfhörer mit aktivem Noise Cancelling

Vom Heilbronner Kopfhörerspezialisten Beyerdynamic ist unser nächster Testkandidat. Für einen Einzeltest haben wir die neueste Generation des Blue BYRD In-Ear Kopfhörer erhalten. Beim Blue BYRD ANC handelt es sich um einen klassischen Bluetooth In-Ear-Kopfhörer mit Nackenband, der nun eine aktive Geräuschunterdrückung besitzt. Erhältlich ist der Blue BYRD ab sofort im Onlineshop von beyerdynamic oder Amazon für 129 EUR.

Der Blue BYRD ANC in der Komplettansicht

Hochwertiges Mikrofon an der Bedieneinheit

Da der Blue BYRD über eine Freisprecheinrichtung verfügt, spendierten die Ingenieure aus dem Hause Beyerdynamic dem Blue BYRD ein sehr hochwertiges Mikrofon. Zudem reduziert die Qualcomm cVc Technologie ungewünschte Störgeräusche wie z.B. Hall. Aufgrund der Qualcomm aptX Adaptive und AAC Audio-Codecs kann das Headset mit Android- und Apple Smartdevices optimal zusammenarbeiten. Dank der Multipoint Funktion ist es möglich, eine Bluetooth Verbindung mit zwei Geräten gleichzeitig aufzubauen.

Ladebuchse im Detail

Der integrierte Hochleistungsakku garantiert Wiedergabezeiten von bis zu 14 Stunden, was kein schlechter Wert ist. Aufgeladen wird der Blue BYRD ANC durch das sich im Lieferumfang befindliche USB-C Kabel. Für einen kompletten Ladevorgang benötigt der Beyerdynamic In-Ear ca. 1:40 Stunden. Ebenfalls besitzt der Blue BYRD eine Schnellladefunktion. So reicht eine Ladedauer von 10 Minuten für ca. zwei Stunden Spielzeit aus. Erfreulich, während des Ladevorgangs kann der Kopfhörer weiter benutzt werden. Im Gegensatz zu vielen Konkurrenzmodellen schaltet der Blue BYRD beim Ladevorgang nicht ab.

Ebenfalls im Lieferumfang enthalten: Ein Ladekabel. Wie üblich, fehlt auch hier ein Netzteil

Wie wir bereits erwähnt haben, besitzt die neueste Generation des Blue BYRD eine aktive Geräuschunterdrückung. Mit nur einem Knopfdruck blendet man Außengeräusche effektiv aus. Ebenfalls an Board ist ein Transparency-Modus, gerade auf Reisen ist dies eine sehr sinnvolle Funktion. Dadurch lassen sich Durchsagen am Bahnhof, im Zug oder auf dem Flughafen problemlos wahrnehmen. Natürlich lässt sich der ANC-Modus auch komplett deaktivieren, um z.B. Akkukapazität zu sparen.

Linker Ohrstöpsel im Detail

Um den Blue BYRD vor einem Regenschauer oder ähnlichen Witterungseinflüssen bestmöglich zu schützen, verfügt der In-Ear Hörer über eine IPX4 Zertifizierung, die diesen gegen umseitiges Strahlwasser unempfindlich macht. Dadurch kann der Blue BYRD selbst bei einer regnerischen Gassirunde mit dem Hund benutzt werden, ohne dass er sich gleich in die ewigen Jagdgründe verabschiedet. Das Nackenband sorgt dafür, dass die In-Ear Hörer nicht so schnell verloren gehen - was bei TWS-In-Ears durchaus ein Nachteil ist.

Ohrpasstücke in den Größen XS, S, M, L sowie XL

Damit sich der Blue BYRD auch bestmöglich an den Gehörgang des Nutzer anpassen lässt, liefert Beyerdynamic Ohrpassstücke in den Größen XS, S, M, L sowie XL mit, diese bestehen aus Silikon. Die verschiedene Größen der Silikonaufsätze sind farblich gekennzeichnet, um eine Verwechslung zu vermeiden.

Case im geschlossenen Zustand

Um den Blue BYRD ANC bestmöglich bei Nichtgebrauch zu verstauen, befindet sich im Lieferumfang ein Hardcase. Dieses besteht aus schwarzem Kunststoff und ist mit einem Beyerdynamic Schriftzug auf der Vorderseite versehen. Neben den Hörern nimmt es zudem das USB-Ladekabel auf.

Hardcase im geöffneten Zustand

Ohreinsatz ohne Silikonaufsatz in der Detailansicht

Die neuste Generation des Blue BYRD unterstützt ebenfalls die Google Fast Pair Technologie. Diese ermöglicht eine besonders komfortable Verbindung zwischen Android-Telefonen und Zubehör. So wird das entsprechend kompatible Bluetooth-Zubehör in unmittelbarer Nähe automatisch erkannt und ein einfacher Fingertipp genügt, um die Devices zu verbinden. Zudem bietet Google Fast Pair einen Service, um die Kopfhörer zu tracken.

Das Nackenband in der Detailansicht

Integrierte Fernbedienung

Der Beyerdynamic Blue BYRD ANC verfügt für eine intuitive Steuerung über eine Fernbedienung, die in Richtung Nackenband auf der rechten Seite untergebracht ist. Um den beyerdynamic Blue Byrd intuitiv steuern zu können, sind verschiedene Bedienelemente integriert.

In der multifunktionalen Fernbedienung befinden sich die Plus- sowie Minus-Taste für das Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke. Die mittige Multifunktionstaste besitzt zahlreiche Funktionen. Soll die Wiedergabe pausieren bzw. wieder starten, genügend ein kurzes Betätigen dieses Tasters. Um zum nächsten Titel zu skippen, muss der Button zweimal betätigt werden und möchte man den vorhergehenden Titel nochmal hören, drückt man den Taster dreimal kurz. Um in einen Titel vorzuspulen, wird das Funktionselement zweimal kurz gedrückt und muss dann gehalten werden. Möchte der Anwender den Titel zurückspulen, genügt ein dreimaliges kurzes Betätigen und Halten des Knopfes. Die Sprachassistenten werden durch ein Betätigen des Taster für zwei Sekunden aufgerufen.

Da der Blue BYRD über eine Freisprecheinrichtung verfügt, haben die verschiedenen Bedienknöpfe natürlich auch eine Funktion bei einem eingehenden Anruf. Möchte man den Anruf annehmen bzw. beenden, muss der mittlere Taster kurz gedrückt werden. Soll der Anruf nicht angenommen werden, kann durch ein Betätigen des mittleren Tasters für zwei Sekunden der Anruf abgewiesen werden. Um die Anruflautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern, sind die beiden +/- Buttons für die Lautstärkeregelung zuständig.

Auf der linken Seite, Richtung Nackenband, befindet sich der Ein-/Aus-Taster. Der Taster muss ca. 4 Sekunden betätigt werden, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren. Wird der Taster nur kurz betätigt, lässt sich der ANC-Modus aufrufen. Durch kurzzeitiges Betätigen wird die Geräuschunterdrückung aktiviert, der Tranparenzmodus aufgerufen oder beides deaktiviert. Eine freundliche Damenstimme informiert darüber, welcher Modus gerade aktiv ist.

On/Off Taster in linken Teil, Richtung Nackenband

