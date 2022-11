XXL-SPECIAL: Unsere AV- und HiFi/Stereo-Weihnachts-Kauftipps 2022 - vom TWS-Kopfhörer bis zum High End-Lautsprechersystem

Bald ist es wieder soweit - in wenigen Wochen feiern wir Weihnachten nach einem durch und durch schwierigen Jahr 2022. Da passt es doch diesmal besonders gut, sich etwas besonders Schönes schenken zu lassen oder sich selbst etwas zu gönnen. In diesem Special, passend online zum ersten Advent, möchten wir einige Tipps geben. Zahlreiche Devices wurden 2022 in der Redaktiion getestet und einige davon halten wir für so empfehlenswert, dass sie umgehend einen Platz im Favoriten-Special bekommen. Andere sind "Evergreens", die schon beinahe Dauergast in solchen Veröffentlichungen von uns sind. Wir beginnen mit dem günstigsten Gerät und enden mit dem teuersten. Viel Spaß beim Lesen.

Hama Freedom Light

Hama Freedom Light: Günstiger geht es kaum - nur 25 EUR kostet der TWS-Hörer aus dem Hause Hama. Für diesen äußerst geringen Kaufpreis ist die Leistungsfähigkeit tadellos. Klar, hier kann man weder Premium-Verarbeitung noch grandiosen Klang erwarten.

Earbuds

Aber als flexibler Begleiter für den Alltag taugen die TWS definitiv. Das Case ist kompakt, die Akkulaufzeit gut, der Tragekomfort hoch und der Klang fürs investierte Geld nicht zu beanstanden.

Yamaha TW-E5B

Yamaha TW-E5B: Für circa 125 EUR Marktpreis zu haben, sind die Yamaha TWS zweifelsfrei eine besonders gute Wahl fürs Geld. Die schicke Optik auch vom Case und die tadellose Verarbeitung sorgen für erste Punkte auf dem Yamaha-Konto. Es geht mit der überzeugenden App und den überraschend effektiv arbeitenden DSP-Betriebsarten weiter.

App

Die aktuelle Bluetooth-Version 5.2 und eine erstklassige Akkulaufzeit von 8,5 Stunden mit einer Ladung sind weitere Trümpfe im Yamaha-Ärmel - ebenso wie der Klang, der in dieser Liga Maßstäbe setzt. ANC ist hier allerdings nicht mit an Bord.

Teufel Real Blue NC

Teufel Real Blue NC: Derzeit zum Sensationspreis von knapp 130 EUR zu haben, bringt der Real Blue NC eine nahezu optimale Leistungsfähigkeit zustande. Extrem bequem zu tragen, äußerst angenehm, kräftig und zugleich präzise bezüglich der Akustik, mit sehr effizientem, absolut rauscharmem ANC und erstklassiger Akkulaufzeit empfiehlt sich der Berliner Over-Ear-Hörer für praktisch alle Lebenslagen.

Im Case

Auch Verarbeitung und Materialqualität sind nicht zu beanstanden, das im Lieferumfang enthaltene Case überzeugt uns ebenfalls.

beyerdynamic DT 700 PRO X

beyerdynamic DT 700 PRO X: Dauergast in allen Empfehlungs-Specials von uns ist der DT 700 PRO X. Ein geschlossener, klassischer, kabegebundener HiFi-Kopfhörer, der für 248 EUR angeboten wird, mit dem Klang und der Verarbeitung aber auch locker 400 EUR und mehr kosten könnte.

Top-Finish

Hier zeigt das Heilbronner Traditionsunternehmen, dass es auch für verhältnismäßig kleine Beträge brillanten Sound und Tragekomfort der Extraklasse geben kann. Mit seinem neutralen, detailreichen Klang eignet sich der DT 700 PRO X auch für semiprofessionelle und professionelle Anwendungen exzellent.

Saxx deepSOUND cineSUB

Saxx deepSOUND cineSUB: Für aktuell nur 299 EUR findet sich hier ein äußerst kraftvoll aufspielender aktiver Subwoofer, der mit solider Verarbeitung und ausgezeichnetem Tiefgang überzeugen kann.

Rückseite

Er spielt überdies erstaunlich präzise, was dafür sorgt, dass man den Basslautsprecher für Musik und für Filmtonspuren gleichermaßen verwenden kann. Die Endstufenleistung ist mit 250 Watt für diese Preisklasse sehr großzügig bemessen.

Dali Katch G2

Dali Katch G2: Seit 2021 in der zweiten Auflage erhältlich, ist der Katch G2 nicht nur einer der schönsten, sondern auch einer der am besten klingendsten Bluetooth-Lautsprecher. Der Preis fällt mit 399 EUR nicht eben niedrig aus, aber dafür wird auch ein hervorragender Gegenwert offeriert.

Schön integrierte Bedienelemente

Ein 3.300 mAh starker Akku für bis zu 30 Stunden Wiedergabe, auf jeder Seite ein Zweiwege-Lautsprechersystem und ein tadelloses Leistungsvermögen von 2 x 25 Watt sichern dem Katch G2 eine exellente Ausgangsposition.

Technics SC-C65

Technics SC-C65: Für gut 760 EUR setzt das All-In-One-System von Technics zunächst mit feinster Verarbeitung und hoher Materialgüte Akzente.

Mit Space Tune-Einmessung

Die üppige Ausstattung inklusive App-Steuerung mit Raumeinmessung, aufwändiger und effzientet Verstärkertechnik, das exakt arbeitende CD-Laufwerk, der praktische DAB-Tuner sowie der Support für viele Streaming-Dienste sind weitere Fakten, die für das noble System sprechen. Der kultivierte und kraftvolle Klang ist dem fast aller Konkurrenten in dieser Liga überlegen.

