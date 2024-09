XXL-SPECIAL: HiFi im Hinterhof präsentiert Jubel-Angebote - von der Fußball-EM bis Olympia

HiFi im Hinterhof aus Berlin hat unter dem Motto "hochspannend, hochemotional, hochauflösend - von der Fußball-EM bis Olympia" zahlreiche "Jubel-Angebote" im Sortiment. Unsere persönlichen "Jubel-Highlights" stellen wir in diesem Special in alphabetischer Reihenfolge vor.

Bowers & Wilkins Panorama 3 Dolby Atmos-Soundbar

Schick & flach

Das ist echt der "Freistoß-Hammer" von HiFi im Hinterhof: Die B&W Panorama 3 Soundbar mit Dolby Atmos und Vollausstattung gibt es als Retoureware für 349 EUR (!) anstatt für ursprünglich 999 EUR. Wer also für den Rest der Fußball-EM und für die olympischen Sommerspiele noch tadellosen Sound sucht, der sich schnell & unkompliziert realisieren lässt, kann hier zuschlagen.

Zahlreiche Treiber sorgen für authentischen Sound

Das All-in-One-Konzept punktet mit kräftigen 400 Watt Systemleistung sowie 13 Treibern und benötigt keinen externen Subwoofer. Bei den Treibereinheiten handelt es sich um 50 mm Mitteltöner, 19 mm Titankalotten-Hochtöner sowie 2 x 100 mm integrierte Subwoofer. Die Optik ist mit Abmessungen von 65 x 140 x 1210 mm (HxTxB) extrem flach.

Hochwertige Details

An der Oberseite befindet sich ein Bedienfeld, welches erst bei Berührung sichtbar wird. Zudem befindet sich Alexa ist für die Steuerung an Bord. HDMI eARC wird unterstützt, weiterhin AirPlay 2, Spotify Connect und Bluetooth + aptX Adaptive. Die Panorama 3 ist kompatibel mit der Bowers & Wilkins Music App und ermöglicht so den Zugriff auf (hochauflösende) Musikstreamingdienste sowie Internetradio.

Denon AVC-X4800H

Erstklassiger AV-Verstärker im typischen Denon Design

Wir starten mit dem Denon AVC-X4800H, der bei uns im Test in seiner Klasse Maßstäbe setzen konnte. Dieses Modell gibt es aktuell satte 36 Prozent günstiger, das heißt ab 1.666 EUR anstatt für 2.599 EUR. Der kraftvolle Neunkanal-AV-Verstärker wird in Japan gefertigt und überzeugt durch einen sorgfältigen sowie hochwertigen Aufbau.

Innenleben

Die diskreten Monoblock-Endverstärker liefern bis zu 200 Watt pro Kanal. Natürlich decodiert der AVC-X4800H alle drei 3D-Audioformate: Dolby Atmos, DTS:X und auch Auro-3D. Die drei Upmixer Dolby Surround, DTS Neural:X und Auro-Matic gehören natürlich ebenfalls dazu. Die HDMI-Sektion ist 8K-fähig, und dank des Heos-Moduls ist komfortables Streaming ebenso ein Pluspunkt des 4800H wie die einfache Integration in Heos-Multiroom-Systeme.

Mit Assistenten für die erste Einrichtung

Serienmäßig ist der Denon AV-Verstärker mit Audyssey MultEQ XT32 als Lautsprechereinmess- und Room EQ-System ausgestattet, optional gibt es das moderne Dirac Live. Dank des hochwertigen HD-OSDs und des genialen Assistenten für die Ersteinrichtung kann man den AVC-X4800H schnell betriebsbereit machen.

JVC DLA-NZ7

Für Fans intensivster Sport- und Filmsessions heißt "Großbild" nicht, einen 85 Zoll 4K-TV zu kaufen und an die Wand zu hängen. In diesen Kreisen wird über solche Bilddiagonalen nur müde gelächelt. "Großbild" misst hier mehrere Meter in der Diagonale und lässt sich nur mittels eines hochwertigen Beamers angemessen realisieren. Und für solche Jobs steht in den HiFi im Hinterhof Jubel-Angeboten der JVC DLA-NZ7, gleich perfekt farbkalibriert vom renommierten Bildexperten Raphael Vogt, für aktuell erstaunliche 8.985 EUR bereit. Das entspricht 18 Prozent Ersparnis gegenüber dem normalen Kurs (10.999 EUR).

Beamer von oben

Der DLA-NZ7K mit 0.69" großen Panels und nativer 4K-Auflösung von 4.096 x 2160 Bildpunkten verfügt über JVCs ausgeklügelte 8K e-shift-Technologie für die Darstellung von 8K-Inhalten. Zudem setzt er auf JVCs BLU-Escent Laser als Lichtquelle. Ein Plus an Bilddynamik und Helligkeit sowie eine erstklassige Lebensdauer von 20.000 Stunden stehen hier auf der Habenseite. Der DLA-NZ7 schafft ein natives Kontrastverhältnis von 40.000:1 und bietet großzügige 2.200 Lumen maximale Helligkeit.

Hervorragender Beamer mit innovativen Features

Er gibt HDR10 und HDR10+ High Dynamic Range-Inhalte wieder. JVC offeriert zwei HDMI-Slots, welche die maximale Bandbreite von 48 Gbps verarbeiten. Eingehende Signale mit einer Auflösung von 8K und einer Bildwiederholrate von 60 Hz sind kein Problem, ebensowenig 4K-Auflösung mit 120 Hz. Hinsichtlich der Optik setzt er auf einen Lichtweg mit 17 Elementen in 15 Gruppen und ein 65 mm Objektiv. Auch hier wird enorme Schärfe über das gesamte Bild geliefert. JVCs exzellente Frame Adapt HDR-Technologie mit Analyse jedes einzelnen Bildes in Echtzeit gehört beim DLA-NZ7 ebenfalls zum Ausstattungspaket. Der Theater Optimizer hingegen passt die visuellen Parameter anhand des Raumes und der Installationsgegebenheiten an. 18-bit gamma-processing minimiert Banding und sorgt für optimale Übergänge mit enormer Genauigkeit.

Mehr "Jubel-Favoriten" auf der zweiten Seite unseres Specials.

