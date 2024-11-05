XXL-SPECIAL: Dolby Atmos-Tour - Besuch bei den msm Studios und bei IAN Records in München

Im Rahmen unserer Münchner Dolby Atmos-Tour haben wir auch die msm-Studios und IAN Records in der Theresienstraße besucht, wo man direkt am Eingang beeindruckt vor den ganzen Veröffentlichungen steht, deren Cover an den Wänden der Studios verewigt wurden (siehe Bild oben). Mastering Studio Munich, Kurzform msm, hat Stefan Bock Mitte der 90er Jahre gegründet. Er ist und war einer der führenden Köpfe, wenn es um DVD- oder Blu-ray-Mastering ging. Stefan war auch einer der Allerersten, der mit Mastering in Dolby Atmos anfing.

Unser Gesprächspartner für dieses Special ist allerdings Stefan Marian Zaradic, der gemeinsam mit Stefan Bock in München aktiv ist. Der gebürtige Wiener ist bekannt als Composer, Producer und Musiker. So arbeitete er als Keyboarder beim zur damaligen Zeit international erfolgreichen Musikprojekt „Supermax“ von Gründer Kurt Hauenstein. Zusätzlich war Zaradic als Keyboarder bei zahlreichen Studioproduktionen tätig. Er arbeitete beispieslweise mit Chick Corea, Al Di Meola oder auch dem Chor der Sixtinischen Kapelle zusammen. Dass Musik in Stereo beileibe nicht alles sein kann, das war Stefan Zaradic bereits zu einem Zeitpunkt klar, als andere mögliche drastische akustische Erweiterungen nicht einmal in Erwägung zogen. Bereits ab 2005 in seinem eigens gegründeten Studio machte Stefan Zaradic die ersten Schritte in Richtung 3D-Audio, noch lange, bevor das Thema in der Öffentlichkeit ernsthaft diskutiert wurde.

Zaradic erklärt dazu, dass man Jahrzehnte früher von Mono auf Stereo ging, dann später von Stereo auf 5.1 – so fing alles an. Allerdings, so führt das Multitalent weiter aus, waren die Mehrkanal-Formate vor der Dolby Atmos-Ära noch kanalbasiert, während Atmos auf sogenannte einzelne Audio-Objekte setzt) in ihren Möglichkeiten deutlich beschränkt.

Auch Stefan Bock ist früh mit dem Thema immersives Audio in Berühung gekommen, und zwar völlig unabhängig von Stefan Zaradic. Beide waren begeistert von den neuen Optionen, die dank drastisch veränderter technischer Grundlagen Realität wurden.

Stefan Bock war 1991 der Founder der oben bereits erwähnten msm-Studios, und schon innerhalb kurzer Zeit hatte es Bock geschafft, msm zu einem der besten Mastering Studios in Europa zu machen. Stets fokussierte er sich darauf, die Anforderungen modernster digitaler Audiotechnik zu erfüllen, um Produktionen bieten zu können, die in anderen Masteringstudios nicht möglich waren. Noch heute ist Bock Inhaber und Geschäftsführer von msm.

Anzeige

Stefan Bock ist als Toningenieur und Produzent im Speziellen für immersive Produktionen am Start, die hohe internationale Preise erhielten (wie beispielsweise Grammys, Goldene Schallplatte, ECHO, Opus Klassik). Dass auch große Stars seine enorme Kompetenz schätzen, belegt, dass er zum Beispiel für Peter Maffay, Herbert Grönemeyer, Sarah Brightman, Yello, 2L, Berliner Philharmoniker und die Deutsche Grammophon tätig war.

Zahlreiche Preise und Auszeichungen belegen das immense Können von Stefan Bock und seinen msm Studios

Seit März 2020 ist Stefan Bock sogar Mitglied im Immersive Audio Committee der National Academy of Recording Arts and Sciences, hier zeigt sich der enorme internationale Stellenwert seines Schaffens.

Wie ging die Historie und die Zusammenarbeit der „beiden immersiven Stefans“ nun weiter?

In den Jahren 2015 und 2016 wurde es ernst. Stefan Zaradic hatte noch sein eigenes Studio in Schwabing, und hat dort mit einem Fraunhofer-System mit immersivem, objektbasiertem Audio (Fraunhofer Spatial Sound Wave) gearbeitet. Das Fraunhofer-System wurde zu dieser Zeit beispielsweise in Planetarien oder bei den Bregenzer Festspielen eingesetzt. Im Fraunhofer-lizensierten Studio von Stefan Zaradic wurden insgesamt 16 Lautsprecher untergebracht. Damals wurde er für diese Aktion noch von manchen Seiten belächelt.

Stefan Bock hat, ohne dass Stefan Zaradic davon wusste, damals auch mit immersivem Audio angefangen und hat sich beispielsweise Deckenlautsprecher ins Studio eingebaut. Ein gemeinsamer Kollege hat die beiden Liebhaber von immersivem Audio dann zusammengebracht.

Anzeige



Es folgten gegenseitige Besuche der beiden „3D-Audio-Stefans“, und man merkte schnell, dass man auf der gleichen Wellenlänge ist. So nahm das Ganze dann eine deutliche Eigendynamik auf, und 2016 wurde dann in Graz von Zaradic und Bock das erste immersive Live-Konzert organisiert.

Kooperationspartner war die Kunstuniversität zu Graz, Unterstützung kam von Sennheiser Austria, und so konnte ein innovatives, technisch, aber auch künstlerisch hochkarätiges Musikevent im György Ligety Saal stattfinden, bei dem Stefan Zaradic mit seinen „Tetragon-Project“ und Weltstar Al Di Meola ihr Können bewiesen. Aufgrund einer stark begrenzten Anzahl an Sitzplätzen war es möglich, mit Hilfe passender Technik für jeden einzelnen Zuhörer ein immersives 3D-Sounderlebnis anzubieten, sodass jeder quasi „in der 3D-Glocke“ saß. Begleitet haben Zaradic, der selbst das Keyboard bediente, die Studiomusiker und Komponisten Wolfgang Opitz (Saxophon und Flöten) und Perkussionist Wolfram Winkel.

Das „Versuchskonzert“ ist glänzend angekommen und wurde auch aufgezeichnet.

Zahlreiche IAN-Veröffentlichungen

Anzeige



Im Jahr 2018 gründete Stefan Bock zusammen mit Stefan Zaradic die IAN (Immersive Audio Network) Records GmbH & Co KG, und fortan kümmerten sich die beiden Stefans mit ihrem gemeinsamen Projekt um immersive und innovative Audiolösungen, die stets dem neuesten Stand der Technik entsprachen und entsprechen. Stefan Zaradic ist aus seinen Räumlichkeiten in Schwabing ausgezogen und bei msm in der Münchner Theresienstraße eingezogen. Das Kerngeschäft von msm sind nach wie vor die Dienstleistungsstudios, wo gemischt und gemastert wird. Bei msm und IAN gibt es natürlich ein hohes Maß an Symbiose.

Boris Blank, Resonance, mit Originalunterschrift

Stefan Bock ist auch der „Mann hinter der Pure Audio-Blu-ray“, einem Medium, das für eine zuvor unerreichte Klangqualität bis heute steht. Beinahe sämtliche möglichen immersivne Tonformate können auf einer Pure Audio Blu-ray enthalten sein, was zu einem dramatisch erweiterten Erlebnis beim Hören von Musik führt. Die Blu-ray wird demnach als Medium für maximale Audioqualität verwendet, und wir haben direkt vor Ort Pure Audios z.B. von Boris Blank vorgefunden. Es sind verschiedene Tonspuren, von 2.0 über normales Mehrkanal (5.1) bis zu Dolby Atmos und Auro-3D 11.1. Zudem gibt es z.B. die Stereospur auch in 96 kHz/24-Bit Hi-Res. Im Pure Audio-Paket enthalten ist neben der eigentlichen Blu-ray auch eine CD, die der Kunde sozusagen geschenkt bekommt. Dank Stefan Bocks Cleverness ist es bei der Pure Audio Blu-ray möglich, diese auch ohne Bildschirm zu bedienen, demnach muss man nicht extra den Smart-TV anwerfen. Die Pure Audio Blu-ray war die erste Auslieferungsform, wie Musik in Dolby Atmos zum Kunden transportiert wurde.

Andreas Ehret, Geschäftsführer von Dolby Deutschland, und Stefan Bock, waren die Initiatoren hinter der Idee, dass man Dolby Atmos nicht nur für Filmton, sondern auch für Musik vortrefflich verwenden könnte. Beiden kann man somit verdanken, dass es auch mittlerweile eine große Auswahl an Musikaufnahmen in Dolby Atmos gibt. Ab Sommer 2020 startete Apple mit der Unterstützung von Dolby Atmos Music beim hauseigenen Dienst Apple Music und auch die Hardware betreffend durch, und so kann man z.B. mit dem iPhone und den AirPods Pro 2 eine stetig wachsene Anzahl an Musiktiteln in Dolby Atmos genießen. Mittlerweile sind auch Dolby Atmos Music-Titel sehr zahlreich bei bei Amazon Music und bei TIDAL vertreten.

Heute, am Ende des Jahres 2024, hat Musik in Dolby Atmos eine große Erfolgsgeschichte hinter und eine vielleicht noch größere vor sich. Musiktitel in Dolby Atmos zu hören, ist in der Öffentlichkeit final angekommen, und immer mehr Menschen sind begeistert. Von der Alternative für die Nerds & Freaks, den Early Adoptern, ist man schon längst bei der breiten Masse der Hörerinnen und Hörer angekommen, was Stefan Zaradic enorm freut – sieht er doch im immersiven Musikerlebnis eine Möglichkeit, dem Auditorium ein großes Plus hinsichtlich eines allumfassenden Musikgenusses anbieten zu können.

Anzeige



Und Bock und Zaradic wissen, wovon sie sprechen, denn in der Theresienstraße steht eines der besten und eines der ersten Dolby Atmos-zertifizierten Studios in Europa. Stefan Bock hat ziemlich genau vor einem Jahr (exakt am 17.10.2024) einen msm-Ableger in Form eines 3D-Audiostudios in Berlin-Kreuzberg eröffnet. In Berlin ist ein echter Hotspot, dort sitzt beinahe die gesamte Musikindustrie, das war ein wichtiger Grund für diese Entscheidung.

Zurück in die Theresienstraße. Natürlich gibt es mehrere Studios vor Ort in München, damit man sich praktisch jeder Aufgabe annehmen kann.

Hier das "Studio B"

Überblick über das mit hochkarätiger Technik ausgestattete Studio

Die Frontkulisse

Das Dolby Atmos-Studio

Hier geht es entlang zur Dolby Atmos Music Studio Experience

Dolby-Logos

Das Studio

PMC-Lautsprecherequipment

Es steckt viel Technik im Atmos-Studio

Viele erforderliche Devices befinden sich in einem separaten Raum

Auf der zweiten Seite schildern wir unsere Höreindrücke aus dem Dolby Atmos-Studio.

Anzeige

