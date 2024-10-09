XXL-SPECIAL: Dolby Atmos-Musiktitel von Apple Music, Amazon Music und TIDAL - gehört auf den Apple AirPods Pro 2

Dolby Atmos ist gerade auch bei der Musikwiedergabe ein XXL-Thema. Streamingdienst-Hauptsarsteller, namentlich Apple Music, TIDAL sowie Amazon Music, bieten mittlerweile eine sehr gute Auswahl an Titeln in Dolby Atmos an. Mit einem Plus an Räumlichkeit, mehr akustischen Ebenen, einem direkteren Zugang zur Musik und einer sehr guten Ortungsmöglichkeit für akustische Objekte wirkd Dolby Atmos bei Musik als eine neue Form des Hörens präsentiert. Und es gibt äußerst einfache Wege, den immersiven Sound zu genießen: Zum Beispiel mit den Apple AirPods Pro 2, die über ein leistungsfähiges aktives, adaptives Noise Cancelling verfügen. Hinzu kommt, dass man eine Headtracking-Funktion aktivieren, 3D-Audio personalisieren und einen Passform-Test für die Ohreinsätze vornehmen kann. Alles wichtige Vorbereitungen, um Dolby Atmos bei der Musikwiedergabe richtig genießen zu können - denn gerade das personalisierte 3D-Audio ist ein Vorzug von Apples AirPods. Bereitet das Wiedergabegerät, also in unserem Falle das iPhone, die Dolbx Atmos-Wiedergabe entsprechend auf, kann jeder TWS-In-Ear-Kopfhörer die Wiedergabe stemmen, aber durch die clevere Apple-Technik gelingt dies bei den AirPods Pro 2 noch überzeugenderm, zumindest in der Theorie. Schon zu Marktpreisen ab gut 250 EUR sind die aktuellen Apple AirPods Pro 2 erhältlich. Hier gibt es beim Ladecase zwei Versionen, die ältere mit Lightning-Anschluss, die neuere Variante mit USB-C-Connection. Das ist ein deutliches Unterscheidungsmerkmal, wer ganz genau wissen möchte, welche Auflage der AirPods Pro 2 er hat, bekommt bei Apple genaue Auskunft:

Übersicht bei Apple

Im Einstellungs-Menü des iPhones, in dem man auch auf die AirPods und deren Funktionen zugreift, finden sich dann die Angaben zu Seriennummer etc., sodass man einen Abgleich vornehmen kann.

Test der Ohrpassstücke

Die richtige Größe der Ohrpassstücke ist elementar wichtig

Kommen wir nun zu den Vorbereitungen. Sehr wichtig ist, dass die verwendeten Ohrpassstücke richtig im Gehörgang sitzen. Das kann man bei den AirPods Pro 2 einfach testen, und zwar bei den Einstellungen zu den AirPods:

Hier finden sich nicht nur Informationen zur Seriennummer etc., sondern von hier aus kann man auch den Passformtest starten

Jetzt kann die Passform untersucht werden

Anweisungen zur Platzierung der AirPods Pro 2 im Ohr

Eigentlich selbstverständlich: Man sollte die AirPods nicht entfernen während der Passformbestimmung

Das Ergebnis des Tests (Größe "M" bei den Ohrpassstücken) fällt positiv aus

Nun die Betriebsarten des aktiven Noise Cancellings:

Aktive Geräuschunterdrückung: Aus, Transparenz, Adaptiv oder permanent maximale Geräuschunterdrückung

Möchte man in Ruhe in einem eben nicht so ruhigen Umfeld Dolby Atmos Music Tracks lauschen, würden wir die Geräuschunterdrückung permanent aktivieren. Hat man abends seine Ruhe, kann man sie auch komplett deaktivieren.

3D Audio-Personalisierung

Im folgenden Schritt geht es um die 3D Audio-Personalisierung.

Hier geht es los mit der 3D Audio-Personalisierung

Mittels der Kamera, in deren Fokus das eigene Gesicht sein muss, wird eine individuelle Anpassung vorgenommen

Während des Scanvorgangs legt man die AirPods einfach neben sich ab und nimmt sie aus den Ohren

Einführung mit Anweisungen - im Sinne der besten Gesundheit unserer Leser kommt kein Bild des Redakteurs während des Scans

Konfigurtion abgeschlossen

Head Tracking

"iPhone folgen" alktiviert das Head Tracking

Bevor wir zur akustischen Performance bei einzelnen Titeln kommen, möchten wir noch kurz auf das Thema "Headtracking" eingehen. Auch dazu sind die AirPods 2 Pro in der Lage. Man findet dide Aktivierung dieser Funktion im Menü zu den AirPods 2 Pro auf dem iPhone unter dem Unterpunkt "Bedienungshilfen". Hier aktiviert man den Reiter "iPhone folgen". Dann ist das Headtracking in Aktion, und die Funktion arbeitet unserer Meinung nach exzellent, der Ton folgt nicht den Kopfbewegungen, sondern bleibt stabil, und das Klangpanorama ändert sich auch dann nicht, wenn man den Kopf deutlich nach links oder rechts dreht.

Liegt den AirPods Pro 2 die Wiedergabe von Dolby Atmos-Titeln?

Auf der nächsten Seite nun folgen jede Menge Test-Tracks von Apple Music, Amazon Music und von TIDAL.

