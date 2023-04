XXL-SPECIAL: Die AREA DVD Frühlings-Kauftipps 2023

Es ist Frühling, und, sollte das Wetter passen, wendet man sich gern wieder Aktivitäten zu, die im Freien stattfinden. Trotzdem kein Grund, sich nicht beim gemütlichen Chillen auf der Liege im Garten oder auf dem Balkon besonders interessante Gerätschaften anzuschauen - denn wir haben bereits die Vorarbeit geleistet und besonders empfehlenswerte Devices hier aufgelistet. Wir starten mit dem preisgünstigsten Modell und enden mit dem teuersten. Diesmal nehmen teurere sowie teils auch exklusive Devices einen recht großen Platz ein - was sich aufgrund der Tests, die in der letzten Zeit erschienen sind, schlichtweg so ergeben hat.

Teufel Motiv Go Voice

Motiv Go Voice

Aktuell (Stand 08. April 2023) für 249 EUR zu haben, präsentiert sich der Teufel Motiv Go Voice als äußerst eleganter, hochwertige verarbeiteter Smart Speaker mit einem sehr gefälligen, zugleich dank Dynamore räumlichen und lebendigen Klang. Dank Chromecast built-in kann man den Speaker schnell über die Google Home App in einen Multiroom-Verbund integrieren.

Hochwertiger Bezug

Mobil ist der smarte Lautsprecher dank des eingebauten Akkus, sodass man ihn zuhause, aber auch jederzeit unterwegs einsetzen kann.

Bedienelemente oben

16 Stunden maximale Wiedergabezeit schafft der eingebaute Akku, ein guter Wert. 20 Watt liefert der eingebaute Class D-Verstärker an die Breitband-Chassis, die von zwei nicht angetriebenen Passivmembranen im Bassbereich effektiv unterstützt werden.

LG XBOOM360 DX03

2023er XBOOM-Bluetooth-Lautsprecher

Für eine faustdicke Überraschung sorgte der 2023er XBOOM-Lautsprecher bei uns im Test. Für 299 EUR wird hier ein wirklich überzeugender 360 Grad-Sound geboten. Er ist ausgezeichnet verarbeitet und überzeugt durch eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden. Nur der komplette Ladevorgang dauert mit 5 Stunden etwas zu lange. Das verbaute 3-Wege-Lautsprechersystem wird von einem digitalen Verstärker mti 50 Watt gespeist.

Hochwertige Technik trifft auf sehr gute Verarbeitung

Das ist genug Leistung für durchaus stramme Pegel. Auch bei größeren Lautstärken nehmen die Verzerrungen nie überhand.

App-Bedienung

Dank der komfortablen App-Steuerung kann man auch das integrierte -Stimmungslicht mit den verschiedenen Betriebsarten zielsicher ansteuern. Insgesamt ein toller Begleiter für innen und außen, und sicherlich der Star der nächsten Sommerparty.

Yamaha SR-C30A

Kompakte Soundbar plus Wireless-Subwoofer

Kompakte Soundbar mit rundem Klang gesucht? Hier werden Sie fündig. Denn die Yamaha SR-C30A bringt zwar keine Decoder für 3D-Audio mit, präsentiert sich ansonsten für 369 EUR (im Set mit dem passenden aktiven Wireless-Subwoofer) aber als durchaus akustisch potent und auch als sehr einfach bedienbar. Das 2.1-System bringt ein paar DSP-Modi mit, hier muss man fairerweise erwähnen, dass diese nicht die herausragende Qualität der DSP-Betriebsarten aus Yamahas großen Aventage AV-Receivern besitzen.

Fernbedienung im Lieferumfang

40 Watt liefert die Soundbar an Leistung, genug für kleinere Hörräume. Der separate Wireless-Subwoofer steuert nochmals 50 Watt bei.

Mit HDMI-Ausgang für die komfortable Verbindung zum Fernseher

Das gesamte System verfügt über HDMI-Slot und Bluetooth-Modul, die Verarbeitungsqualität kann sich sehen lassen. Wer demnach auf der Suche nach einer klanglich erstaunlich erwachsenen, komoakten Soundbar mit einfachem Handling ist, liegt hier richtig.

Kenwood CR-ST700SCD

Smarte, kompakte Komplettanlage

Für Marktpreise von 389 EUR ist das Leistungsprofil der smarten kompakten All-In-One-Lösung Kenwood CR-ST700SCD beeindruckend. Das kompakt bauende, recht elegant auftretende Device verwöhnt mit DAB/DAB+ sowie FM-Tuner, einem CD-Laufwerk und verfügt über Netzwerk-Streamingfunktionen sowie Bluetooth. Apple AirPlay wird zwar in keiner Version unterstützt, das bleibt aber der einzige echte Wermutstropfen.

Farbdisplay

Der ausgewachsene, erstaunlich fundierte sowie direkte Klang hat uns überzeugt, ebenso wie die Tatsache, dass Kenwood trotz der günstigen Preisklasse ein farbiges Display verbaut.

CD-Laufwerk

Eine Gesamtleistung von 43 Watt ist sicherlich nicht das, was man landläufig als "üppig" bezeichnen würde, das Gebotene reicht aber für die meisten Situationen im Alltag problemlos aus.

Bluesound Pulse M

Pulse M

Viel Technik steckt im noch recht frischen Bluesound Pulse M All-In-One-Streaming-Lautsprecher, der auf der erstklassigen BluOS-Streaming-Plattform setzt und mittels App schnell betriebsbereit ist. Auch das Handling im Alltag erweist sich, sowohl in Verbindung mit iOS- als auch mit Android-Devices, als völlig unproblematisch und durchdacht.

Schicke Touch-Bedienoberfläche mit Näherungssensor

Dank des OmniHybrid-Designs im Inneren des Lautsprechergehäuses, das aus einem angewinkelten und nach oben abstrahlenden 133 Mittel-/Tieftontreiber und zwei 19 mm messenden, 45 Grad voneinander abgewinkelten Hochtönern besteht, wird eine eindrucksvolle Räumlichkeit freigesetzt.

App mit praxisgerechten Einstellmöglichkeiten

Der per DSP kontrollierte Class D-Digitalverstärker beeindruckt mit einer Leistung von recht üppigen 80 Watt. Insgesamt einer der besten All-In-One-Speaker, die man derzeit auf dem Markt finden kann: Klangstark, praktisch und zudem sauber verarbeitet sowie schick.

