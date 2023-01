XXL-TEST: Kenwood CR-ST700SCD - Smartes Stereo-Radio mit DAB+, CD-Player und Spotify HiFi-Unterstützung

Aus dem Hause Kenwood haben wir das brandneue, smarte Stereo-System CR-ST700SCD für einen Einzeltest erhalten. Das optisch schlicht gehaltene Device ist in einer silbernen sowie schwarzen Farbvariante für 399 EUR im Handel erhältlich.

Durch eine integrierte Netzwerkschnittstelle sind Audiostreaming und Internetradio per WLAN möglich. Der Nutzer erhält zudem Zugriff auf Streaming-Plattformen wie z.B. Amazon Music, Deezer oder Spotify Connect, vorausgesetzt man verfügt über das notwendige Bezahl-Abo. Als besonderes Highlight unterstützt die CR-ST700SCD die Wiedergabe des unkomprimierten Streaming-Angebotes von Spotify HiFi. Ebenfalls sind zahlreiche Internetradiosender aus aller Welt abrufbar. Neben einem integrierten DAB+/FM Tuner verfügt die smarte Komplettanlage zusätzlich über einen konventionellen CD-Player sowie Bluetooth Audio Streaming.

Mit seinen kompakten Abmessungen von 38 cm Breite, 12,5 cm Höhe und einer Tiefe von 21,5 cm macht das Kenwood-System auf dem Schreibtisch, den heimischen Sideboard oder auch in der Küche eine gute Figur.

Das 2.1 Lautsprecher-Arrangement verfügt über zwei 2,5" messende Fullrange-Treiber sowie über eine 4" großen Subwoofer, der nach dem Downfire-Prinzip arbeitet. Die integrierte Endstufe versorgt die beiden Fullrange-Treiber mit je 4 Watt Leistung und den Tieftöner mit 34 Watt. Somit verfügt das CR-ST700SCD über eine Gesamtleistung von 43 Watt.

Gummierte Standfüsse sowie ein Metallabdeckgitter an der Front

Das Gehäuse der Kenwood CR-ST700SCD ist aus Kunststoff hergestellt und mit einem silber-matten Finish versehen. Die Gehäusekanten weisen eine gute Verarbeitungsqualität auf, auch wenn die Übergänge nicht perfekt sind und leichte Spaltmaße fühlbar sind. Die beiden Fullrange-Treiber werden zudem an der Front von einem sauber eingepassten Gitter aus Metall geschützt.

Sehr gut integriert in das Frontziergitter wurde das 2,8" große farbig darstellende TFT-Display. Dieses stellt neben den gewählten Dienst Informationen wie z.B. Interpreten, Uhrzeit oder auch die Lautstärke zur Verfügung.

Der Disceinzug für den CD-Player wurde unter dem Farbdisplay platziert

Unter dem Display wurde der Disceinzug für den CD-Player integriert. Der CD-Player spielt CD DA sowie CD-R/RW ab. Natürlich möchten wir wissen, wie schnell das Laufwerk unsere Compact Disc einzieht und wieviel Zeit vergeht, bis diese eingelesen und abspielbereit ist. Nachdem wir die Disc eingelegt haben und diese eingezogen wurde, vergehen knappe 10 Sekunden, bis die Disc abspielbereit ist. Unserer Meinung nach sind dies keine Bestwerte, aber auch nicht enorm besorgniserregend.

Mittig platziert: Der Disc Einschub für den CD-Player sowie das farbige TFT Display

Teil 1 der Bedienelemente auf der Oberseite

Auf der Oberseite der Kenwood-Komplettanlage wurde zahlreiche Bedienelemente integriert, auf die wir in diesem Abschnitt unseres Testberichtes genauer eingehen möchten. Wir beginnen nachfolgend mit den Tastern, die im Mittelteil der Oberseite sitzen. Durch betätigen des Mode-Knopfes können die verschiedene Eingänge und Dienste ausgewählt werden. Mittels der Menü-Taste werden zahlreiche Dienste sowie Einstellungen vom gewählten Eingang abgerufen. In das Systemmenü gelangt man ebenfalls durch das Betätigen dieses Tasters.

Im Systemmenü können zahlreiche Einstellungen in Form von Equalizerklangkurven hinsichtlich des Klangbilds der Kenwood CR-ST700SCD vorgenommen werden. In diesem Unterpunkt stehen vorgefertigte EQ-Klangkurven in Form von "Normal, Mittig, Jazz, Rock, Soundtrack, Klassik, Pop, Nachrichten" bereit. Aber auch eine eigene Equalizerkurve kann dort erstellt und abgespeichert werden. Im Untermenü des Systemmenü befinden sich die Netzwerkeinstellungen, Zeiteinstellungen sowie die Spracheinstellungen für den smarten Alleskönner.

Weiter geht es mit den Bedienelementen. Bei Betätigung der Info Taste werden Information vom Künstler inklusive Album und Abtastrate angezeigt. Beim Bedienelement Favorite handelt es sich um den Senderspeicher des Radios. Die Kenwood CR-ST700SCD Anlage verfügt über einen großen Senderspeicher, denn dieser ermöglicht das Ablegen von bis zu 40 Internet-Radiostationen und jeweils 20 DAB+ und UKW-Sendern. Die unterste Leiste der Bedienelemente ist eigentlich selbsterklärend. So finden wir hier Taster für das Vor- und Zurückspringen, Play/Pause Taster sowie den Discauswurf für den CD-Player.

Dreh-/Drückregler für das ein-und ausschalten sowie Lautstärkeregler

In linken Teil des Anschlußsegments sitzt ein Dreh-/Drückregler für das Ein- und Ausschalten des smarte Kompaktsystems. Durch eine Drehbewegung lässt sich die Lautstärke erhöhen bzw. verringern. Der Drehregler verfügt über eine ordentliche Rasterung, läuft aber leider nicht ganz rund. Zudem ist der Dreh-/Drückregler nur aus Kunststoff gefertigt, was natürlich der Preisklasse geschuldet ist.

Weitere Dreh-/Drückregler auf der Geräteoberseite

Im Bedienfeld des Kenwood-Radios sitzt auf der rechten Seite ein weiterer multifunktionaler Drehregler. Mittels diesen kann die Navigation in den Untermenüs erfolgen und mittels Drücken kann man die ausgewählten Dienste oder Einstellungen betätigen.

Die Rückseite des CR-ST700SCD

Die Rückseite des Kompaktsystem wirkt aufgeräumt. Im linken Teil ist das Bassreflexrohr untergebracht, Mittelteil sind die Anschlüsse untergebracht. Dort befinden sich ein AUX-Eingang sowie ein USB-Eingang, um weitere Zuspieler mit der Kompaktanlage zu verbinden. Weiterhin befindet sich auf der Rückseite ein Kopfhöreranschluss sowie eine Anschlussbuchse für die Stromversorgung. Das Kenwood CR-ST700SCD System muss mit einem externen Netzteil betrieben werden, dieses befindet sich im Lieferumfang.

Im oberen Teil der Rückseite sitzt eine Teleskop-Antenne, um einen optimalen Empfang von DAB+ und FM zu gewährleisten.

Im oberen Teil der Rückseite befindet sich die Teleskop-Antenne

Bassreflexrohr in der Detailansicht

AUX-Eingang, Kopfhöreranschluss, USB-Eingang sowie Buchse für die Stromversorgung in der Nahansicht

Im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung

Im Lieferumfang befindet sich erfreulicherweise eine Fernbedienung, die aus schwarzem Kunststoff gefertigt ist. Die Remote liegt gut in der Hand und ist vernünftig verarbeitet. Es befinden sich Tasten für die Eingangswahl, Taster für skippen, Lautstärkeregelung sowie Taster für Favoriten etc. auf der Fernbedienung. Die Taster haben einen knackigen Druckpunkt.

Erfreulicherweise befindet sich auf der Fernbedienung ein Direktwahl-Knopf für das Aufrufen der Equalizerkurven. Wie eingangs erwähnt, können hier Klangkurven in Form von "Normal, Mittig, Jazz, Rock, Soundtrack, Klassik, Pop sowie Nachrichten" ausgewählt werden. Ein eigenes EQ-Preset kann ebenfalls erstellt und abgespeichert werden.

