XXL-SPECIAL: Buchardt Audio SUB10 - aktiver Hochleistungs-Baslautsprecher für Anspruchsvolle

Mit dem Buchardt Audio SUB10 für einen Vorbestellerpreis von 1.155 Euro (UVP 1.300 Euro) offerieren die Sound-Experten aus dem hohen Norden Europas nun auch einen leistungsstarken Basslautsprecher.

Für viele, die HiFiPilot folgen, ist dies ein Projekt, an dem seit über 2 Jahren gearbeitet wird. Das Ziel war ein Subwoofer, der in der Wohnraum-Umgebung weniger aufdringlich ist, aber in typischer Buchardt-Manier eine Leistung erbringt, die weit über das hinausgeht, was man bei seiner Größe erwarten könnte. Der SUB10 ist in Schwarz und Weiß erhältlich, die Auslieferung erfolgt voraussichtlich im Juni 2024.

Wenden wir uns jetzt den Einzelheiten zu.

Der SUB10 verfügt über einen hoch belastbaren 10-Zoll-Tieftöner mit extra langem Hub, der speziell für genau dieses Gehäuse und den dort eingebauten Hypex-Verstärker konzipiert wurde. Die sehr aufwändige Entwicklung des Tieftöners war der Hauptgrund für den langen Entwicklungsprozess - nun aber konnten sämtliche Ziele erreicht werden. Das Konzept des SUB10 und des Tieftöners ermöglicht eine Ausgangsleistung, die deutlich über dem Performance-Niveau vieler Kontrahenten liegt, schaut man sich den Markt für kraftvolle, kompakte aktive Subwoofer an.

Rückseite

Doch der SUB10 kann noch mit weiteren Ausstattungsmerkmalen überzeugen. So bringt er den drathlosen WiSA-Standard für die kabellose Verwendung mit den Buchardt Audio-Aktivlautsprechern sowie über die üblichen kabelgebundenen Anschlüsse für passive Systeme.

Hier unsere Tests von Buchardt Aktivlautsprechern:

Buchardt Audio A700

Buchardt Audio A500

Hier geht es zur Buchardt Audio-Übersichtsseite bei HiFi-Pilot:

Der SUB10

Nehmen wir uns nun wieder dem neuen aktiven Basslautsprecher an. Er verfügt über Bluetooth für App-gesteuerte DSP-Funktionen wie Raumkorrektur, manuellen EQ, variablen LLE-Schieberegler und mehr.

Flexible Positionierung

Das nur 16 Zentimeter schlanke Design eignet sich perfekt für die wandnahe Aufstellung, sowohl auf der Seite als auch im Stehen und sogar auf dem Rücken liegend, wenn man spezielle Anforderungen hat, wie z. B. die Aufstellung unter der Couch.

10"-Langhub-Tieftöner

Der neu entwickelte Langhub-Tieftöner

Der Tieftöner in einem Subwoofer ist mit Sicherheit der wichtigste Teil. Deshalb hat Buchardt Audio den größten Teil der Entwicklungszeit für den SUB10 eingesetzt, um einen überragenden Tieftöner zur Serienreife zu bringen. Design und akustische Performance sollten eine nahezu optimale Verbindung miteinander eingehen. Als gelungenes Endergebnis präsentiert sich nun ein kräftiger und extrem leistungsstarker 10"-Tieftöner, der einen enormen Hub und, daraus resultierend, eine enorme Belastbarkeit bieten, zudem sehr impulstreu agiert und Facettenreichtum, Präzision und Nachdruck bestens miteinander verbindet.

Sehr flach gehalten

Schlichte Optik - aber aufwändiger Inhalt!

Hypex Class-D-Verstärkung

Hypex Class-D ist eine der bekanntesten Marken in der Branche - was nicht verwundert, das Hype enorm leistungsfähige und effizient arbeitende Technologie offeriert. Die Entscheidung für Hypex garantiert Ihnen ein sehr hohes Maß an Klangqualität und Stabilität mit verbesserter Lastunabhängigkeit, geringerer Verzerrung und niedrigerer Ausgangsimpedanz.

In Kombination mit einem ebenfalls extrem leistungsstarken Netzteil liefert diese Stufe bis zu 1.200 W an die Schwingspule des Tieftöners, was nur durch eine hochentwickelte DSP-Verarbeitung möglich ist, die sicherstellt, dass alle Komponenten immer mit maximaler Leistung arbeiten und ein stets kontrollierter, kultivierter, reiner Bass-Sound gegeben ist.

Auf Seite 2 gibt es detaillierte Informationen zur integrierten Raumkorrektur.

