XXL-PREVIEW: KEF Ci 5.1.4-Setup (2 x Ci5160REFM-THX, 1 x Ci3160REFM-THX, 4 x Ci250RRM-THX) plus R3 Meta und KF92

Wir konnten diret bei KEF ein besonders aufwändiges und leistungsstarkes 5.1.4-Setup unter die Lupe nehmen. Es besteht aus den folgenden Lautsprecher-Komponenten:

Front: 2x KEF Ci5160REFM-THX

Center: KEF Ci3160REFM-THX

Surrounds: KEF R3 Meta

Atmos-/Deckenlautsprecher: Ci250RRM-THX

Subwoofer: KEF KF92

Einbaulautsprecher werden auch in Deutschland immer wichtiger, und gerade KEF zeigt deutlich, dass sich praktisch unsichtbare Erscheinung und grandioser Klang beileibe nicht ausschließen müssen. Das bewies der Ci250RRM-THX schon vor kurzer Zeit. Ihn haben wir bereits in einem großen Test (Stereo-Konfiguration) ausführlich vorgestellt. Hier agiert der Lautsprecher nun in einem anderen Aufgabenfeld.

Hier kurz zu den wichtigen Grundmerkmalen.

KEF CI5150REFM-THX

Der Ci-Reference-Wandeinbaulautsprecher Ci5160REFM-THX ist der erste Einbaulautsprecher von KEF mit der extrem anspruchsvollen THX® - Dominus Zertifizierung und gehört somit zu den wenigen Schallwandlern weltweit, die den Voraussetzungen für den ultimativen Standard gerecht werden.

Uni-Q-Chassis

Zusammen mit dem Uni-Q-Treiber der 12. Generation inklusive dem revolutionären Metamaterial-Absorptionstechnologie (MAT™) liefert der Ci5160REFM-THX, so verspricht KEF, ein realistisches, hochauflösendes, extrem dynamisches Klangbild mit unübertroffener Homogenität und Klarheit, und das selbst in den größten Heimkinos und Wohnzimmern.

Anzeige



KEF Ci3160REFM-THX

Der Ci-Reference-Wandeinbaulautsprecher Ci3160REFM-THX ist ein akustisch überragender und zudem äußerst flexibler Lautsprecher, der von den KEF-Ingenieuren im KEF-Stammsitz Maidstone, Großbritannien, entwickelt wurde. Er erfüllt nicht nur die von The Reference gesetzten KEF-eigenen Standards, sondern auch eine der höchsten THX®-Leistungsklassen - THX® Certified Ultra.

Uni-Q-Chassis

Ausgestattet mit dem Uni-Q-Treiber der 12. Generation, der über die Metamaterial-Absorptionstechnologie (MAT™) verfügt, offeriert der Ci3160REFM-THX ein authentisches, fesselndes Klangerlebnis: Homogen, klar, dynamisch, mit gleichbleibend hoher Auflösung über den gesamten Frequenzbereich - so KEF zu den Tugenden des Einbaulautsprechers. Zudem, so verspricht das britische Traditionsunternehmen, kann der Ci3160REFM-THX aufgrund seiner Belastbarkeit auch in großen Räumen verwendet werden.

KEF Ci250RRM-THX

In der Decke eingebaut

Der Ci250RRM-THX ist KEFs erster Einbaulautsprecher mit MAT™. Hinzu kommt die 12. Generation der Uni-Q® -Treiberanordnung und der zum Patent angemeldeten Cavity Radiation Control. Weiteres Merkmal ist die beugungsarme Tieftonöffnung.

Uni-Q-Treiber

Anzeige



Somit versteht sich der Ci250RRM-THX als ein Statement im Hinblick auf möglichen High-Tech in einem flexiblen Einbaulautsprecher. Der koaxiale Drei-Wege-Einbaulautsprecher kann für viele Zwecke genutzt werden und steht in praktisch jeder Lautsprecher-Position - ganz gleich, ob Stereo- oder Mehrkanal-Setup - immer am richtigen Platz.

Verarbeitung

KEF-Logo beim Ci5160REFM-THX

Die großen Fronteinbaulautsprecher Ci5160REFM-THX und auch der Centerlautsprecher Ci3160REFM-THX von KEF wirken äußerst hochwertig verarbeitet und wirken im eingebauten Zustand darüber hinaus äußerst elegant. Die Metalloberfläche ist in Anthrazit gehalten und ist absolut präzise geschliffen. Ebenso passgenau und akkurat integriert sind die einzelnen Treiber, die hier ohne sichtbare Verschraubung montiert sind. Auf Wertigkeit im Detail legt man bei KEF selbst bei der Ci-Serie wert. Unten ziert ein KEF-Schriftzug die Lautsprecherfront und beim Uni-Q-Treiber entdeckt man bei genauem Hinsehen die Beschriftung "The Reference", der die Komponenten als zur Top-Serie zugehörig identifiziert. Jeweils mittig sitzt der Uni-Q-Treiber mit 25mm Aluminiumkalotte und 125mm Mitteltöner. Beim Topmodell kombiniert der Hersteller diesen mit insgesamt vier 160mm Tieftönern, beim Center gesellen sich zwei Tieftöner hinzu, ebenfalls mit 160mm Durchmesser. Die aktuelle Ci-Serie ist natürlich mit der innovativen Metamaterialabsorptionstechnologie des Herstellers ausgestattet.

Edles Finish auch beim Center

Anzeige



Während die Flaggschiffe Abmessungen von 1070x230x105,7mm aufweisen, ist der Center 680 x 230 x 105,7mm groß dimensioniert. Mit 89dB versus 92dB weist er auch einen etwas geringeren, aber immer noch sehr guten Wirkungsgrad auf. Die Einbautiefe gibt KEF mit 99mm an, die Ci250RRM-THX benötigen mit 168mm etwas mehr.

Ci250RRM-THX im Detail

Die Dolby Atmos-Lautsprecher Ci250RRM-THX, ebenfalls mit Metamaterialabsorptionstechnologie versehen, wirken optisch etwas einfacher ausgeführt, präsentieren sich aber ebenfalls mit solider Haptik und tadellosen Passungen. Dass hier ordentlich Leistung abgerufen wird, davon zeugen nicht nur die großzügigen Abmessungen. Hier arbeitet der Uni-Q-Treiber, der auch in der LS60 Wireless verbaut ist, zusammen mit einem 125mm großen Subwoofer. Dem größten, den KEF im Ci-Bereich anbietet. Diesen gibt es als Ci250RRb-THX auch einzeln als Subwoofer, die UVP beträgt 1.250 Euro. Der Lautsprecher arbeitet natürlich passiv und ist auf entsprechende Verstärkung angewiesen. Auch hier haben die Briten das richtige Werkzeug parat und bieten mit dem KASA500 die passende Komponente. Für 1.299 Euro ist er zu haben und treibt bis zu zwei der genannten KEF Einbau-Subs an

Preise

Wie sieht es mit den Preisen der Ci-Lautsprecher aus?

Ci5160REFM-THX: 11.000 Euro pro Stück

Ci3160REFM-THX: 8.000 Euro pro Stück

Ci250RRM-THX: 1.700 Euro pro Stück

Wenden wir uns auf der nächsten Seite den anderen Lautsprecher-Komponenten zu.

Anzeige

Seiten: 1 2 3 4

Weiter auf: Nächste Seite Tags: Ci-Lautsprecher