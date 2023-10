XXL-TEST: Einbaulautsprecher KEF Ci250RRM-THX - flexibel, klangstark, belastbar

Nach dem Preview folgt nun der finale Test des KEF Ci250RRM-THX in 2.0-Stereo-Konfiguration für 1.700 EUR Stückpreis - einem besonders interessanten Produkt des britischen Traditionsherstellers. Warum wir dies so sehen, erläutern wir gleich. Einbaulautsprecher liegen mittlerweile auch in Deutschland im Trend, und Hersteller wie Dali oder KEF betätigten sich sehr erfolgreich in diesem Business.

Der zum Test angetretene Ci-Speaker erweist sich als äußerst innovative und durchdachte Lösung. Dank Technologien wie der 12. Generation der Uni-Q® -Treiberanordnung mit Metamaterial-Absorptionstechnologie (MAT), der zum Patent angemeldeten Cavity Radiation Control und der beugungsarmen Tieftonöffnung ist der Ci250RRM-THX ein erstklassiger koaxialer Drei-Wege-Einbaulautsprecher, der sich für viele Installationszwecke eignet und natürlich nicht nur für Stereoanwendungen, sondern auch für den Einsatz im hochwertigen Heimkino wie geschaffen ist.

Als Teil der Extreme Home Theatre-Reihe von KEFs Einbaulautsprechern wurde der Ci250RRM-THX entwickelt, um einen vehementen, räumlich dichten Klang für anspruchsvollste Musik- und Filmliebhaber zu bieten. Ausgestattet mit einem 250 mm Tieftöner liefert der Ci250RRM-THX erstaunlich, raumfüllende Bässe bis hinunter auf 28 Hz. Zusammen mit der 100-mm-Uni-Q-Treiberanordnung mit MAT ermöglicht der Ci250RRM-THX einen kraftvollen Sound mit einem maximalen Schalldruckpegel von satten 111 dB.

Der Ci250RRM-THX ist ein THX® Ultra-zertifiziertes Lautsprechersystem, das höchste Leistung mit authentischer Kinoklangqualität für große Kinosäle und Wohnzimmer bietet. Jedes THX®-zertifizierte Lautsprechersystem fußt auf einem umfangreichen Verständnis der akustischen Anforderungen von Filmtonspuren. THX® wurde mit den Designmerkmalen professioneller Studiolautsprecher entwickelt, um die tonale Ausgewogenheit der endgültigen Mischung des Filmemachers im eigenen Heimkino oder auch im Wohnzimmer wiederzugeben. Actionsequenzen ertönen fesselnd und kraftvoll, und dialoggesteuerte Momente wirken natürlich und lebendig.

Der maßgeschneiderte Ultra-Thin Bezel (UTB) ist konzipiert, um strukturelle Robustheit mit einer überzeugenden Ästhetik zu kombinieren. Er offeriert den dünnsten sichtbaren Rand um den Lautsprecher und wirft praktisch keinen akustischen Schatten. Der lackierbare UTB sowie die magnetische Abdeckung stellen sicher, dass sich der Lautsprecher optimal und dezent in seine Umgebung einfügt.

Der Ci250RRM-THX ist spritzwasser- und staubgeschützt und nach IP64 zertifiziert. Das clevere mechanische Design des Ci250RRM-THX garantiert eine komfortable Installation mit geringstmöglichem Aufwand.

Anzeige

Cavity Radiation Control (CRC)

CRC ist eine moderne, zum Patent angemeldete Technologie, die vom KEF-Technikteam in Großbritannien entwickelt wurde, Cavity Radiation Control (CRC), ist ein spezieller offener Mitteltöner mit einem akustisch absorbierenden Schaumstoffdesign, das typische akustische Probleme im Mitteltonbereich wirkungsvoll eliminiert, einschließlich störenden Frequenzgangeinbrüchen von bis zu 30 dB, die bei typischen koaxial angeordneten Drei-Wege-Designs auftreten. Mit CRC bietet der Ci250RRM-THX eine besonders hoch liegende akustische Klangtreue im Mitteltonbereich unter den koaxialen Drei-Wege-Lautsprechern.

Beugungsarme Tieftöner-Öffnung

Der Ci250RRM-THX verfügt über eine beugungsarme Tiefton-Blende, ein sorgfältig profiliertes, geglättetes Gehäusedesign mit einem äußeren, akustisch absorbierenden Schaumstoffring, der Resonanzen und Beugung reduziert. Das Ergebnis ist eine außergewöhnliche MT/TT-Leistung bei gleichzeitig enormer Basswiedergabe.

MAT

Der Ci250RRM-THX ist der erste Einbaulautsprecher, der von KEFs akustischer Innovation profitiert. Metamaterial-Absorptionstechnologie ist eine hochkomplexe, labyrinthartige Struktur, die 99 % des unerwünschten Schalls von der Rückseite des Treibers absorbiert, die daraus resultierenden Verzerrungen eliminiert und einen authentischeren, natürlicheren Klang liefert.

UNI-Q-Treiber

UNI-Q-Treiber der 12. Generation

Die Uni-Q-Technologie ist ein wichtiges Element innerhalb des "KEF-Universums". Die koaxiale Treiberanordnung der 12. Generation, die für den Ci250THX-RRM entwickelt wurde, arbeitet wie eine einzige Punktschallquelle und verteilt den Klang gleichmäßiger, sodass jeder, der an verschiedenen Stellen im Raum sitzt, denselben realistischen und exakten Klang genießt.

Verarbeitung

Im Vergleich zu den teureren Ci-Modellen von KEF ist das Finish bei unseren Testkandidaten etwas einfacher, son findet sich keine Metallfront, aber insgesamt wirkt alles dennoch sehr hochwertig und gibt daher keinen Anlass zur Kritik. Lobenswert sind geringste Spaltmaße, ausgezeichnete Passungen, und die sehr solide Blende in Weiß.

Anzeige



Anzeige

Seiten: 1 2 3

Weiter auf: Nächste Seite Tags: Einbaulautsprecher