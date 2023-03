XXL-Bericht: Interview mit Holger Nubert, Leiter der Nubert-Ladengeschäfte, über Nubert-Produkte, das gesamte Sortiment und Favoriten der Kunden

In der Goethestraße in Schwäbisch-Gmünd, im bei Fans der Marke schon legendären Ladengeschäft der Firma Nubert, haben wir Holger Nubert, den Leiter fürs das Offline-Business, getroffen. Er hat uns genau gesagt, welche Aufgaben er dort erfüllt, und zugleich stand er uns Rede und Antwort für alle erdenklichen Fragen. Die Ergebnisse unserer Visite können Sie in diesem Special nachlesen.

Großes Ladengeschäft...

Mit vielen Hör-Ecken und auf...

mehreren Etagen. Unten gibt es weitere Studios

Stolz ist man auf unzählige Testsiege und Auszeichnungen

Zunächst hat uns, wie schon oben erwähnt, brennend interessiert, wie genau der Job von Holger aussieht. „Ich bin verantwortlich für den Offline-Handel, also die Stores“, führt Holger aus. Hauptsächlich kümmert er sich um den Standort Goethestraße, Schwäbisch-Gmünd. Auch in Duisburg hat Nubert noch ein Ladengeschäft, das ist laut Holger Nubert „ein kleiner Selbstäufer“ – viel Lob demnach von Schwäbisch-Gmünd in den Ruhrpott. „Dort machen alle einen sehr guten Job“.

Holger Nubert erklärt uns, dass er wegen seines Vaters „in den Job hineingeboren“ wurde. Er hat anfangs den Laden zusammen mit seinem Vater geleitet, bis der Vater ausgestiegen ist. Aktuell ist Holger Nubert auch noch in der Geschäftsleitung des Unternehmens aktiv und dort fürs Finanzwesen zuständig. Er als gelernter Einzelhandelskaufmann betont aber, dass das Herz nach wie vor ganz besonders am Ladengeschäft hängt. Er hat alles von der Pike auf gelernt, allerdings nicht im Hause Nubert, sondern in der Sportbranche.

Er ist froh, nun in der UE-Branche und gerade in Schwäbisch-Gmünd gelandet zu sein: „Die Produkte, wie wir hier verkaufen, sind absolut begeisterungswürdig.“ Es macht ihm jeden Tag aufs Neue Spaß, auch wenn er nicht mehr oft direkt an „vorderster Front“, also im Verkaufsgespräch mit dem Kunden, zu finden, sondern eher „im Hintergrund“ aktiv ist.

Aktuell extrem beliebt: Alle Nubert-Soundbars

Nun möchten wir von Holger wissen, was aktuell die Favoriten der Kunden im Ladengeschäft das Nubert-Portfolio betreffend sind. Wo ist das Interesse besonders groß bei den Nubert-Produkten? Renner ist das ganze Soundbar-Lösung, da man zum flachen, eleganten, visuell starken Screen eine einfach zu installierende, aber akustisch im Vergleich zum Lautsprechersystem des TVs deutlich stärkere Lösung wünscht. Und gerade auch Kunden, die Nubert kennen und von den klanglichen Qualitäten der Lautsprecher wissen, sind bestrebt, Nubert-typischen ausgezeichneten Sound auch als Ergänzung für den Fernseher einzukaufen.

Das Flaggschiff nuPro XS-8500 RC

Das gilt für alle Modelle bis hoch zum Flaggschiff nuPro XS-8500 RC, das wir ebenfalls kürzlich im Test hatten. Auch wir waren absolut begeistert von den klanglichen Qualitäten der bei uns liebevoll „liegende Standbox“ (auch wenn diese Bezeichnung technisch falsch ist) genannten XXL-Soundbar. Natürlich, so betont Holger Nubert, kann sich nicht jeder eine nuPro XS-8500 RC ins Wohnzimmer stellen, sei es aus Platz- oder aus Kostengründen. Darum sind die nuBoxx AS-425 maxx und die nuPro AS-3500 außerordentlich beliebt. Hier kann man sich schon vor dem lohnenden Besuch im Ladengeschäft einen Überblick über alle Nubert Soundbars verschaffen - auch von interessanten Bundles.

TVs werden natürlich zusammen mit Nubert-Soundbars und Nubert-Aktivboxen vorgeführt

Beides durchaus bereits ausgewachsene Soundlösungen, die den TV-Ton effektiv aufwerten und mit nützlichen Funktionen wie der Voice+ Funktion oder Decodern für Dolby Digital und DTS ausgestattet sind. Aber auch die XS-8500 RC wird gern genommen und ist auch für Stereo-Hörer, die wenig Platz haben, eine verheißungsvolle Option.

Unsere Frage, was es für Käufer sind, die eine XXL-Soundbar wie die nuPro XS-8500 RC, beantwortet Holger wie folgt: „Interessanterweise gibt es nicht den typischen Käufer für dieses Produkt. Vielmehr geht es querbeet. Viele sind zunächst aufgrund der Abmessungen erschlagen – wenn sie die nuPro XS-8500 RC dann aber akustisch kennenlernen, ist man begeistert.“

nuPro XS-8500 RC (oben) und der Vorgänger nuPro XS-7500 (unten) erfreuen beziehungsweise erfreuten sich großer Beliebtheit

Schon beim Vorgänger, der XS-7500, war es so, dass durch die unglaublich breite, glaubhafte Klangbühne viele Kunden zum großen Modell griffen. Etwas Vergleichbares, betont Holger Nubert zurecht, gibt es sonst nicht auf dem Soundbar-Markt. „Die Möglichkeit zur kabellosen Surround-Erweiterung wird auch als großer Vorzug gesehen“, erläutert der Ladengeschäft-Leiter weiter. Einfach einstecken, verbinden, und gleich geht es los – komfortabel umhüllenden Klang zu erleben, ist vielen Anwendern wichtig. „Durch neue Nubert-Modelle wie den Deckenlautsprecher mit Licht-Element nuPro XI-2000 RC hat man nun noch weitere interessante Optionen“, erklärt Holger Nubert. Doch auch als All-In-One-Lösung mit virtueller Dolby Atmos-Funktion steht die nuPro XS-8500 RC hoch im Kurs, auch wegen der enormen Kraft im Bassbereich.

nuPro XI-2000 RC im Einsatz in Nuberts "Aktivkino" mit nuPro XS-RC-Equipment und nuXinema PreAV-Vorstufe

Gleich vier Nubert-eigene Deckenlautsprecher

Nett eingerichtetes "aktives Kino"

So machen Hörsessions Spaß

Was sagt Holger zur XI-2000 RC-Lösung? Passt ein solches Produkt zu Nubert? Holger erklärt, dass er hier „Nachrüsten für etwas schwierig“ hält. „Man sollte sie gleich, z.B. bei einem Um- oder Neubau, mit einplanen“, befürwortet er. Für Wireless-Atmos hält er die Neuentwicklung für extrem gut geeignet.

