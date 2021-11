VIDEO-PREVIEW: Panasonic OLED TVs JZW984 & JZW2004 - visuelle Spitzenklasse in jeder Preiskategorie?

Der JZW2004 ist Panasonics' aktuelles OLED-Spitzenmodell und kommt mit einem selektierten Master HDR OLED Professional Edition Panel mit gesteigerter Helligkeitsperformance daher. Optimale HDR-Performance, tadellose Gaming-Performance und eine erstklassige Signalverarbeitung zeichnen das Flaggschiff aus. Aber auch der JZW984, der das untere Ende des OLED-Portfolios bei Panasonic markiert und deutlich günstiger zu Buche schlägt, ist mit Features und Merkmalen der teureren OLED-Fernseher ausgestattet. Dazu gehört auch der HCX Pro AI Prozessor, der für die Video- und Audio-Signalverarbeitung sämtlicher Inhalte zuständig ist und auch beim einfacheren OLED-Fernseher für eine authentische Farbdarstellung, fehlerfreies Scaling und eine stabile, flüssige Bewegungswiedergabe sorgt. Beide Modelle sind äußerst vielseitig und unterstützen sowohl Dolby Vision (IQ) als auch HDR10+ (Adaptive) - der Diskussion, welches Format nun zukunftsträchtiger oder "besser" ist, kann man sich somit einfach komfortabel entziehen. Natürlich ist HDMI 2.1 an Bord, außerdem fürs Gaming relevante Features wie VRR und ALLM, FreeSync Premium wird ebenfalls unterstützt. Akustisch trumpft der JZW2004 natürlich im Besonderen auf und bietet ein Dolby Atmos Sound-System "tuned by Technics". Ein einfaches Handling und die Vielfalt bei multimedialen Features hingegen sind Aushängeschilder beider Komponenten, Panasonics Penta-Tuner und MyHomeScreen 6.0 mit zahlreichen Apps sind hier Stichworte, die es zu berücksichtigen gilt. Wir sehen uns die beiden Fernseher, die an gegenüberliegenden Enden des Panasonic OLED TV-Spektrums beheimatet sind, im Video genauer an und zeigen auf, für wen welcher Fernseher der Richtige ist.

Die ausführlichen Testberichte in Textform der Panasonic-TVs JZW984 und JZW2004 finden Sie hier:

Panasonic TX-55JZW2004

Panasonic TX-55JZW984 (erscheint am 01.12.2021)

Preview: Philipp Kind

Datum: 30.11.2021

