TEST: Laufwerk clearaudio concept Signature mit Tonarm Satisfy Kardan Signature und Tonabnehmer concept MC Signature

Direkt aus der feinen Erlangener Analog-Manufaktur clearaudio eingetroffen ist der concept Signature Plattenspieler. Die Kosten für das reine Laufwerk belaufen sich auf knapp 1.400 EUR für die schwarze Version, unsere Testversion in der Ausführung "Wood" wird für knapp 1.650 EUR offeriert. Zum Laufwerk hinzu gesellt sich der sehr hochwertige Tonarm, den clearaudio bei unserem Testmodell mitgeliefert hat: Der Satisfy Kardan Signature kommt auf 1.500 EUR. Fehlt nur noch der Tonabnehmer, und auch hier dominiert schon so etwas wie Oberklasse-Feeling: Der concept MC Signature-Tonabnehmer liegt bei 1.400 EUR, was natürlich die Erwartungen an einen präzisen, feinen und homogenen Klang steigert.

Informationen direkt bei clearaudio: Hier zum Concept Signature Laufwerk, hier zum Satisfy Kardan Tonarm und hier zum concept MC Signature Tonabnehmer

Beginnen wir, uns etwas ausführlicher mit dem concept Signature zu befassen.

Der klassische concept

Der im Jahr 2009 vorgestellte und seitdem mit über 20.000 verkauften Exemplaren sehr erfolgreiche Plattenspieler concept war damals als Einsteigerpaket gedacht (mittlerweile erfolgt der Einstieg ins clearaudio Sortiment mit dem compass), mit speziellem, für dieses Produkt entwickeltem Tonarm und passendem Tonabnehmer wurde ein rundherum überzeugendes Klangpaket mit besonders gutem Preis-Leistungsverhältnis auf den Markt gebracht. Nach über 10 Jahren entschloss sich clearaudio dann, den Nachfolger concept Signature aus der Taufe zu heben. Das Grundkonzept mit dem Motto „Plug&Play“ blieb dabei unangetastet. Sämtliche Parameter der Einzelkomponenten präsentieren sich bereits werksseitig als perfekt eingestellt.

Unser concept Signature

Rückseite

Anschlusskabel

Hochwertigkeit ist beim concept Signature Trumpf. Der Kern des Laufwerkgehäuses wird aus mitteldichter Holzfaser oder wahlweise aus, unter Hochdruck verbundenen Massivholzschichten gefertigt – wie bei unserem, sehr exklusiv daherkommenden Testgerät, das auf der einen Seite sehr modern wirkt,, auf der anderen Seite aber so zurückhaltend und nobel auftritt, dass er sich praktisch in jedem Ambiente glänzend macht.

Edle Materialqualität und hochwertige Verarbeitung

Exklusiver MC-Tonabnehmer und concept Signature-Plakette

Die Oberschicht des Laufwerks weist einen speziell satiniertem Kunststoff auf. Diese mit Bedacht gewählte Zusammenstellung der Materialien garantiert die Minimierung von Resonanzen bei zugleich feiner optischer Erscheinung.

Der Antrieb des Plattentellers erfolgt mittels eines geschliffenen Flachriemens von einem komplett entkoppelten Gleichstrommotor. So können potentielle Störgeräusche von vorneherein ausgeschlossen werden. Die moderne Steuertechnik umfasst auch eine Auto-Kalibrierung für die zwei Geschwindigkeiten, und neue Einstellungsmöglichkeiten und zusätzlichem Tacho-Speed-Control („TSC“) stehen für noch bessere Messwerte hinsichtlich Gleichlauf sowie Impuls-Festigkeit.

Die damals neu entwickelte Tacho-Speed-Control überwacht kontinuierlich die Geschwindigkeit und gibt in Echtzeit ein Feedback an die Steuerelektronik weiter. Dadurch kann die Steuerelektronik umgehend auf eine veränderte Sachlage wie beispielsweise eine nachlassende Riemenspannung, Reibung des Plattentellerlagers oder Temperaturschwankungen reagieren. Darüber hinaus startet TSC bei jedem Neustart des concept Signalture eine automatische Kalibrierung. Mittels eines versenkten Knopfes auf der Rückseite des Laufwerkes ist beim concept Signature zudem die manuelle Neu-Kalibrierung durchführbar.

Mehrere O-Ringe („IMS“) optimieren die in modifizierter Form vom Reference Jubilee übernommenen und vom Chassis entkoppelte Motoraufhängung. Zugleich stellt der neue Encoder die Basis für noch mehr Funktionen folgender Generationen und Ausbaustufen dar.

In Sachen Design bringt der concept Signature eine attraktiv gestaltete Oberfläche mit beleuchtetem Tast-Regler mit. Dieser ermöglicht eine intuitive Bedienung des Laufwerkes und gefällt mit seiner modernen Optik.

Die große Auswahl an clearaudio Tonarmen und Tonabnehmer lässt keine Wünsche in Sachen Modularität offen – wie man bei der Spezifikation unseres Testgeräts erkennen kann, ist es auch möglich, ziemlich luxuriöse Komponenten zu wählen. Daher möchten wir kurz auf unseren Tonarm und unseren Tonabnehmer eingehen.

Extrem hochwertiger Tonarm

Erstklassige Materialqualität

Detail hinten

Der Satisfy Kardan Signature als Radial-Tonarm mit magnetischem Anti-Skating kann als besonders hochwertig eingestuft werden. Er spielt in einer anderen Liga als der normale, sonst bei den concept Signature-Modellen gängigen Tonarm. Der Satisfy Kardan Signature ist auf zwei Achsen gelagert. Der Hersteller spricht von den vielen Kombinationsmöglichkeiten, die sich mit diesem hochentwickelten Tonarm ergeben, und er bietet fortgeschrittene Einstellmöglichkeiten. So lässt sich der Azimuth durch einen bereits vormontierten Aluminium-Headshell einstellen, damit die Nadel vorn im Tonarm im exakt 90 Grad betragenden Winkel zu den Rillen der Schallplatte steht. Mittels Magnettechnik erfolgt eine korrekte Antiskating-Einstellung - die in der Praxis sehr gut funktioniert und ein präzises Abtasten der Schallplatte durch den Tonarm ermöglicht. Die vertikale Lagerung des Tonarms verfügt über eine Achse aus poliertem Wolfram und damit über ein sehr edles, extrem haltbares Material. Hinzu kommen äußerst haltbare Saphirlager aus der Schweizer Uhrenhandwerkskunst finden Verwendung. Die Horizontallager stehen dem Gedanken einer enormen Langzeitstabilität in nichts nach und bestehen aus Keramik. Als "nahezu einzigartig" beschreibt die Erlangener Manufaktur die Direktkabelführung. Warum? Ohne jede physikalische Unterbrechung wird das sensible Tonsignal von der Vinylscheibe durch den gesamten Tonarm bis zum Phonovorverstärker transportiert. Das ist darum so hervorzuheben, weil das analoge Signal extrem empfindlich ist und jede physische Unterbrechung die Signalintegrität schmälert. Justierbare Tonabnehmer können sich in einem Gewichtsbereich von 2,5 Gramm bis 17 Gramm aufhalten, und die effektive Länge beläuft sich auf 239,12 mm. Der Montageabstand - Tonarmdrehpunkt zur Spindel - wird mit 222 mm angegeben.

Der Tonabnehmer

Der concept MC Signature-Tonabnehmer ist minimalistisch ausgeführt und verfügt über einen Bor-Nadelträger. Der Systemkörper besteht aus einer cAluminium-Magnesium Legierung mit keramischer Beschichtung - also auch hier dominiert eine hohe Materialqualität. Eine Kanalabweichung von unter 0,5 beziehungsweise unter 0,3 Dezibel, 11 Ohm Systemimpedanz und ein Micro-Line-Abtastdiamant umreißen weitere Eigenschaften des MC-Systems. Das Gewicht beträgt 8 Gramm, und die Ausgangsspannung liegt bei 0,4 mV bei 5 cm/s.

Aufbau, Inbetriebnahme, Einstellungen

Zubehör und externes Netzteil

Der Auslieferungszustand

Im ersten Schritt wird der Riemen um die Komponenten gelegt

Im Detail: Der Riemen kommt um den Motor-Pulley und umfasst auch den Tachometer

Im Detail: Der Sub-Teller aus Aluminium

Hier der massive Plattenteller

Der Hersteller verspricht einen einfachen Aufbau mit problemloser Inebtriebnahme. Der Optimismus rührt auch daher, dass das Laufwerk, der Tonarm und der Tonabnehmer werksseitig schon vormontiert wurden. Daher wird im ersten Schritt das Laufwerk mit den vormontierten Komponenten aus dem Karton genommen und dort aufgebaut, wo der Concept später seiner Arbeit nachgehen soll. Der Riemen ist mittels einer Tüte auf dem Subteller fixiert, dieser wird abgenommen. Anschließend legt man den Riemen um den Subteller, um den Pulley des Motors und ums Tachometer. im Anschluss wird der Plattenteller aus der Verpackung entnommen - Vorsicht, man sollte aufgrund des Gewichts beide Hände verwenden - und diesen dann vorsichtig auf die Achse des Lagers aufsetzen. Jetzt ist es an der Zeit, sämtliche Sicherungsmaterialien vom Tonarm und vom Tonabnehmer zu entfernen.

Feintuning mit der Wasserwaage, bis der Plattenspieler exakt waagrecht steht

Die Füße sind in der Höhe verstellbar

Danach wird das Laufwerk mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Wasserwaage auf eine exakt waagrechte Positiion ausgerichtet. Wie üblich sollte sich die Blase der Wasserwaage mittig befinden. Wenn dies nicht der Fall ist, justiert man die höhenverstellbaren, hochwertigen Füße des Plattenspielers so lange, bis er präzise waagrecht steht. Das Drehen der insgesamt drei Füße geschieht, indem man jeweils die untere Einheit der Laufwerksfüße mit Bedacht aufschraubt. Dann erfolgt die Justage der gewünschte Höhe - die Sicherung erfolgt durchs Festdrehen der Kontermutter.

Das externe Netzteil wird auf der Rückseite in die passende Buchse gesteckt

Ist dies erledigt, wird das externe Netzteil an den Plattenspieler angeschlossen. Wer hier noch mehr Hochwertigkeit wünscht, kann sich direkt bei clearaudio nach optional lieferbaren externen Netzteilen umschauen. Nachdem die Verbindung zum Netzteil hergestellt ist, werden das Tonarmkabel und die Erdung mit der Phonovorstufe verbunden. Mittels des rückseitigen Schalters wird der concept Signature nun in Betrieb genommen. Jetzt muss man noch den Standby-Knopf betätigen, und der concept Signature kann verwendet werden.

33 1/3 U/min

45 U/min

Nach einmaligem Drücken des Bedienelements befindet sich der concept Signature im 33 1/3-Betriebsmodus, was die Geschwindigkeit angeht. Nochmaliges Drücken des Bedienelements versetzt den concept Signature dann in den Modus für Singles mit 45 U/min. Drückt man ein drittes Mal, wird der Plattenspieler wieder in den Standby-Modus versetzt. Der Hersteller rät übrigens dazu, das Laufwerk bei der ersten Inbetriebnahme 15 bis 30 Miniuten lang laufen zu lassen.

Es folgt nun die Kalibrierung der Geschwindigkeiten, sofern der Anwender dies möchte. Eigentlich ist der concept Signature, wie eingangs auch bereits beschrieben, mit einer äußerst präzisen Motorsteuerung ausgestattet, und kalibriert sich selbstständig im Sinne einer stets exakten Geschwindigkeit. Wer aber selbst kalibrieren möchte, geht wie folgt vor: Zum Start der Kalibrierung muss der concept im Standby-Modus sein. Auf der Rückseite, neben dem Netzschalter, befindet sich das Bedienelement für die Kalibrierung. Normalerweise ist dieser Schalter versenkt, daher muss man einen schmalen Schraubenzieher nutzen, um die Taste drücken zu können. Für 5 Sekunden lang bleibt der Knopf nun gedrückt, und der Plattenspieler kalibriert sich selbst. Der Plattenteller dreht sich währenddessen und die Geschwindigkeit wechselt zwischen 45 U/min und 33 1/3 U/min.

Montiertes Gegengewicht

Smart Stylus gauge

Messung/Einstellung der Auflagekraft mit der optional erhältlichen Smart Weight watcher von clearaudio. Unserer Meinung nach eine absolut sinnvolle Investition

Bild dazu aus einer anderen Perspektive

Weitere Feinjustage mit der Drehtonarmeinstelllehre

Korrekte Justage des Tonarms

Hier aus einer anderen Perspektive

Schraube für das Anti-Skating

Anti-Skating-Gegengewicht von hinten

Wichtig: Im Lieferumfang des kardanisch gelagerten Tonarms befindet sich ein Gegengewicht, das allerdings aus Gründen der Sicherheit nicht vormontiert wurde. Mit vorsichtigem Druck sollte das Gegengewicht aufs Tonarmrohr bis zum schwarzen Markierungsring manövriert werden. Unbedingt sollte der Tonarm währenddessen festgehalten werden. Im zweiten Schritt wird dann die Auflagekraft entsprechend dem verwendeten Tonabnehmer angepasst. Da wir einen MC-Tonabnehmer verwenden, liegt die vorgeschriebene Auflagekraft bei 2,2 Gramm. Mittels der mitgelieferten Smart Stylus gauge wird die Auflagekraft angepasst. Dies ist sehr wichtig, damit das gesamte System die Rillen der Platte später präzise auslesen kann.

Wer sich nun fragt, wie es mit den Einstellungen für die passende Tonarmhöhe und der Anti-Skating-Einstellung gegen ein "Abdriften" des Tonabnehmers/Tonarms aussieht: clearaudio bittet den Concept-Besitzer, zur Veränderung der Tonarmhöhe (die zum Beispiel dann notwendig wird, wenn man eine spezielle Auflagematte verwendet) den Händler anzusprechen. Das Gleiche gilt auch für eine neue Justage des Anti-Skatings. Der Hersteller weist ausdrücklich darauf hin, dass er keine Haftung für Schäden übernimmt, die dann auftreten, wenn der Anwender selbst "Hand anlegt".

