TEST: Gold Note Kopfhörerverstärker/Vorverstärker/DAC HP-10 Deluxe mit externem Netzteil PSU-10 EVO

In der Redaktion zum großen Test hat sich der Gold Note HP-10 Deluxe Kopfhörerverstärker für 2.390 EUR eingefunden. Hinzu kommt das den Klang weiter optimierende externe Netzteil PSU-10 EVO für 1.310 EUR. Beide Komponenten sind in schwarzer oder goldener Version lieferbar. Damit man beide Optionen zu Gesicht bekommt, haben wir den HP-10 in schwarzer Version geordert, das Netzteil in Gold.

Prinzipiell ist der Gold Note HP-10 in drei verschiedenen Versionen zu haben,und mit den zusätzlichen digitalen Eingängen wie Bluetooth 5.1 HD aptX (HP-10 BT) und einem Premium-DAC mit USB-C-Eingang (HP-10 Deluxe) wird das Device sogar zu einem vollständig eigenständigen Gerät. Dann fungiert es als Kopfhörerverstärker, Vorstufe und DAC. Verwendet man den HP-10 als Vorstufe, braucht man entweder eine passende Stereoendstufe, zwei Monoblöcke oder aber ein Paar aktive Lautsprecher.

Klassische, individuelle Optik

Aufwändiger Deckel

Hier im Detail

Der Kopfhörerverstärker/Vorverstärker/DAC ist von der Optik her trotz des Touch-Displays (das etwas sensibler ansprechen könnte) eher klassisch-traditionell gehalten, was uns aber keinesfalls stört. Das Finish ist massiv und solide, das gilt für alle Seiten des Gerätes, auch der Deckel ist sehr hochwertig. Auf der Rückseite sitzen sämtliche Anschlüsse fest und präzise - es macht wirklich Freude, dieses hochwertige Stück Technik genauer in Augenschein zu nehmen. Der multifunktionale Dreh- und Drückregler ist gerastert und liegt gut in der Hand, nur der weiße Markierungsstrich mag zwar praktisch sein, sieht aber nicht wirklich gut aus.

Der HP-10 Deluxe verfügt über ein symmetrisches Dual-Mono-Class-A-Layout, das für eine exzellente Klangqualität steht. Mit Hilfe der insgesamt vier Kopfhörerausgänge, der umfangreichen Funktionen und einer hohen starken Ausgangsleistung kann nahezu jeden Kopfhörer angeschlossen werden, darunter auch Modelle, die hinsichtlich der erforderlichen Leistung durchaus anspruchsvoll sind.

Goldnote hat auf der Website die passenden Einstellungen am HP-10 für viele Kopfhörer-Typen parat

Der eigentliche Audiopfad ist komplett analog gehalten und setzt sich aus selektierten, diskreten Komponenten zusammen. Sämtliche Parameter werden in Echtzeit auf der analogen Ebene justiert. Der HP-10 verfügt zudem über einen Trigger IN/OUT-Anschluss, über den der Anwender den Rest des Systems synchron mit dem Kopfhörerverstärker einschalten können.

Menü

Touchdisplay, hinter dem sich viele Einstellmöglichkeiten verbergen

Das Display hat eine Touch-Funktion, wenn man es daher berührt, kann man die zahlreiche Funktionen nutzen, die Gold Note als das innovative "Studio" Paket umschreibt. Zunächst aber kann man den Eingang sowie den Ausgang festlegen.

Eingang: RCA, XLR, USB, Bluetooth.

Ausgang: Rear (wenn man den HP-10 als Vorverstärker nutzt, verbindet man auf der Rückseite eine Endstufe oder aktive Lautsprecher), 4-Pin XLR, 3,5 mm Anschluss, 4,4 mm Buchse, 6,3 mm Buchse. Mit dieser Vielfalt ergeben sich zahlreiche Einsatz-Szenarien.

Nun folgen die Studio-Parameter, man kann ein eigenes Setup auf drei unterschiedlichen Profilen ablegen, z.B. für unterschiedliche Einsatzzwecke. Jedem Profil kann man zudem einen eigenen Namen geben. Hier die Übersicht:

Crossfeed: 1,2,3,4 (für ein natürliches, dreidimensionales Klangbild, individuell einstellbar) / Harman H, Harman M, Harman L (Entzerrungskurven für optimierte Wiedergabe) / Super Flat (linearisiert den Frequenzgang im Hochtonbereich), Gain (variabler Verstärkungsfaktor), Dämpfungsfaktor (für die optimale Anpassung an den jeweiligen Kopfhörer), Phase 0/180 Grad einstellbar

Die Studio-Optionen sind genial und ermöglichen wirklich eine tolle Anpassung an den jeweiligen Kopfhörer, aber auch an die Hörgewohnheiten und Vorlieben des Anwenders. Schwächen des Equipments können zudem wirkungsvoll unterbunden, zugleich Stärken hervorgehoben werden. Interessant: Auch bei der Nutzung als Vorverstärker bleiben die Einstellungen vorhanden, die man zuvor getroffen hat.

Zudem ist eine Balanceregelung vorhanden. Mit dieser kann man die Lautstärke der L/R-Kanäle regeln, um ein individuelles Hörerlebnis entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen zu gewährleisten. Dies ist eine wichtige Funktion, da die Treiber der Kopfhörer nur schwer perfekt aufeinander abgestimmt werden können.

Erwähnenswert ist noch die BYPASS-Funktion. In einem System, das aus mehreren Audio-Komponenten einschließlich eines Vorverstärkers besteht, ermöglicht es die Bypass-Funktion des HP-10, die Verkabelung des Systems unverändert zu lassen und entweder das HP-10 oder den Vorverstärker zum Abhören von Lautsprechern einzusetzen. Besagte Bypass-Funktion wird automatisch aktiviert, indem einer der 4 Kopfhörerausgänge (nicht den REAR-Ausgang) am HP-10 ausgewählt und dann das Gerät in den Standby-Modus (rote LED) versetzt wird, indem man die SKC- oder Display-Taste 3 Sekunden lang gedrückt hält oder aber die Power-Taste auf der Fernbedienung betätigt. Wichtig: Damit der Bypass korrekt funktioniert, müssen die Quelle und der Vorverstärker, die an die HP-10 angeschlossen sind, mit dem gleichen Verkabelungstyp (RCA/XLR) verbunden werden.

Durch Drücken des Multifunktionsbedienelements auf der Gerätefront kommt man zudem ins "Options" Menü. Hier können die folgenden Parameter eingestellt werden, indem man die Touch-Funktion des Displays nutzt:

Helligkeitsregelung des Touch-Displays

Remote Selection: Amp/Shift Amp

Automatisches Ausschalten: Deaktiviert, 4 Stunden, 8 Stunden

Systemfernbedienung

Oberer Teil

Unterer Teil

Wahlweise ist natürlich auch die Bedienung aus der Distanz mit der Fernbedienung möglich. Die Fernbedienung ist weniger hochwertig verarbeitet als das Hauptgerät, wirkt allerdings weder zu einfach noch billig. Im oberen Bereich untergebracht wurde eine 10er Tastatur, gefolgt von einem multifunktionalen Element, mit dem man (oben/unten) auch die Lautstärke und (links/rechts) die Eingänge anpassen kann. Im Element unten finden sich noch eine Mute-Taste und die Taste "DISP", mit der man das Touch-Display dimmen kann. Funktionstasten für AMP, CD, DAC und PRE sitzen darunter, gefolgt von Tastenelementen für den Spielbetrieb. Die aus Kunststoff gefertigte Remote ist schwerer, als man denkt, und ermöglicht durch die relativ großen und gut voneinander abgegrenzten Funktionstasten eine komfortable Bedienung. Leider fehlt eine Beleuchtung.

Anschlüsse

Rückseite

Alle HP-10-Modelle verfügen über symmetrische (XLR) und unsymmetrische (RCA) Eingänge. Der HP-10 BT bringt auch über Bluetooth 5.1 HD aptX mit. Unser HP-10 DELUXE ist zusätzlich zu Bluetooth 5.1 HD aptX noch mit einem digitalen USB-C-Eingang ausgestattet. Die digitalen Eingänge der BT- und DELUXE-Modelle sorgen dafür, dass der Anwender seine Musik direkt von einem Smartphone, Tablet oder Computer streamen kann.

Ausgänge und Anschlüsse, Teil eins: Analoge RCA- und XLR-Eingänge und -Ausgänge

Merkmal des HP-10 Deluxe ist ein per USB-C ansteuerbarer Hochleistungs-DAC. An die "PSU" Buchse kann man ein performantes externes Netzteil anzuschließen

Große Auswahl an Kopfhöreranschlüssen vorne

Natürlich gibt es auch eine 6,3 mm Buchse

Hinzu kommt, wie schon erwähnt, eine breite Auswahl an Ausgängen: unsymmetrische (3,5 mm, 6,3 mm) und symmetrische (4,4 mm, 4-polige XLR) Buchsen befinden sich auf der Gerätefront. Hinten gibt es noch, auch das haben wir schon angesprochen, Cinch- und XLR-Ausgänge für die Verwendung des HP-10 als Vorverstärker. Alle Studioeinstellungen werden bei diesem Einsatzzweck übernommen.

Im Sinne maximaler Flexibilität kann man Audiodaten in Stereo oder Mono wiedergeben. Bei der Stereowiedergabe ist es auch möglich, die L/R-Kanäle vertauschen. Im Mono-Modus kann man wählen wählen, ob man die Summe der Kanäle (L+R) oder nur einen der Kanäle (L oder R) hören möchte.

Zum Schluss die wichtigsten Eigenschaften in der Übersicht

KOPFHÖRERVERSTÄRKER Class A Dual/Mono

FREQUENZGANG 20Hz-20kHz ± 0.3dB

THD (Total Harmonic Distortion) + N 0,015% @ 1kHz

SNR (Signal-Rausch-Verhältnis) 110dB

D/A-WANDLER ESS ES9023 (HP-10 BT), AKM AK4493 (bei unserem HP-10 DELUXE)

BLUETOOTH 5.1 HD aptX (HP-10 DELUXE, HP-10 BT)

CROSSFEED Einstellbar (Vollspektrum oder Bässe/Mitten/Höhen)

ANALOGER EQ Harman Kurve, Superflat

DÄMPFUNGSFAKTOR Einstellbar (High/Low)

PHASE Einstellbar (0/180 Grad)

IR-EMPFÄNGER Für multifunktionale Fernbedienungen

Das Netzteil PSU-10 EVO

Netzteil in elegantem Gold-Farbton

Sehr hohe Oberflächenqualität, und der Name "Gold Note" passt hier wirklich perfekt

Detail am Gehäusedeckel

In sehr robuster Verarbeitungsqualität und in unserem Falle in durchaus auffälliger, aber sehr schicker goldener Ausführung präsentert sich das PSU-10 EVO Netzteil. Es handelt sich um eine ​aufwändig konzipierte Stromversorgung mit vier äußerst rauscharmen Spannungsreglern. Ihr stehen vier Transformatoren zur Verfügung, drei davon fürs Netz und einer für die induktive Filterung.

Rückansicht des PSU-10 EVO

Hier die Anschlüsse. "Made In Italy" - das edle Stück wird in Italien mit Liebe gefertigt

Mit diesem speziellen Verbindungskabel wird das Netzteil mit dem HP-10 Deluxe verbunden

Firmenlogo

Die Hybridschaltung bietet einen induktiven Filter im Analogteil und eine doppelte Spulenanordnung für die positiven und negativen Hochstromstufen. Diese bei Gold Note selbst entwickelte Technik garantiert eine perfekte Filterung, um Einstreuungen und Netzstörungen vom empfindlichen Audiosignal komplett fernzuhalten. Auf diese Weise wird der HP-10 Deluxe komplett von der Netzstromversorgung abgeschirmt und kann unter idealen Bedingungen seiner Arbeit nachgehen.

