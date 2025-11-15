SPECIAL: Samsung Vision AI Companion - Künstliche Intelligenz für umfangreiche Unterstützung und einfache Interaktion mit dem Smart-TV

Der Vision AI Companion, integriert in Samsung-TVs, ist aktuell ein wichtiges Key Feature. Bereits seit geraumer Zeit ist der Smart-TV das Zentrum in vielen Haushalten und offeriert Menschen auf der ganzen Welt nicht nur Entertainment sowie News aus allen Bereichen, sondern ebenso gemeinsame Erlebnisse – ob mit Freundinnen/Freunden oder der ganzen Familie. Mit dem Vision AI Companion werden Samsungs smarte Fernseher zur intelligenten Schaltzentrale im vernetzten Haushalt. Inklusive moderner AI-Technologie und intelligenten Features können Anwendiernnen und Anwender das TV-Erlebnis täglich erweitern und noch individueller sowie interaktiv gestalten. Die AI antwortet nicht nur auf Befehle, sondern ist darüber hinaus in der Lage, in Form natürlicher Dialogen fokussiert Informationen, passende Empfehlungen sowie relevantes Hintergrundwissen zu liefern.

Der Smart-TV im Zentrum von Entertainment und dem gesamten Alltag

Extreme Funktionsvielfalt

Hier die Optionen im Menü des 2025er Samsung Smart-TVs

Indem Samsung seine 2025er TV-Modelle sowie Monitore mit Vision AI Companion(1) ausstattet, rückt der Fernseher in den Mittelpunkt des vernetzten Zuhauses – immer darauf vorbereitet, zu helfen, zu informieren und sich an unterschiedliche Bedürfnisse anzupassen. Ob es um Fragen zu einem Film geht während eines Filmabends mit Freundiinnen und Freunden, um interessante Fakten über Lieblingsschauspielerinnen und Lieblingsschauspieler (2) oder die Planung eines gemeinsamen Familienessens: Der Samsung Vision AI Companion schafft es, Menschen im Haushalt näher zusammen zu bringen und macht es möglich, dass alltägliche Momente als gemeinsame Erlebnissen wahrgenommen werden.

Bixby wurde massiv weiterentwickelt. Unser Modell aus 2023 (oben im Bild) war noch lange nicht zu intelligent wie die 2025er Version

Anzeige



Bixby-Einrichtung bei einem 2025er Samsung Smart TV, dem GQ65QN900F

Im Fokus des Vision AI Companion steht eine Weiterentwicklung des Samsung-eigenen Sprachassistenten Bixby(3), die natürliche Dialoge, ein tief reichendes Kontextverständnis sowie individuelle Antworten realisieren kann. Damit man mit dem Vision AI Companion interagieren kann, reicht eine einfache Frage, beispielsweise zum Film, der gerade läuft, zum nächsten Top-Fußballspiel oder auch zum anstehenden Urlaub. Die leistungsstarke AI gibt Antworten, begleitet von passenden Bildern, Videos und hilfreichen Inhalten. Die zeitraubende Navigation durch verschiedene Menüs und Anwendungen muss man sich nicht mehr antun: Die gesamte Interaktion findet in einem einzigen AI-Interface statt, ohne dass man als Anwenderin oder Anwender die aktuellen Inhalte unterbrechen muss.

Eine spezielle AI-Taste ermöglicht den einfachen Zugriff auf Samsung Vision AI Companion.

Hier eine Remote von einem Samsung-Test-TV, oben mittig ist die Taste gut zu erkennen

Die richtige Unterstützung in jeder Situation

Die richtige Unterstützung in nahezu jeder Situation

Durch seine umfassende Conversational und Visual Intelligence ermöglicht der Vision AI Companion ein hohes Maß an Komfort im Alltag. Wenn beispielsweise die neue Serie größeres Interesse am Thema hervorruft, ist die AI in der Lage, passende Empfehlungen für ähnliche Inhalte zu geben. Diese Empfehlungen reichen von ähnlichen Serien und Filmen bis zu Dokus zum Thema und weiterführenden Hintergrundinformationen. Wer gern neue Rezepte für die Festtage testen möchte, muss lediglich nach Rezeptvorschlägen fragen - im Anschluss erhält man vom Vision AI Companion eine Liste passender Koch-Tutorials und Empfehlungen für Weihnachtsfilme. Das Spektrum ist hier umfassend und geht von der romantischen Komödie oder dem Kindefilm bis hin zu Spielen, die an Weihnachten die ganze Familie unterhalten. Dank des Vision AI Companion bekommt man nach kurzer Unterhaltung exakt auf die Wünsche der Anwenderin oder des Anwenders zugeschnittene Vorschläge & Ideen. Auch Informationen, die mit der Fernsehnutzung eigentlich nichts zu tun haben, kann Vision AI Companion zuverlässig liefern: Wer schon während des Fernsehens einen Abend mit Freundinnen und Freunden planen will, findet im Vision AI Companion den passenden Unterstützer. Statt der händischen Informationssuche reichen hier wenige simple Fragen: „Wann öffnet/schließt mein Lieblingsrestaurant?“ Oder: „Wie wird das Wetter heute Abend?". So wird das Treffen optimal vorbereitet, und das alles, ohne den Lieblingsfilm oder die Folge der Lieblingsserie unterbrechen zu müssen.

Anzeige



AI, die wirklich releante Antworten gibt

Was den Vision AI Companion ausmacht, ist sein Vermögen, auf Fragen und Anfragen mit visualisierten, relevanten Antworten bereit zu stellen. Ein simples Betätigen der AI-Taste, oben in der Mitte der smarten Fernbedienung, reicht, und die AI erhebt relevante Informationen über verschiedene AI-Agenten hinweg.

Vision AI Companion basiert auf generativer AI und garantiert daher ein natürliches, dialogorientiertes Resultat. Es versteht den Kontext und auch Folgefragen. So werden flüssigere Interaktionen möglich, die sich wie ein echtes Gespräch anfühlen können – ohne feste Befehle, Menüs oder mittels Tippen.

Auch Microsoft Copilot wurde integriert

Jetzt kann die Interaktion beginnen

Anzeige



Als offene Plattform konzipiert, kombiniert der Vision AI Companion unterschiedliche Large Language Models, darunter Microsoft Copilot und Perplexity, um visualisierte, intelligente Antworten zu ermöglichen, die auf die Fragen beziehungsweise Anfragen der Benutzerinnen und Benutzer fokussiert sind.

Smarte Fernbedienung mit AI-Taste

Mit einem Druck auf die AI-Taste auf der Fernbedienung öffnet Vision AI Companion die Tür zu einer smarten Art der Interaktion: Weil Vision AI Companion auf die Informationen verschiedener AI-Agenten zugreift, können Nutzer*innen nicht nur personalisierte Empfehlungen erhalten, sondern auch komplexe Aufgaben erledigen. Mit Vision AI Companion lässt sich während des Fernsehens der nächste Familienurlaub planen, Unternehmensinformationen oder Produktbewertungen recherchieren. Vision AI Companion kann beim Ansehen verschiedener Inhaltsquellen aktiviert werden, darunter Live-TV und Samsung TV Plus.

Weitere Funktionen umfassen:

Live Translate(4): Echtzeitübersetzung geschlossener Untertitel im Live-TV (beispielsweise für internationale Spiele des Lieblingssports oder Kulturevents)

AI Gaming Mode: Intensive Gaming-Erlebnisse durch reaktionsschnelle, AI-gestützte Bild- und Ton-Optimierung

Generative Wallpaper: Individuelle Hintergrundbilder je nach indivuellem Geschmack und Anlass mit AI-Unterstützung erstellen und auf diese Weise eine persönliche Note im Zuhause umsetzen.

Active Voice Amplifier Pro und AI Upscaling Pro: Passt KI-gestützt automatisch die Bild- und Tonqualität an und ermöglicht, dass jede Szene perfekt passend aussieht sowie klingt.

Natürlich bietet das Flaggschiff, der 8K Neo QLED-TV GQ65QN990F, das volle Portfolio an KI-Funktionen

Anzeige



Mit einem umfangreichen Sprachangebot für dialogorientierte AI auf Samsung Fernsehern und Monitoren unterstützt Vision AI Companion nicht weniger als zehn Sprachen wie zum Beispiel Koreanisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Portugiesisch. Dadurch ist der ganze Funktionsumfang für viele Menschen verfügbar.

Samsung Vision AI Companion ist bei allen Modellen des Produkt-Line-Ups 2025 integriert, darunter 8K Neo QLED, Neo QLED, OLED und QLED Fernseher sowie Smart Monitore. Die Smart TV-Plattform fußt auf Samsungs eigenem Betriebssystem, One UI Tizen, und erhält volle sieben Jahre lang OS-Software-Upgrades ab globaler Markteinführung.

Special: Carsten Rampacher, Samsung

Bilder: Samsung, AREA DVD

Datum: 15. November 2025

Zu den Anmerkungen:

1 Nur in bestimmten Regionen und bei ausgewählten Modellen verfügbar. Verfügbar über terrestrisches Fernsehen, Kabelfernsehen und Samsung TV Plus. Verfügbare Quellen und Kanäle können je nach Region variieren.

2 Schauspielerdetails werden basierend auf den Metadaten des Inhalts, den du ansiehst, bereitgestellt. Diese Informationen sind möglicherweise nicht immer vollständig oder korrekt, also überprüfe die Details der Schauspieler*innen bitte noch einmal.

3 Sprachbefehle werden auf Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Italienisch und Koreanisch erkannt. Nicht alle Akzente, Dialekte und Ausdrücke werden erkannt. Diese Funktion liefert AI-generierte Inhalte. Die Genauigkeit der Ergebnisse ist nicht garantiert. Erfordert bestimmte Bluetooth-Fernbedienungen (TM2560E/TM2360E, bei einigen Modellen separat erhältlich).

4 Die Funktion steht nur dann zur Verfügung, wenn eine Fernsehsendung mit Untertiteln über den Antenneneingang empfangen wird. Die Technologie übersetzt von TV-Sendern übertragene Untertitel, wobei die Geschwindigkeit variieren kann. Die Funktion steht möglicherweise nicht für alle Modelle, Regionen, Sprachen oder TV-Sender zur Verfügung. Für die Nutzung ist die Anmeldung mit einem Samsung Account notwendig. Einige Sprachen erfordern zudem das Herunterladen von Sprachpaketen, was eine Netzwerkverbindung voraussetzt. Die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse kann nicht garantiert werden. Die Funktion kann jederzeit geändert, temporär ausgesetzt oder ganz eingestellt werden.