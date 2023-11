SPECIAL: Alle Infos zur neuen Nubert Aktivlautsprecher-Serie mit Bildergalerie und Klangeindrücken von nuZeo 4 und nuZeo 15

In der letzten Woche lud Nubert ins Hauptquartier in der Nubertstraße in Schwäbisch Gmünd ein. Das Anliegen des Herstellers war ein ganz Besonderes: Die Präsentation der neuen nuZeo Aktivlautsprecher-Serie. Ein echter Paukenschlag, ist die neue Baureihe doch am obersten Ende des Spektrums des Nubert Boxen-Portfolios angesiedelt und verspricht echte High-End-Performance. Doch zunächst mal die Fakten: Insgesamt vier Lautsprecher umfasst "nuZeo". Darunter zwei Standlautsprechermodelle, das Flaggschiff nuZeo 15 sowie die etwas kleinere, wohnraumfreundlichere nuZeo 11. Außerdem den Kompaktlautsprecher nuZeo 4 sowie den nuZeo 6c, den Nubert treffend als "Multifunktionslautsprecher" beschreibt. Als neue Speerspitze bei den Aktiven sind die nuZeo-Komponenten oberhalb der nuPro XS-Reihe platziert. Diese bleibt uns aber ebenfalls weiterhin erhalten. Sehen wir uns die Details und Einzelheiten der Neuzugänge an.

Die große Bildergalerie mit zahlreichen Detailaufnahmen aller Komponenten auf Seite 2!

Mehrjährige Entwicklungszeit

von links nach rechts: nuZeo 11 in Weiß, nuZeo 11, 4 und 15 in Schwarz, Markus Pedal

Neu waren die nuZeo-Komponenten nur für die Presse. Die Nubert-Ingenieure und Entwickler mit und um Markus Pedal und Thomas Biehn befassen sich bereits seit mehreren Jahren mit den neuen Flaggschiffen. Allerhöchste Klanggüte und eine artgerechte Material- und Verarbeitungsqualität standen hier zweifellos im Fokus. Aber auch stets die Bewahrung der Nubert DNA und Firmenphilosophie, was bei den schwäbischen Akustik- und Elektronik-Experten immer einen fairen Preis mit einbezieht.

Speerspitze des aktiven Line-ups

Links das Flaggschiff, die nuZeo 15

Wie eingangs bereits erwähnt, führt Nubert mit nuZeo neue Topmodelle bei den Aktivlautsprechern ein. Identisch zur Passivserie wird hier das technisch Mögliche maximal ausgereizt.

Speziell hervorzuheben sind die neu entwickelten Verstärkermodule im Inneren. Hier wird eine schier unglaubliche Leistungsfähigkeit geboten, wie wir später bei den ersten Klangeindrücken feststellen werden. Satte 800 Watt RMS gibt es in der nuZeo 15. Den leitenden Entwicklern zufolge, sitzt praktisch die Power einer nuControl D in jeder Box. Und wer den nuPower D kennt, weiß ganz genau, was hier zu erwarten ist (Wer nicht, liest gerne unseren Test - Klick!). Der Digitalverstärker soll eine sensationelle Klirrfreiheit bieten, ein Schaltnetzteil sorgt für enorme Stabilität und hohe Geschwindigkeit. Zudem kommen eigens entwickelte Ausgangsfilter und weitere Bauteile aus Eigenentwicklung zum Einsatz.

Nubert nuZeo 4

Multifunktionslautsprecher nuZeo 6c

Zusätzlich zur regelrecht erstaunlichen Kraftentfaltung gewährleisten die Elektronikmodule aber auch eine unkomplizierte Bedienung der Aktivlautsprecher. App-Steuerung ist integriert und natürlich kommt Nuberts ebenso zuverlässig wie effektiv agierende Raumakustikeinmessung zum Einsatz. Auch X-Connect und X-Connect Surround zählen natürlich zum Funktionsumfang.

Praktisch makellose Verarbeitungsqualität. hier an nuZeo 15

Bei den Schnittstellen setzt man auf den klassischen analogen Stereo Cinch-Eingang sowie einen XLR-Anschluss. Bezüglich der Digitaleingänge sind zwei koaxial elektrische Schnittstellen und AES/EBU verbaut, auf TOSLINK wurde verzichtet. Bluetooth ist ebenfalls nicht an Bord. Nubert gibt an, dass die verlustbehaftete Signalübertragung der Dynamikperformance schlichtweg nicht gerecht wird. HDMI wird wieder über Adapter realisiert. Nubert sieht hier Vorteile, da man leichter die stets aktuelle HDMI-Version nachrüsten kann.

Insgesamt also durchaus eine gewisse Schnittstellenvielfalt mit bewussten Abstrichen. Auf ein Streamingmodul wird ebenfalls verzichtet, allerdings sind die Lautsprecher natürlich hervorragend z.B. mit einem nuControl X kombinierbar. Eine Verwendung der Aktivlautsprecher als reines Stereo-Setup ohne zusätzliche Komponenten ist aber, wie bisher, möglich. Der eine Lautsprecher wird dann als Master, der andere als Client definiert.

Neue Treiber

Für die nuZeo Serie setzt Nubert auf neu entwickelte Treiber

Hochtöner und Mitteltöner

Tieftöner

Für die neue Flaggschiff-Serie hat man neue Treiber entwickelt. Im Hochtonbereich kommen 26mm große Kalottenhochtöner mit Tetoronmembran zum Einsatz. Dabei handelt es sich um Kunstseide, aber auch die anderen Töner feiern beim Hersteller Premiere. Die Tief- und Mitteltöner von 4 bis 8 Zoll sind mit einer zweilagigen Carbonmembran plus Polymer-Zusatz ohne Staubschutzkalotte versehen, um maximale Impulstreue und hohe Härte/Stabilität zu gewährleisten. Der 4-Zoll-Mitteltöner mit besonders breiter Sicke spielt bis auf 200 Hz hinunter. Die Aluminiumgusskörbe bieten ein besonders strömungsoptimiertes Design und werden von Aluminiumringen abgedeckt. Eine sichtbare Verschraubung gibt es somit nicht.

Exklusive Optik, hohe Verarbeitungsqualität

Exklusive Oberfläche in Schwarz und Weiß

Markant ist natürlich die neue Oberfläche, mit der die nuZeo daherkommen. Im Gegensatz zum matten Schleiflack, den Nubert in hervorragender Manier beherrscht, erstrahlen die neuen Boxen mit einer hochglänzenden Oberfläche in Schwarz und Weiß. Sowohl Optik als auch Haptik fällt absolut edel aus, der Klavierlack wirkt tiefsitzend, makellos und der Preisklasse mehr als entsprechend.

Großzügige Kantenradien garantieren akustische Vorteile, insbesondere im Hochtonbereich, und sehen auch äußerst schick aus. Eine leichte Verjüngung des Gehäuses nach hinten gefällt und sorgt dafür, dass die Seitenwände nicht parallel sind. Nubert kann zweifellos auch Hochglanz und begeistert hier mit einem zeitlos eleganten Design, das sich in jede Wohnumgebung attraktiv integrieren dürfte.

Hochwertige Sockelkonstruktion mit Traversenstandfüßen

Darüber hinaus ist nicht nur die Oberflächenqualität ausgezeichnet, auch die Sockelkonstruktion wirkt sehr wertig und massiv. Großzügig dimensionierte Traversen-Standfüße aus Metall sorgen nicht nur für den eindrucksvollen Auftritt, sondern auch für hohe Standfestigkeit.

8"-Tieftöner im Kompaktlautsprecher

Die großen Töner erstrecken sich über die gesamte Schallwand und gehen beinahe bis in die Kanten über. Beim nuZeo 4 konnte man so z.B. einen 8" großen Tieftöner integrieren. Sämtliche Treiber wirken an den uns gezeigten Modellen praktisch in Perfektion integriert. Nahtlose Übergänge und gleichmäßiges Spaltmaß an jeder Stelle und bei jedem Modell. Die beiden Standlautsprecher setzen auf eine Downfire-Bassreflexöffnung in überdurchschnittlicher Größe im unteren Bereich, nuZeo 4 und nuZeo 6c besitzen ihren, ebenfalls groß dimensionierten, Port auf der Rückseite. Für den nuZeo 4 gibt es natürlich einen perfekt passenden Standfuß.

Im Gehäuseinneren werden spezielle Versteifungen und präzise optimierte Dämpfungselemente verwendet, während das separate Innengehäuse der Standlautsprecher den Mittelhochton-Chassis optimale Arbeitsbedingungen bietet.

Treiber-Bestückung und Technische Daten

Sehen wir uns, bevor wir zu den Klangeindrücken des Flaggschiffs und des kompakten Modells kommen, die einzelnen Lautsprecher in der Übersicht an.

nuZeo 15

3,5-Wege-System

1x 26mm Hochtöner mit Tetorongewebemembran

2x 119mm Mitteltöner mit Carbonfasermembran

4x 203mm Tieftöner mit Carbonfasermembran

Frequenzgang: 23 - 22.000 Hz (-3dB)

Übergangsfrequenzen: 140Hz, 1900Hz

Nennleistung: 4x 220W

Musikleistung: 4x 300W

Abmessungen: 151,5/155,7 x 23,8/40,3 x 36/50 cm (HxBxT Korpus/mit Traversenfüßen)

Gewicht pro Stück: 52,8kg

nuZeo 11

3 Wege-System

1x 26mm Hochtöner mit Tetorongewebemembran

2x 119mm Mitteltöner mit Carbonfasermembran

2x 169mm Tieftöner mit Carbonfasermembran

Frequenzgang: 28 - 22.000 Hz (-3dB)

Übergangsfrequenzen: 200Hz, 2100Hz

Nennleistung: 4x 160W

Musikleistung: 4x 200W

Abmessungen: 110/114,2 x 20/34 x 27/34 cm (HxBxT Korpus/mit Traversenfüßen)

Gewicht pro Stück: 31,5kg

nuZeo 6c (Multifunktionslautsprecher/Center)

2-Wege-System

1x 26mm Hochtöner mit Tetorongewebemembran

2x 148mm Tieftöner mit Carbonfasermembran

Frequenzgang: 47 - 22.000 Hz (-3dB)

Übergangsfrequenzen: 1750Hz

Nennleistung: 2x 100W

Musikleistung: 2x 150W

Abmessungen: 18,2 x 60,2 x 26 cm (HxBxT Korpus mit Füßen)

Gewicht pro Stück: 13,6kg

nuZeo 4

2-Wege-System

1x 26mm Hochtöner mit Tetorongewebemembran

1x 203mm Tieftöner mit Carbonfasermembran

Frequenzgang: 32 - 22.000 Hz (-3dB)

Übergangsfrequenzen: 1700Hz

Nennleistung: 2x 160W

Musikleistung: 2x 200W

Abmessungen: 43,5/47,7 x 23,8/34 x 36/43,4 cm (HxBxT Korpus/mit Traversenfüßen)

Gewicht pro Stück: 18,4kg

Erste Klangeindrücke

nuZeo 4

Die kompakte nuZeo legt sofort nachdrücklich los und wirkt auch extrem reaktionsschnell und antrittsfreudig. Erstaunlich ist die detaillierte Vokalcharakteristik der weiblichen Stimme und die hohe Dichte des weitläufigen, räumlich ausgeprägten Klangs. Erstaunlich tief spielt die nuZeo 4 hinunter und bleibt dabei auch bei etwas höherem Pegel absolut souverän und kontrolliert. Der Punch ist hart und trocken, trotzdem bleiben feine akustische Effekte (zB. Fingerschnipsen und der Saitenanschlag einer Gitarre) erhalten und erscheinen sehr nuanciert. Trotz des nachdrücklichen Tieftonbereichs bleibt die Stimme sehr sauber und klar.

Selbst bei sehr breitbandigen Musikstücken, hier in Form eines großen Orchesters, strukturiert das kleine Modell der neuen nuZeo Serie exzellent durch und lässt einzelne Details nicht aus. Sie spielt durchweg angenehm, im Hochtonbereich doch sehr klar, aber nicht fordernd. Eine leichte Wärme umschmeichelt die Streicher, die aber feindynamisch exzellent erfasst werden. Auch die Antrittsschnelligkeit und Impulstreue gefällt.

Ein basslastigeres Stück offenbart nochmal die außerordentlich hohe Tieftonperformance der kompakten nuZeo. Auf den Punkt, sehr trocken und ohne Nachhall erfolgen die für diese Gehäusegröße überdurchschnittlich kraftvollen und voluminösen Bässe. Auch der Tiefgang begeistert und ist definitiv atypisch für eine Box dieser Größenordnung. Auch die gleichzeitige Wiedergabe verschiedener Ebenen im Bassbereich meistert die nuZeo. Obenrum ist sie stets klar, offen und transparent und spielt selbst in diesem großen Präsentationsraum sehr räumlich und weitläufig auf.

Dass die nuZeo 4 auch ein echter Spaßbringer ist, zeigt ein schnelles elektronisches Stück mit einer Vielzahl von Percussionelementen. Sehr atmosphärisch gelingt die Wiedergabe und die einzelnen Effekte sind weitläufig, aber klar örtlich nachvollziehbar, im Raum platziert. Hier zeigt die Kompaktbox große Spielfreude und geht sehr dynamisch ans Werk, bleibt aber ihrer natürlichen und authentischen Auslegung treu.

nuZeo 15

Hier demonstriert Nubert direkt die exorbitante Pegelfestigkeit des neuen Flaggschiffs. Mit absoluter Souveränität wird uns im großen Hörraum eine effektvolle Jazz-Darbietung mit klarer räumlicher Zuordnung der zahlreichen Instrumente, percussion- und sonstigen Effekten offeriert. Der eindrucksvoll große Lautsprecher spielt zum einen extrem dynamisch und kraftvoll, gleichzeitig aber enorm detailliert, feindynamisch und transparent auf. Die gebotene Räumlichkeit ist auf überragendem Niveau und trotz der hohen Lautstärke bleibt die Box absolut kontrolliert. Die enorme Leistungsfähigkeit von 800W RMS macht sich hier absolut bezahlt. Auch das sehr differenzierte Klangbild gelingt der nuZeo 15 überragend.

Hohe Basskraft und dabei einen makellosen Hochtonbereich zeigt uns die nuZeo 15 im nächsten Titel. Sensationell tief und dabei gleichzeitig extrem nachdrücklich in den tiefsten Regionen geht es hier zur Sache. Das Schlagzeug wird praktisch in Perfektion abgebildet. Blitzschnelle Reaktion, extremer Tiefgang und maximale Kraftentfaltung wird hier geboten, und das bei hoher Lautstärke. Die führt im übrigen nicht dazu, dass die cowbell zu aggressiv wird. Sehr klar, detailliert und brillant, aber nie unangenehm. Hier bleibt Nubert den Boxengenerationen der letzten Jahre treu, auch wenn die nuZeo 15 einen regelrecht außergewöhnlichen Detailreichtum und eine enorme Durchhörbarkeit bietet.

Bei einem Jazz-Stück spielen sie ebenfalls ihr volles akustisches Potential aus und liefern ein absolut klar strukturiertes, völlig transparentes Klangbild. Satt und nachdrücklich wird agiert, dabei aber auch extrem schnell, trocken und auf den Punkt. Die Grobdynamik ist über jeden Zweifel erhaben, auch die Stimme ist von hoher Natürlichkeit gekennzeichnet.

Eine etwas fordernde Abmischung eines Saxophons geben die neuen Topmodelle mit entsprechender Schärfe wieder, ohne dass es für den Zuhörer unangenehm oder anstrengend wird. Die Differenzierung der einzelnen Instrumente und auch die örtliche Platzierung auf der Bühne begeistert. Wirklich außerordentlich ist aber die gebotene Dynamik, sowohl auf das gesamte Spektrum als auch Detailbereiche gesehen. Untenrum extrem nachdrücklich und urtief, die Mitten prägnant und natürlich, obenrum brillant. Aber auch warm kann der Lautsprecher klingen. Eben so, wie es die Aufnahme hergibt. Bei einem Stück von Mahler spielt der groß gewachsene Lautsprecher schmeichelnd, beinahe sanft und weich. Aber stets mit entsprechender Detaillierung und Offenheit. Den schmalen Grat eines authentischen, weder zu verhangen noch aggressiv klingenden Hochtonbereichs, schafft die nuZeo 15 mit Bravour. Sehr breit und tief wirkt die sauber gestaffelte Bühne, auf der die zahlreichen Orchesterinstrumente authentisch platziert sind.

Ein letztes elektronisches Stück empfängt uns mit einer sehr dichten und räumlichen Atmosphäre, aber auch wieder mit einer äußerst präzisen Abbildung. Als der Bassbereich einsetzt, sucht man beinahe den Subwoofer, so tief und gnadenlos hart spielen die nuZeo 15 auf. Allerdings auch mit einer derart auf den Punkt kommenden Präzision, dass es eine wahre Freude ist. Feinere Merkmale in höheren Frequenzbereichen bleiben berücksichtigt und werden definiert in der Kulisse wiedergegeben.

Fazit, Preise und Verfügbarkeit

Paukenschlag bei Nubert: Die neue nuZeo-Serie als Speerspitze des Aktivlautsprecher-Portfolios

Nubert ist mit der nuZeo Aktivlautsprecher-Serie, so scheint es nach unseren ersten Eindrücken, ein großer Wurf gelungen. Die Verarbeitungsqualität ist über jeden Zweifel erhaben und was hier akustisch abgeht, muss man schlichtweg selbst erlebt haben. Die nuZeo 15 spielt derart kraftvoll, nachdrücklich und maximal präzise auf, dass es eine wahre Freude ist. Selbst in tiefsten subsonischen Regionen scheint es an Power nicht zu fehlen. Hinzu kommen enorm authentische, stets angenehm klingende Mitten, die sich nahtlos an den Tieftonbereich anschließen und eine sensationelle Transparenz und Offenheit bieten. Obenrum gibt es Höhen mit außerordentlich hohem Detailreichtum, enormer Feindynamik und Brillanz, die aber nie fordernd wirken. Gepaart wird das alles mit einer wahrlich beeindruckenden Pegelfestigkeit, wie wir sie von Nubert durchaus kennen. Nimmt man alles zusammen, erscheint der aufgerufene Preis (nicht nur) für das Flaggschiff beinahe zu niedrig angesetzt.

Aber auch die kompakte nuZeo 4 ist eine besonders interessante Box. Was Nubert hier an Tieftonperformance aus den geringen Abmessungen herausholt, ist ebenso beachtlich. Wie ein typischer 2-Wege-Kompaktlautsprecher klingt er jedenfalls nicht und liefert auch eine erstaunlich ausgeprägte Räumlichkeit mit exzellenter Struktur. Eine tadellose Impulstreue und hohe Geschwindigkeit zeichnet die nuZeo 4 ebenfalls aus.

Wir sind definitiv gespannt auf die neuen Nubert Aktiv-Topmodelle und wie sie sich in unserem eigenen Hörraum schlagen. Und natürlich auch auf die Performance des kleineren Standlautsprechers sowie des nuZeo 6c.

Die Nubert nuZeo Aktivlautsprecher sind ab demnächst zu folgenden Preisen verfügbar:

nuZeo 15 - 4.800 Euro (Stück)

nuZeo 11 - 2.700 Euro (Stück)

nuZeo 6c - 1.200 Euro (Stück)

nuZeo 4 - 1.600 Euro mit Standfuß, 1.400 Euro ohne Standfuß (Stück)

Auf Seite 2 folgt eine große Bildgalerie mit zahlreichen Detailaufnahmen aller Lautsprecher!

