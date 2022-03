SPECIAL: Nubert nuPro XS-8500 RC decodiert Dolby Atmos und DTS:X und verfügt über "X Connect Surround"

Voraussichtlich ab Herbst kommt der neue HiFi-/TV-Aktivlautsprecher Nubert nuPro XS-8500 RC für 1.969 EUR auf den Markt. Schon jetzt enthüllen die Schwaben aber weitere interessante Ausstattungsmerkmale: Der HiFi-/TV-Aktivlautsprecher ist das wohl erste Nubert Produkt mit Decodern für Dolby Atmos und DTS:X. Damit wird eine neue Ära eingeleitet und eines der leistungsstärksten Produkte seiner Art auf dem gesamten Markt angeboten, zudem eines, das auch zu großen Flachbildschirmen ausgezeichnet passt. Denn: Mit 120 cm Breite sind extrem gute Voraussetzungen gegeben, dass der kraftvolle Schwaben-Speaker auch unterm 75-Zöller nicht verloren wirkt. Krass - 32,5 kg "Lebendgewicht" dokumentieren, dass man nicht mit Material gegeizt hat.

An weiteren interessanten Features herrscht kein Mangel, allen voran "X-Connect Surround". Hierbei handelt es sich um einen Standard, der bis zu 8 Lautsprecher einbinden kann. Der HiFi-/TV-Aktivlautsprecher verarbeitet bis zu 3.1 von einem Dolby- oder DTS-Signal. Dazu kann man bei Verwendung von DTS:X oder Dolby Atmos bis zu 8 weitere Lautsprecher mit Wireless-Verarbeitung ansteuern. Schon jetzt ist bei Nubert zu lesen: "Der Standard dazu heißt X-Connect Surround und ist mit noch erscheinenden Lautsprechern kompatibel." Das lässt aufhorchen: Offensichtlich plant das Traditionsunternehmen, entsprechende drahtlose aktive Lautsprecher ins Programm aufzunehmen, die dann mit dem HiFi-TV-Aktivlautsprehcer nuPro XS-8500RC kompatibel sind. Mit bereits erhältlichen nuPro X-Lautsprechern kann man immerhin zwei weitere Boxen wireless verbinden. So kann man sich z.B. ein 5.1 System ohne Kabel erstellen. Beim XXL-HiFi-/TV-Aktivlautsprecher ist auch Voice+ für beste Stimmverständlichkeit mit an Bord.

Fernbedienung

An Leistung herrscht beim nuPro XS-8500 RC kein Mangel. Als Nennleistung gibt Nubert 4 x 90 Watt plus 2 x 110 Watt an. Als Musikleistung stehen 4 x 120 Watt plus 2 x 150 Watt im Datenblatt. Bestückt ist das große Stück hochsolide Technik mit zwei Hochtönern mit 25 mm Seidenkalotte, vier Tiefmitteltönern mit Polypropylenmembran (119 mm) und mit zwei Tieftöner mit Polypropylenmembran (jeweils 204 mm). Damit es zu keiner systeminternen Überlastung kommt, ist der nuPro XS-7500 RC HiFi/TV-Aktivlautsprecher mit einer Soft Clipping-Schaltung ausgestattet. Und damit der Bass immer Kontur unjd Präzision miteinander vereint, auch wenn die Akustik des Hörraums eher schwierig ist, gibt es die Nubert X-Room-Calibration, die in die Bluetooth-gestützte X-Remote App integriert ist.

Anschlüsse

An Anschlüssen stehen Stereo-Cinch, S/PDIF, Toslink, USB, Subwoofer Pre-Out, HDMI mit eARC sowie Bluetooth mit aptX HD und AAC-Support bereit. Hinzu kommt noch eine USB-Spannungsbuchse. Erhältlich sein wird das neue Spitzenmodell, wie gewohnt, in weißem oder schwarzem Schleiflack.

Wir sehen dem nuPro XS-8500 RC mit großer Spannung entgegen - gerade unter der Prämisse, dass es noch entsprechend kompatible Wireless-Speaker von Nubert geben wird, die exakt dazu passen. Mit enormer Klangstärke, so prognostizieren wir, und hoher Pegelfestigkeit wird der XXL-nuPro-Lautsprecher auch im größeren Hörraum richtig aufgehoben sein.

Special: Carsten Rampacher

Bilder: Nubert

Datum: 31. März 2022

