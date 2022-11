SPECIAL: Nubert Black Friday Sale - unsere drei persönlichen Favoriten

Nubert hat, wir erwähnten es bereits in einer News, sehr gute Black Friday Deals. In diesem Special möchten wir unsere drei Favoriten noch einmal gesondert vorstellen. Bis zum 11. Dezember kann man sich noch "versorgen" mit besonders guten Deals.

Nubert nuBox AS-125

nuPro AS-125 einzeln mit Gitter

Ohne Gitter

Die Reste der sehr guten ersten Generation des "Sound-Paars" von der Ostalb gibt es nun als Black Deal. Als wir die kompakten aktiven Zweiwege-Lautsprecher damals testeten, waren wir sehr begeistert von der Kraft, der Klarheit und auch von der räumlichen Darstellung. 298 EUR lautet der Preis fürs komplette Set, nutzt man die Chance auf den "Black Deal".

Anschlussauswahl

Fernbedienung

Anzeige

Das entspricht einer satten Ersparnis von 25 Prozent, denn ursprünglich betrug der Kaufpreis 398 EUR/Set. In zwei Farbkombinationen zu haben, lohnt es sich hier, zuzugreifen. DSP mit den gelungenen Modi Music und Movie, eine kleine, einfach zu handhabende Fernbedienung, ein HDMI-Anschluss (hat der Nachfolger nicht mehr, der setzt auf einen USB-DAC als weitere Nutzungs-Option) sowie 2 x 40 Watt an Leistung stehen auf der Habenseite.

Hochtöner

Tiefmitteltöner

Die Chassis umfassen einen 118mm Tiefmitteltöner und einen 25 mm Hochtöner. Bluetooth 4.2 mit aptX erweitert zusätzlich die Flexibilität. Wem es nach merh Bass dürstet: Ein Subwoofer Pre-Out ist im Anschlusssortiment auch enthalten.

Hier geht es zur Nubert nuBox AS-125

Nubert nuBoxx AS-425 max

nuBoxx AS-425 max mit schickem Gitter

Anzeige



Ohne Gitter

5 Jahre Garantie und lediglich 598 EUR pro Stück - glatte 100 EUR oder 14 Prozent spart der Interessent bei der Nubert nuBoxx AS-425 max, und der Rabatt gilt sogar für zwei unterschiedliche Gehäusefarben. In unserem Test konnte das gute Stück ausnahmslos überzeugen. Sofort lieferbar, mit 220 Watt (Maximalleistung) kräftig und mit belastbaren, hoch entwickelten Chassis ausstaffiert, ist diese Soundplate richtig gut gelungen.

Anschlüsse

Fernbedienung

Anzeige



HDMI-eARC-Slot, Decoding von Dolby Digital sowie DTS und Voice+ zur besseren Sprachverständlichkeit sind ebenso mit dabei wie Bluetooth inklusive aptX HD. Das folierte Gehäuse wird um eine lackierte Schallwand ergänzt.

Bestückung

Die Tragfähigkeit ist immens, bis zu 50 kg darf der TV schwer sein. Insgesamt ein tolles Gesamtpaket, dessen sauberer Klang sich nicht nur für Filmton oder TV-Sendungen, sondern auch für Musik-Material eignet.

Hier geht es zur Nubert nuBoxx AS-425 max

Nubert nuPro X-6000 RC

Ohne Abdeckung besonders attraktiv

Mit Abdeckung

1.345 EUR anstatt 1.445 EUR/Stück: 100 EUR, das entspricht sieben Prozent, beim "Black Deal" gespart - bei einem echten Premium-Produkt: "Die Schöne" nennt Nubert die 3,5 Wege-Aktivbox nuPro X-6000 RC liebevoll auf der Website. Und das ist keinesfalls übertrieben, denn mit dem schlanken, säulenartigen Design wirkt der vollaktive Schallwandler mit drahtloser Signalübertragung zur Schwesterbox sehr attraktiv.

Anschlüsse

Display

Fernbedienung

Wahlweise mit edler weißer oder klassischer schwarzer Schleiflack-Oberfläche, ist die enorme Leistungsfähigkeit ein weiterer Aspekt, der die nuPro X-6000 RC ausgezeichnet.

X-Room-Calibration

5-Band-EQ

Das Handling wird durch das große OLED-Display an den Boxen und durch die schicke, leicht zu handhabende Fernbedienung vereinfacht. Per X-Remote-App (Bluetooth-basiert) bedienbar, kann man auch auf die geniale X-Room-Calibration für die Einmessung des Bassbereichs per Smartphone (bei Android-Smartphones gibt es optional ein Mikrofon) verwendet werden. Bluetooth mit aptX HD, ein EQ mit fünf Bändern sind weitere Kernpunkte der Ausstattung.

Hoch- und Mitteltöner

Doppelbass-Bestückung

2 x 148 mm Tieftöner, ein 148 mm Mitteltöner sowie ein 25 mm Hochtöner stellen die Bestückung dar. 480 Watt Dauerleistung und 800 Watt Impulsleistung pro Box sprechen eine deutliche Sprache: In unserem Test beeindruckte der edle Aktivlautsprecher durch massive, zugleich exzellent kontrollierte Kraftausbrüche und ein hohes Maß an Detaillierung.

Hier geht es zur Nubert nuPro X-6000 RC

Fazit

Schnell zuschlagen - unsere drei Blck Friday-Favoriten gibt es zwar noch bis zum 11. Dezember, aber wir raten, sich zügig fürs Wunsch-Modell zu entscheiden. Wer alle Black Friday-Offerten bei Nubert sehen möchte, der geht direkt zum Black Friday Deal-Überblick.

Special: 26. November 2022

