SPECIAL: Neuer Hegel H150 Streaming-Vollverstärker "Prodigy" für 2.995 EUR

Neues aus Norwegen: Der Hegel H150 ist der Nachfolger des H120. Er wurde als vollständiige All-in-One-Lösung konzipiert und bietet eine hervorragende Audio-Performance und Benutzerfreundlichkeit – ohne dabei das Budget zu sprengen: 2.995 EUR beträgt der Kaufpreis. Der H150 verfügt über dieselbe fortschrittliche Streaming-Plattform und die passende Steuerungs-App wie die Spitzenmodelle H400 und H600 und bietet auch einen leistungsstarken integrierten MM-Phono-Vorverstärker. Zum ersten Mal in einem Produkt des Hauses hat Hegel auch einen USB Laufwerkseingang hinzugefügt, über den man eine Solid-State- oder herkömmliche Festplatte direkt an den Verstärker anschließen kann

H150 Streaming-Verstärker – „Codename Prodigy“

Hier in der Wohnumgebung

Der Streaming-Verstärker H150 hat von Hegel den Spitznamen „Prodigy“ (Wunderkind) bekommen, da er zwar das Einstiegsmodell zur Hegel-Produktpalette darstellt, aber eine Leistung und Vielseitigkeit bietet, die normalerweise weitaus teureren Modellen vorbehalten ist. Mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten und einem leistungsstarken, hochentwickelten Verstärkermodul ist der H150 eine echte All-in-One-Musiklösung. Er fügt sich nahtlos in eine Vielzahl von Räumen ein und kann fast jeden Lautsprecher souverän ansteuern.

Design & Konstruktion

Auch in weiß zu haben

Der H150 ist ein Verstärker im klassischen HiFi-Rastermaß. Dank seiner Tiefe von nur 35cm lässt er sich jedoch problemlos auf oder in den meisten Regalen und Medienmöbeln unterbringen. Der H150 ist in Schwarz und Weiß erhältlich und passt mit seinem klaren, zurückhaltenden Design in jede Einrichtung. Seine robuste Konstruktion umfasst eine dicke, präzisionsgefräste Aluminiumfrontplatte und Bedienknöpfe sowie eine Stahlabdeckung mit Lüftungsöffnungen, die sein kompaktes, modernes Aussehen unterstreichen. Ein zentral untergebrachtes OLED-Display kann auch aus der Entfernung betrachtet werden und kann je nach Umgebung gedimmt oder ganz ausgeschaltet werden.

Anzeige



Verstärkerleistung

Kräftiger eingebauter Verstärker

Die Nennleistung des H150 von 2 x 75 W mag auf den ersten Blick eher bescheiden erscheinen, aber davon sollte man sich nicht täuschen lassen. Der H150 verfügt über ein spezielles Class-AB-Verstärkerdesign mit der patentierten SoundEngine 2-Technologie von Hegel, die einen enormen Dämpfungsfaktor von 2000 und einen stabilen Betrieb bis zu einer Last von 2 Ohm gewährleistet. Die SoundEngine 2 fokussiert sich aufs Bewahren musikalische Details und Dynamik mit hervorragender Klarheit und bietet ein fesselndes und lebensechtes Hörerlebnis. Der H150 wird von einem großen, extrem rauscharmen Ringkerntransformator und Hochgeschwindigkeitskondensatoren gespeist, die sofortigen Strom liefern und dem H150 die Kraft und Durchschlagskraft verleihen, um auch anspruchsvolle Lautsprecher bedienen zu können.

Effizienz durch Eigenentwicklung

Vollständige Eigenentwicklung

Hegel hat es sich nicht nehmen lassen, jedes Detail des neuen H150 selbst zu entwickeln, um eine maximale Qualität des Endprodukts gewährleisten zu können. Sämtliche Bauteile, die im H150 zum Einsatz kommen, sind mit Bedacht ausgewählt und sorgfältig aufeinander abgestimmt. Indem Hegel die Entwicklung unter einem Dach durchführt, wird garantiert, dass die Gesamteffizienz und Zuverlässigkeit erhöht wird. Diese interne Entwicklungsstrategie ermöglicht auch eine schnellere Implementierung neuer Funktionen und Verbesserungen.

Anzeige



Erstklassiger DAC integriert

Im Inneren des H150 befindet sich ein leistungsfähiger, mit Liebe zum Detail entwickelter, vierstufiger Digital-Analog-Wandler (DAC). Inspiriert vom renommierten Viking-CD-Player nutzt er Hegels große Expertise auf diesem Gebiet, um sowohl aus angeschlossenen digitalen Quellen als auch aus dem internen Streaming-Bereich einen satten, detailreichen Sound zu erzielen.

Streaming mit hoher Funktionsvielfalt

Hegel Control App

Der H150 unterstützt standardmäßig eine Vielzahl von Streaming-Optionen: Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect, Google Cast™ Apple AirPlay und UPnP sind integriert. Die Liste wird ständig erweitert, und automatische Firmware-Updates halten den H150 auf dem neuesten Stand, sobald neue Dienste verfügbar sind.

Digitale Anschlussmöglichkeiten

Anzeige



Rückseite des schwarzen Modells

Mit dem H150 können externe digitale Quellen ganz einfach verbunden werden. Zwei optische Eingänge (einer davon für TV optimiert), ein koaxialer Eingang, ein USB-B-Anschluss und ein Netzwerkanschluss sorgen dafür, dass Fernseher, Streamer und Spielekonsolen bis hin zu Laptops Verbindung aufnehmen können. Über eine USB-A-Buchse kann man einen Flash-Speicher oder eine externe Festplatte anschließen (und sogar ein Smartphone oder einen Laptop aufladen), wobei die Verwaltung der eigenen Mediathek über die Hegel Control App erfolgt. Ein koaxialer Digitalausgang kann Signale von den digitalen Eingängen an aktive Lautsprecher, ein zweites System oder einen externen DAC im DAC-Loop-Modus weiterleiten und so die digitale Stufe aufrüsten, ohne die Funktionalität des H150 zu beeinträchtigen.

Analoge Anschlüsse

Idenische Rückseite des weißen Modells

Der H150 eignet sich nicht nur hervorragend für digitale Quellen. Auch auf der analogen Seite wird nichts dem Zufall überlassen. Der H150 besitzt einen unsymmetrischen analogen Cinch-Eingang sowie einen symmetrischen XLR-Analogeingang. Besonders erwähnenswert ist der hochwertige Moving-Magnet-Phonoeingang des H150, der jeden guten MM-Plattenspieler mit Details und Dynamik ergänzt, die normalerweise dedizierten Phono-Vorverstärkern vorbehalten sind. Der Verstärker verfügt außerdem über einen Kopfhörerausgang und einen variablen Line-Pegel-Ausgang, sodass Subwoofer oder externe Endstufen problemlos ergänzt werden können.

Anzeige



Hohe Benutzerfreundlichkeit

Der H150 ist so benutzerfreundlich wie möglich gestaltet, was dazu führt, dass man die Funktionsvielfalt des Streaming-Vollverstärkers gern in der Praxis nutzt. Die Eingangserkennung an den digitalen Eingängen und beim Streaming aktiviert den Verstärker und wählt automatisch die richtige Quelle aus, während die einstellbare Standby-Funktion nach dem Wiedergabeende Energie spart. Gängige TV-Fernbedienungscodes sind zudem vorinstalliert, sodass man die Lautstärke und die Stromversorgung nahtlos mit der TV-Fernbedienung steuern kann. Jeder Eingang kann auf einen hohen Ausgangspegel festgelegt werden, sodass man die Lautstärke mit jedem angeschlossenen Gerät, wie z. B. einem Heimkino-Receiver oder Multiroom-Streamer, steuern kann. Multiroom wird natürlich auch direkt über den H150 offeriert, entweder über AirPlay, Google Cast oder Roon, und Sprachbefehle über Google Home oder Apple Home sind nur einen Satz entfernt. Die Steuerung ist auch über die elegante Aluminium-Fernbedienung oder die kostenlose Hegel Control App möglich, die eine vollständige Eingangs- und Lautstärkeregelung sowie integriertes Internetradio und Podcasts von airable bietet. Das Ergebnis ist ein Verstärker, der sich im höchsten Maße flexibel verwenden lässt.

Unser Fazit

Vielseitiger neuer Streaming-Verstärker

Wir sind gespannt auf unser Testmuster vom H150. Mit seiner eleganten, flachen Optik, dem minimalistischen Design, der umfangreichen, modernen technischen Ausstattung und dem sehr fairen Kaufpreis hat er das Zeug dazu, in seiner Klasse äußerst beliebt zu werden. Für diejenigen, die den H150 in eine moderne Wohnlandschaft integrieren möchten, ist auch bestimmt die Tatsache interessant, dass es den Verstärker auch in einer eleganten weißen Ausführung gibt.

Technische Daten:

Sinusleistung 2x75 W an 8 Ohm @ 1 kHz 1 % THD , 100/120/230 V AC, Mindestlast 2 Ohm

Analoge Eingänge 1x Symmetrisch(XLR), 1x Unsymmetrisch(RCA)

Phono-Eingang 1 x Unsymmetrisch (RCA) for Moving Magnet (MM)

Digitale Ausgänge 1x Koaxial S/PDIF - 24 Bit/192 kHz

Digitale Eingänge 1x Koaxial (RCA) S/PDIF - 24 Bit/192 kHz, 2x Optisch S/PDIF - 24 Bit/96 kHz, 1x USB B - 24 Bit/192 kHz, 1x USB A 2.0 - für USB-Laufwerke, 1x Netzwerk - 24 Bit /192 kHz

Line-Pegel-Ausgänge 1x Unsymmetrisch variabel (RCA)

Streaming: Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect, Apple Air-Play, Google Cast, airable Internet Radio and Podcast, UPnP (Roon Ready pending certification)

Streaming-Formate: MP3, WAV, FLAC, ALAC, AIFF, AAC, PCM, Ogg

Unverbindliche Preisempfehlung: 2.995 € (UVP)

Soecial: Carsten Rampacher

Fotos: Hegel

Datum: 28. August 2025