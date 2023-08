SPECIAL: Hegel H600 Stereo-Vollverstärker - Das neue Kraftwerk aus Norwegen

Vor fünf Jahren brachte Hegel den beeindruckenden H590 auf den Markt. Noch vor dem Launch hatten die Entwickler aus Norwegen aber große Bedenken, ob der Referenzklasse-Vollverstärker mit diesem enormen Leistungsniveau ein Erfolg wird. Es war das erste Gerät in diesem hochpreisigen Bereich. Die Kombination aus hoher Leistungsfähigkeit und Komfort brachten die Komponente jedoch schnell zum Erfolg und auch die Resonanz der Fachpresse war außerordentlich positiv.

Nach rund drei Jahren Entwicklungszeit stellt Hegel mit dem H600 nun den Nachfolger des H590 vor. Eine Vielzahl neue Funktionen, ein neues Gehäusedesign, ein neuer DAC, eine verbesserte Verstärker-Sektion und eine deutlich überlegen Streaming-Engine verspricht der Hersteller. Ein wahres Kraftpaket, das alle audiophilen Bedürfnisse und Wünsche abdeckt, so Hegel. Zudem ließ man es sich nicht nehmen, dem H600 noch ein paar Watt mehr zu spendieren.

Nicht ohne Grund nimmt der H600 die Stellung als Referenz-Vollverstärker im Hegel-Sortiment ein. Mit 303 Watt an 8 Ohm, einem Dämpfungsfaktor von 4000 und der Möglichkeit, den Verstärker mit 2 Ohm zu betreiben, arbeitet der Verstärker mit prinzipiell jedem Lautsprecher sicher und mühelos zusammen. Es handelt sich um ein Dual-Mono-Design, kommt also der Leistung von zwei Mono-Blöcken in einem einzigen Gehäuse so nahe wie möglich.

Der moderne Vorverstärker ist mit dem sehr präzisen Lautstärkeregler ausgestattet, der auch im exklusiven P30A verbaut ist. Die gesamte elektronische Schaltung wurde laut Hegel im eigenen Haus unter Verwendung der hochwertigsten, audiophilen Bauteile entwickelt. Die hohe Kontrolle über den gesamten Vorgang der Verstärkung kombinieren die norwegischen Elektronikspezialisten mit der SoundEngine2 - einem patentierten auf einer elektronischen Schaltung basierenden Fehlerkorrektur-System. Das Ergebnis sei ein Audiosignal, das der Originalaufnahme extrem nahe ist. Ein sehr breites und tiefes Klangspektrum mit sensationellem Dynamikumfang und enormer Bass-Kontrolle verspricht der Hersteller. Der Verstärker soll alle Details und Nuancen der Musik enthüllen.

Hohe Aufmerksamkeit wurde auch dem D/A-Wandler gewidmet. Er verfügt über einen 384 kHz/24-Bit Eingang sowie ein bit-perfektes Design, das pure Audiowiedergabe ohne Resampling oder Upsampling bietet. Der DAC verfügt über ein großes, separates Netzteil für eine unverfälschte und stabile Stromversorgung und ist durch eine dicke Stahlplatte abgeschirmt.

Das Gehäuse des H600 ist aus Aluminium gefertigt und besteht aus einem soliden Unterteil und einer oberen Abdeckung mit in zwei Schichten gefrästen Lüftungsöffnungen für zusätzliche Festigkeit und Luftzirkulation. Aluminiumfüße mit großem Durchmesser sollen für hohe Stabilität und reduzierte Vibrationen sorgen. Mit optimierter Positionierung der analogen und digitalen Anschlüsse soll weniger Rauschen und eine bessere Kanaltrennung gegeben sein.

Vorne gibt es große Drehregler, die auch mit einer Touch-Steuerung ausgestattet sind. Sie sollen sich haptisch besonders angenehm anfühlen und eine intuitive, mühelose Bedienung für jeden Anwender ermöglichen.

Erweiterte Streaming-Optionen

Der Hegel H600 bietet eine ganze Reihe an umfassenden Streaming-Optionen. Dabei werden neben UPnP-Steraming auch Spotify Connect und Tidal Connect unterstützt. Außerdem ist AirPlay 2 integriert und der H600 ist Roon Ready zertifiziert. Laut Hegel ist das aber nur der Anfang. Die Streaming-Engine soll fortwährend aktualisiert und erweitert werden, um dem Anwender stets die neuesten Optionen für Musikstreaming zu bieten.

Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten bringt der Hegel H600 ebenfalls mit. Alle digitalen Eingänge (außer USB) verfügen über eine Signalerkennung. HDMI ist zwar nicht an Bord, aber wenn man z.B. ein TV-Gerät an einen digitalen Eingang anschließt, wird der Verstärker automatisch beim Einschalten des Fernsehers geweckt und der entsprechend richtige Eingang automatisch ausgewählt. Darüber hinaus lässt sich die Lautstärke so begrenzen, dass sie den eigenen maximalen Lautstärkepräferenzen entspricht. Wer möchte, soll den H600 auch so programmieren können, dass er von gängigen TV-Fernbedienungen rudimentär gesteuert werden kann. Laut Hegel sollen die meisten Eingänge auch als High-Level-Heimkino-Input eingestellt werden können, um den H600 leicht mit Surround-Receivern oder Multiroom-Geräten kombinieren zu können. Hegel gibt an, auch hier mit kostenlosen Firmware-Updates zukünftig weitere Optionen und Möglichkeiten integrieren zu wollen.

An Bord des H600 befindet sich ein umfassendes Anschlussangebot. Es gibt zwei Paar True Balanced XLR-Eingänge sowie zwei Stereo-Cinch-Inputs. Auf der digitalen Seite verfügt er über einen LAN-Netzwerkanschluss, einen USB 32/384-Eingang (mit Unterstützung für DSD256/DoP), drei optische Eingänge, einen koaxialen Eingang und einen BNC True 75-Ohm-Eingang. Als analoge Ausgänge bietet er ein Paar Cinch-Ausgänge mit festem Pegel und ein Paar Cinch-Ausgänge mit variablem Pegel. Außerdem verfügt er über einen BNC-Digitalausgang mit festem Pegel und echten 75 Ohm.

Im typischen, minimalistischen Hegel-Design präsentiert sich der H600 als äußerst leistungsfähiger und vielseitiger Verstärker.

Preis und Verfügbarkeit

Der Hegel H600 soll ab September oder Oktober lieferbar sein. Die UVP beträgt 11.495 Euro in Österreich und Deutschland.

Technische Daten

Leistung: 2x 303W an 8 Ohm, Dual Mono

Minimale Last: 2 Ohm

Analoge Eingänge: 2x symmetrisch (XLR), 2x unsymmetrisch (Cinch)

Digitale Ausgänge: 1x koaxial (BNC) S/PDIF - 24/192

Digitale Eingänge: 1x koaxial (BNC) S/PDIF - 24/192, DSD64(DoP), MQA 8x; 1xkoaxial (RCA) S/PDIF - 24/192, DSD64(DoP), MQA 8x; 3x optisch S/PDIF - 24/96, MQA 8x; USB - 32/384, DSD256(DoP), MQA 8x; 1x Netzwerk - 24/192, DSD64, MQA 8x

Line Ausgänge 1x unsymmetrisch fix (Cinch), 1x unsymmetrisch variabel (Cinch)

Streaming: AirPlay 2, Spotify Connect, Roon Ready, Tidal Connect, UPnP

Streamingformate: MP3, WAV, FLAC, ALAC, AIFF, DSF, DFF, AAC, PCM, MQA,

Frequenzbereich: 5 Hz-100 kHz

Geräuschspannungsabstand: > 100 dB

Übersprechen: < -100 dB

Klirrfaktor: < 0,005 % @ 50 W 8 Ohm 1 kHz

Intermodulationsverzerrungen: < 0,01 % (19 kHz + 20 kHz)

Dämpfungsfaktor: > 4000 (Endstufen)

Abmessungen/Gewicht: 17,1 cm x 43 cm x 44,5 cm (HxBxT), 22 kg

Special: Philipp Kind

Bilder: Hegel

Datum: 02.08.2023

