SPECIAL: Marantz stellt neue AV-Vorstufe AV 20 und Mehrkanal-Verstärker AMP 20 vor

Marantz hat die High End samt der Neuheiten-Flut verstreichen lassen und kündigt jetzt, wenige Tage nach der Messe, zwei neue Premium-Heimkino-Komponenten an. Der AV-Vorverstärker AV 20 und die Mehrkanal-Endstufe AMP 20 gesellen sich zum Heimkino-Sortiment des Herstellers und präsentieren sich als neue, hochwertige Vor-/Endstufenkombination für anspruchsvolle Heimkino-Fans.

Die neuen Modelle basieren natürlich auf dem AV 10 sowie dem AMP 10 und schließen die Lücke von der Topmodell-Kombination und dem integrierten AV-Verstärker CINEMA 30. Auch sie werden im japanischen Stammwerk von Marantz in Shirakawa gefertigt.

Elegantes Design, hohe Verarbeitungsqualität

Geräte-Front der neuen Mehrkanal-Vorstufe mit geöffneter Blende

Seitliche Ansicht

Den edlen optischen Auftritt kennen wir bereits vom AV 10 Flaggschiff-Vorverstärker. Auch beim neuen AV 20 und AMP 20 setzt man auf die neueste Generation des ikonischen Bullaugen-Displays und das Industriedesign der Marke. Zwar unterhalb von AV 10 und AMP 10 angesiedelt, sind die Neuzugänge klar auf sehr hohe Ansprüche ausgelegt und verfügen über ein mehrschichtiges Gehäuse mit hohem Kupferanteil. Auch die Seitenbeleuchtung ist integriert und lässt sich weiterhin dimmen.

Wie üblich sind selten benötigte Bedienelemente hinter der Frontklappe verborgen. Die Front ist somit clean und sehr ästhetisch. Zur Bedienung kommt außerdem eine Fernbedienung aus Aluminium mit praktischer Hintergrundbeleuchtung zum Einsatz.

Hochwertige Bauteile und Features mit Dirac ART

Das Innenleben des AV20

Wie sieht es mit den Leistungsdaten und internen Komponenten aus? Der AV 20 bringt den leistungsstärksten SHARC Dual-Core-DSP-Chipsatz von Analog Devices und moderne 32-Bit-2-Kanal-DACs mit spezieller Jitter-Unterdrückung mit. Der 13.4-Kanal-Vorverstärker setzt auf HDAM-SA3-Module und unterstützt natürlich alle relevanten 3D-Audioformate wie Dolby Atmos, DTS:X Pro, Auro-3D und auch IMAX Enhanced.

An Bord ist das Audyssey MultEQ XT32 Raumkorrektursystem. Optional kann man auch auf die Dirac Live Room Correction sowie Dirac Live Bass Control setzen.

Als erstes Produkt von Marantz unterstützt der AV 20 auch die neueste und leistungsstärkste Raumkalibrierungs-Technologie von Dirac: Dirac Live Active Room Treatment (ART) wurde dafür konzipiert, das einheitlichste und klanglich konsistenteste Hörerlebnis unter den derzeit erhältlichen Raumkorrektur-Systemen zu liefern. Das Upgrade auf Dirac Live ART erfolgt über ein künftiges Firmware-Update.

HEOS und Anschlüsse

Rückseite mit Anschlüssen

An Bord hat der AV 20 sieben HDMI-Eingänge, die 8K/60Hz- und 4K/120Hz-Video unterstützen. Mit dem umfangreichen Einrichtungsassistenten und dem Setup-Menü in FullHD ist die Installation problemlos.

An Bord sind neben Cinch- aus XLR-Ausgänge sowie zahlreiche analoge und digitale Eingänge.

Ansicht von oben

Der AV 20 unterstützt auch die neueste Version der Multiroom-Plattform HEOS®, die Zugriff auf Streaming-Inhalte ermöglicht und dabei für ein einheitliches Benutzererlebnis sorgt. In Kombination mit Roon Ready, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, AirPlay 2 und Bluetooth bietet der AV-Vorverstärker Zugang zu einem besonders breiten Spektrum an Streaming-Diensten, mobilen Geräten und Anwendungsszenarien.

AMP 20

Die neue Mehrkanal-Endstufe AMP 20

Mit dem 12-Kanal-Verstärker AMP 20 bietet Marantz direkt den optimalen Partner für die neue Vorstufe an. Er basiert auf den identischen Design- und Leistungsstandards wie der AMP 10. Es werden 200 Watt pro Kanal an 8 Ohm (1kHz, THD 0,05%, zwei Kanäle) bereitgestellt. Zudem kann man je zwei 200-Watt-Verstärkerkanäle in BTL-Ausgänge umwandeln. Bei Bedarf stehen dann bis zu sechs Kanäle mit je 400 Watt zur Verfügung.

Der AMP 20 kann natürlich auch mit anderen Marantz Komponenten kombiniert werden und dient z.B. als Verstärker-Upgrade für den CINEMA 30 oder als Partner des AV 10, wenn zwölf Kanäle ausreichend sind. Identisch regt der Hersteller die Kombination aus AV 20 und AMP 10 an.

Innenleben des AMP 20

Giles Pocock, Vice-President Brand Marketing von Marantz, kommentiert die Markteinführung wie folgt: „Die neuen Modelle AV 20 und AMP 20 sind ein weiterer Schritt in der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Marantz in der High-Performance-Audio-Kategorie. Hier vereinen sich unser Premium-Design, unsere technische Expertise und unsere Liebe zum Detail zu großartigen Produkten, die die Bandbreite und Vielseitigkeit unseres Heimkino-Sortiments auf ideale Weise erweitern.“

Preis und Verfügbarkeit

Die neuen Modelle AV 20 und AMP 20 sind ab dem 20. Mai 2025 zu einem UVP von je 5.500 Euro (4.990 CHF) bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich.

Auf Seite 2 folgen zahlreiche weitere Bilder (Detailansicht Anschlüsse, Fernbedienung, Detailverarbeitung, etc.) der neuen Marantz AV-Komponenten

