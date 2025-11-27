AREA DVD Weihnachtskaufberatung, Teil 1: Besonders empfehlenswerte Komponenten bis 500 EUR

Und schon wieder ist das Jahr beinahe komplett um, und es wird Zeit für die alljährliche Weihnachtskaufberatung - zwar diesmal, zumindest den ersten Teil betreffend, recht früh, dafür kann man jetzt richtig gute Deals machen - Stichwort Black Week(s). Im ersten Teil stellen wir Komponenten bis 500 EUR vor, wir beginnen mit dem günstigsten Gerät und enden mit dem teuersten.

beyerdynamic DT 270 Pro

Ein richtg guter kabelgebundener, multifunktional einzusetzender Over-Ear-Kopfhörer für unter 100 EUR? Das geht, und zwar extrem gut, wie der beyerdynamic DT 270 Pro in unserem Test beweisen konnte.

Sehr gute Qualität

Präzise rastende Verstellung des Kopfbandes

Er weist 45 Ohm Impedanz auf und beeindruckt durch hervorragenden Tragekomfort ebenso wie durch den lebendigen, homogenen und räumlich sauber aufgebauten Klang. Präzise lässt er sich an die Kopfform des Trägers anpassen, dank 13-stufiger Rasterung fürs Kopfband. Die Materialqualität ist in Anbetracht des Preises als überragend einzustufen.

Teufel Real Blue NC 3

Aktuell für günstige 149,99 EUR (Stand 26. November 2025) zu haben, markiert der Teufel Real Blue NC 3 bereits den Start in die Produktkategorie richtig guter Over-Ear-Kopfhörer mit ANC und Bluetooth. Und die aktive Geräuschunterdrückung arbeitet im Test ebenso effizient wie die Transparenz-Betriebsart, in der man wichtige Umgebungsgeräusche bewusst wahrnimmt.

Anzeige

Schickes Case

Zudem verfügt der sehr bequem sitzende Real Blue NC 3 über einen Konversationsmodus. Die 40 mm "Linear HD"-Treiber sind für den kräftigen, homogenen und klaren Klang wesentlich mitverantwortlich.

Teufel Go-App

Sensationell trumpft der Real Blue NC 3 hinsichtlich der Akkulaufzeiten auf: Bis zu 59 Stunden mit ANC und bis zu 98 Stunden ohne ANC. Und wenn es fix gehen muss: Eine Schnellladefunktion ist ebenfalls vorhanden. Zu bedienen ist der Kopfhörer mittels der praktischen Teufel Go-App,

Sharp HT-SBW320

Richtig gutes Soundbar./Subwoofer-System für unter 200 EUR gesucht? Wir haben fürs Christkind den passenden Tipp: Mit dem Sharp HT-SBW320-Paket kann man kaum etwas falsch machen. Dolby Atmos und DTS Virtual:X gehören mit dazu, und das Set ist für 199 EUR Gesamtkaufpreis sehr ansprechend verarbeitet.

Anzeige



Fernbedienung

Gerätedisplay

Eine für die Preisklasse absolut ansehnliche Fernbedienung wird mitgeliefert, und die Sharp-Soundbar bietet überdies verschiedene DSP-Programme: "Voice", "Movie", "Sport", "Game", "Night", "Music" und "Custom" (für Justage des Anwenders) stehen bereit. Trotz des kleinen Preises bringt die Soundfbar darüber hinaus sogar ein eigenes Display mit, das sehr gut ablesbar ist.

Technics EAH-AZ100

Zu Marktpreisen ab 240 EUR gibt es die hochklassigen EAH-AZ100 TWS-In-Ears aus dem Hause Technics. Passend zum 60-jährigen Firmenjubiläum in diesem Jahr sorgt der "Magnetic Fluid Driver" für einen ausdrucksstarken Klang auch bei hochauflösenden Audiodateien. Zudem ist der EAH-AZ100 mit einer für die Dolby Atmos-Wiedergabe optimierten Spatiol Audio-Funktion ausgestattet - im Test war die Akustik bei der Wiedergabe von Dolby Atmos-Material exzellent, erstaunlich räumlich und zugleich exakt.

Lieferumfang

Anzeige



Adaptives Noise Cancelling, Voice Focus AI für eine optimierte Gesprächsqualität und eine hervorragende Passform zeichnen den TWS-Kopfhörer zudem aus. Mit aktivierter Geräuschunterdrückung sind tadellose 10 Stunden Akkulaufzeit möglich, mit der Energie aus dem Lade-Case erhöht sich der Wert auf insgesamt 28 Stunden.

Sehr umfangreiche App

Natürlich kann man den großen Funktionsumfang des EAH-AZ100 bequem über die passende App steuern.

Kenwood M-9500S

Bereits ab Marktpreisen von 240 EUR (UVP 299 EUR) kann man sich mit dem Kenwood M-9500S, einem Micro-HiFi-System mit Internetradio, DAB+ Tuner, CD-Laufwerk und Audio-Streaming, die Weihnachtsfeiertage angenehm gestalten. Headunit und Zweiwege-Lautsprecher sind für die Preisklasse wirklich ordentlich verarbeitet, und nicht nur Bluetooth 5.2, sondern auch eine Netzwerkschnittstelle (für Internetradio und Spotify) sind Bestandteil der Ausstattung.

Anzeige



Aufgeräumtes Innenleben

Farbdisplay

Dank einer Leistung von 2 x 50 Watt ist genug Potential vorhanden, um auch mal in höherer Lautstärke die Lieblingsmusik wiederzugeben. Und diese Musik kann ebenso in MP3 auf einem USB-Stick gespeichert sein, das Kenwood-System spielt auch diese Konstellation ohne Probleme ab. Dafür, dass man alle aktuellen Informationen auch gut vermittelt bekommt, sorgt ein 6,1 cm messendes Farbdisplay. Dass man für diesen Kampfpreis kein HDMI-Terminal erwarten darf, sollte zudem einleuchten. Denn eins steht fest: Mehr Ausstattung und Performance für weniger Geld dürfte nur schwer zu finden sein.

Anzeige

