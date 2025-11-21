TEST: beyerdynamic DT 270 PRO - Die Klang-Revolution im Einsteigerbereich bei kabelgebundenen Over-Ear-Kopfhörern?

Nicht ruhiger wird es bei den Heilbronner Kopfhörerspezialisten von beyerdynamic. Vor kurzem noch haben wir im dazugehörigen Special den beyerdynamic DT 270 PRO vorgestellt, und jetzt halten wir erfreulicherweise bereits unser Testsample in den Händen.

Beim DT 270 PRO handelt es sich um einen kabelgebundenen Over-Ear-Kopfhörer mit 45 Ohm Impedanz in geschlossener Ausführung. Erhältlich ist er für einen schmalen Kaufpreis von 99 EUR, auch direkt im Onlineshop des Herstellers. Zu haben ist der Over Ear-Kopfhörer ausschließlich in der von uns getesteten Farbvariante.

Unter dem Motto „Studioqualität für ambitionierte Einsteiger/innen“ präsentiert der Traditionshersteller aus Heilbronn das neueste Mitglied aus der PRO-Serie. beyerdynamic verspricht mit dem neuen Modell ehrlichen Studio-Sound, tadellosen Tragekomfort aufgrund bequemer Velours-Ohrpolster und hochwertige Verarbeitung - das Ganze zu einem absolut erschwinglichen Kaufpreis. Der DT 270 PRO bietet laut Hersteller ein ausgewogenes, detailreiches Klangbild mit klaren Höhen, präsenten Mitten und sauberen Bässen. Ob dies den Tatsachen entspricht, später gerne dazu mehr in unserer Klangwertung. Dank der 45 Ohm Impedanz ist er flexibel einsetzbar – vom Audiointerface bis zum Smartphone.

Der DT 270 PRO gibt Frequenzen zwischen 5 Hz und 24 kHz wieder und erzielt einen maximalen Schalldruck von 109 dB. Das Gewicht des Kopfhörers beträgt ohne Kabel recht leichte 194 Gramm.

Der Ohraufsatz im Detail

Das Design des DT 270 PRO ist kompakt, erscheint flexibel und soll seine Stärken sowohl bei langen Sessions im Heimstudio als auch unterwegs ausspielen. Ideal geeignet ist er, so der Hersteller, für Musikproduktionen, Podcast-Aufnahmen oder Musizieren und Üben am Instrument zu Hause. Wie bei beyerdynamic Produkten üblich, befinden sich auf den Außenseiten der Ohraufsätze in exponierter Lage die Produktbezeichnung.

Sehr gut gepolsterter Kopfbügel im Detail

Trotz des günstigen Anschaffungspreis möchte der DT 270 PRO mit den bewährten und hochwertigen Attributen der PRO-Serie überzeugen. Konkret mit der bereits angesprochenen ausgewogenen Klangauslegung, einem hohen Tragekomfort sowie einem üppigen Lieferumfang, der für die günstige Preisklasse eher untypisch ist. Für ein angenehmes Tragegefühl sorgt der sehr gut gepolsterte Kopfbügel, der mit Federstahl verstärkt und mit Kunststoff ummantelt ist. In Verbindung mit den auswechselbaren und weichen Velours-Ohrpolstern werden auch längere Hörssessions nicht unangenehm.

In der Detailansicht: Die austauschbaren Velours-Ohrpolster

Hohe Verarbeitungsqualität

Wenden wir uns nun der Verarbeitung des DT 270 PRO zu. In Anbetracht der Preisklasse punktet der beyerdynamic Kopfhörer mit einer hervorragenden Verarbeitungsqualität. Unsaubere Übergänge oder größere Spaltmaße können wir bei unserem Testmuster nicht feststellen. Natürlich bleiben dem DT 270 PRO feinste Materialien wie z.B. Echtholzfurnier oder Leder verwehrt, was in Anbetracht des günstigen Kaufpreis aber nicht verwunderlich ist. Die Gehäuse der Ohraufsätze sowie die dazugehörigen Gelenke bestehen aus Kunststoff.

Das drehbare Kunststoffgelenk im Detail

Damit sich der DT 270 PRO auch bestmöglich an die Kopfform des Nutzers anpassen lässt, verfügt er über eine Größeneinstellung mit einer 13-fachen Rasterung pro Seite. In Verbindung mit den drehbaren Ohrmuscheln wird somit der perfekte Sitz des Over-Ear Kopfhörers gewährleistet.

Die in Metall ausgeführte Größenverstellung

Variable, einseitige Kabelführung

Wie wir bereits erwähnt haben, handelt es sich beim beyerdynamic DT 270 PRO um einen kabelgebundenen Over-Ear Kopfhörer. Die Kabelführung ist einseitig ausgelegt und der Anschluss kann variabel am linken oder rechten Port der Ohrmuscheln erfolgen. Im Lieferumfang des Over-Ear Kopfhörer befindet sich ein Spiralkabel mit 1,3 Meter Länge, welches auf eine Gesamtlänge von 3 Meter ausziehbar ist. Damit der DT 270 PRO vielseitig verwendet werden kann, ist ein 6,35 mm messender Klinkenadapter ebenfalls im Lieferumfang enthalten sowie ein USB-C-auf-3,5 mm Audioadapter, möchte man der Over-Ear Kopfhörer mit einem Smartphone verwenden.

Das Spiralkabel im Detail



Und hier der Audioadapter für den Anschluss an ein Smartdevice

Der Klinkenadapter

Ein Aufbewahrungsbeutel ist ebenfalls im Lieferumfang

Für ein Verstauen bei Nichtgebrauch befindet sich im Lieferumfang des beyerdynamic DT 270 PRO ein Transportbeutel mit Kordelzug, der aus schwarzem Stoff besteht und auf der Vorderseite ein beyerdynamic-Logo besitzt. Neben den Kopfhörer nimmt der Beutel auch das Zubehör auf - in einem separaten und eingenähten Beutelchen. Dadurch werden unschöne Kratzer an den Kunststoffteilen des DT 270 PRO vermieden.

