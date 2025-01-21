XXL-TEST: Teufel Over-Ear-Kopfhörer Real Blue NC 3 - zukünftiger Bestseller mit effektiver ANC und App-Steuerung

Der Teufel Real Blue NC 3 ist als Nachfolger der zweiten Real Blue NC-Generation brandneu auf dem Markt und kommt auf 229,99 EUR. Laut Teufel wurden dem neuen Over-Ear-Kopfhörer umfangreiche Optimierungen zuteil. Eine verbesserte aktive, hybride Geräuschunterdrückung, ein ausgezeichnet arbeitender Transparenzmodus und eine hohe Sprachqualität, eine höhere Lautstärke für mehr Nachdruck und Dynamik, eine längere Akkulaufzeit, der neue Conversation Mode, das USB-C-Playback und nicht zuletzt ein nochmals höherer Tragekomfort standen im Lastenheft der Teufel-Entwickler.

40 mm Linear-HD-Treiber arbeiten hinter der Stoffabdeckung

Für den nötigen akusischen Nachdruck und eine exakte Wiedergabe sorgen große 40-mm-Linear-HD-Treiber mit belüfteter Rückraumkammer. Laut den Berliner Sound-Experten eignet sich der Real Blue NC 3 auch für High Resolution Audio.

Mit an Bord ist Bluetooth in der modernen Form 5.3 mit AAC, ebenso gibt es lippensynchronen Videoton und Reichweiten von bis zu 20 Meter. Akkulaufzeiten von bis zu 98 Stunden ohne ANC und bis zu 59 Stunden mit ANC sind absolut erstklassige Werte, die den Real Blue NC 3 zum Beispiel auch für Vielflieger und Frequent User der Deutschen Bahn AG qualifizieren.

Standby-Schalter/Bluetooth-Knopf

USB-C- und Klinken-Anschluss

Zudem verspricht Teufel eine tadellose Qualität bei Telefonaten selbst in lauten, windigen Umgebungen dank Dynamore® Call und ENC-Mikrofon mit Mute-Funktion. Der Real Blue NC 3 ist kompatibel mit der Teufel Go App für praxisgerechte Einstellungsmöglichkeiten, z.B. für den Klangmodus und die ANC-Betriebsart. Es findet sich ferner eine Akku-Ladestandsanzeige in der App.

Am Kopfhörer selbst gibt es zusätzliche Hardkeys (inklusive dem Teufel Joystick für die Wiedergabesteuerung) für eine sichere Bedienung. Der Hard Key für die ANC-Funktionen direkt am Kopfhörer ist sehr praktisch, so muss man nicht zwingend auf die App zurückgreifen. Auf Knopfdruck wird die laktive Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancelling, ANC) aktiviert. Ein erneuter Druck auf die Taste wechselt in den Transparenz-Modus. Drückt man die ANC-Taste doppelt, startet der neue Konversations-Modus.

Hinzu kommen innerhalb des Ausstattungspakets eine Auto-Pairing-Funktion, Google Fast Pair und Microsoft Swift Pair, sowie für zügiges "Nachfüllen" von Energie eine Schnellladefunktion.

Sehr gute Kopfband-Verstellung

Teufel-Schriftzug

Ohrmuscheln aussen

Kopfband von oben

Im Case

Was das Finish angeht: Teufel spricht von einem leichten, stabilen, faltbaren Korpus, und von großen, belüfteten und austauschbaren Ohrpolster aus Comfort-Memoryschaum mit geringem Auflagedruck, die auch für Brillenträger geeignet sind.

Zubehör mit Karabinerhaken

Hardcase

Teufel-Logo auf dem Hardcase

Das mitgelieferte Zubehör umfasst ein Hardcase, sowie ein USB-C- und ein 3,5-mm-Klinkenkabel in 1,2 Meter Länge. Unser Test-Modell wirkt sehr gut verarbeitet, ist wirklich nicht zu schwer, tritt aber auch nicht zu leicht und klapprig auf - im Gegenteil. Alles ist tadellos zu handhaben, so zum Beispiel die Kopfbandverstellung, die Ohrmuscheln erscheinen außen gelungen. Nur ist die in unserem Falle in Mattschwarz gehaltene Oberfläche etwas anfällig, wenn man z.B. noch leicht fertige Finger, z.B. vom Eincremen, hat.

Der Real Blue NC 3 ist ab sofort erhältlich in den Farben Night Black, Steel Blue und Silver White zum Preis von, wie bereits oben erwähnt, 229,99 Euro.

