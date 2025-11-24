News

Verkaufsstart für PIEGA Premium 801 Standlautsprecher

Mit der Premium 801 stellt PIEGA das neue Topmodell der Premium-Serie vor. Der Standlautsprecher setzt sich damit oberhalb der Premium 701 Gen2 und unterhalb der Coax 611 und kombiniert dabei das bewährte Aluminium-Gehäusekonzept der Coax-Serie mit einer neu entwickelten Hochtontechnologie. Das mit über 5.000 Tonnen Druck geformte Strangpressgehäuse bietet maximale Steifigkeit. Interne Verstrebungen, Dämpfungselemente und eine neue Holzmatrix-Struktur sorgen für akustische Ruhe. Ein separiertes Mitteltöner-Volumen und ein Vierfach-Bassreflexsystem runden die Konstruktion ab.

Herzstück des neuen Modells ist das SSD-Bändchen RM 01-24 mit Hornvorsatz, welches erstmals in einem Lautsprecher der Premium-Serie zum Einsatz kommt. Die Folie ist lediglich 0,03 Gramm leicht und bietet extreme Impulsgeschwindigkeit. Der Hornaufsatz maximiert den Wirkungsgrad, erweitert den Präsenzbereich und sorgt für eine präzisere, gleichmäßigere Abstrahlung. In Kombination mit dem FSD-Mitteltöner und vier FSD-Tieftönern wird hohe Detailauflösung, natürliche Kohärenz und exzellente Dynamik vereint. PIEGA sieht in der Premium 801 eine Kombination aus Studio-Präzision und einer ausgesprochen musikalischen Note.

Dank des gutmütigen Impedanzverlaufs kann die Premium 801 als verstärkerfreundlich gelten und lässt sich hier mit verschiedenen Typen kombinieren. Bi-Wiring und Bi-Amping sind über die Anschlüsse möglich.

Die ersten Serienmodelle sollen in den kommenden Tagen die PIEGA Fachhändler erreichen.

Preise pro Stück inklusive Rundfuß:

PIEGA Premium 801 - Aluminium sandgestrahlt, silber eloxiert, Stoffabdeckung grau: 4.950 Euro / 4.450 CHF

PIEGA Premium 801 - Aluminium sandgestrahlt, schwarz eloxiert, Stoffabdeckung schwarz: 5.250 Euro / 4.650 CHF

PIEGA Premium 801 - Aluminium weiß lackiert (RAL 9016), Stoffabdeckung weiß: 5.250 Euro / 4.650 CHF

Optional ist eine Bodenplatte LTD aus geschliffenem Aluminium mit höhenverstellbaren Spikes in silder oder schwarz (jeweils eloxiert) zum Preis von 525 Euro / 495 CHF verfügbar.

