Xbox Series X bekommt 4K Dashboard

Die Xbox Series X unterstützt zwar Gaming und die Wiedergabe von Ultra HD Blu-rays in Ultra HD doch die Menüs der Spielekonsole werden bislang noch in niedrigerer Auflösung angezeigt. Mit einem Update soll das Dashboard der Xbox Series X in Zukunft aber auch in 4K-Auflösung dargestellt werden.

Zunächst steht die höhere Auflösung für Teilnehmer des Xbox Insider Programms zur Verfügung, die sich die neue 4K-Version bereits auf ihrer Xbox Series X installieren können. Der Zeitpunkt des offiziellen 4K Dashboard-Updates für alle Xbox Series X-Nutzer ist noch offen.

Microsoft untersucht derzeit auch Probleme bei der Wiedergabe von Dolby Atmos und Dolby Vision. Ein konkreter Bugfix für diese Probleme mit der Xbox Series X ist derzeit aber noch in Arbeit.

