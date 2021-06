News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Xbox Cloud Gaming kommt direkt auf Smart TVs

Microsoft will das Spielen von Xbox Games zukünftig auch noch mehr Geräten ermöglichen - auch ganz ohne eine Konsole wie die Xbox Series X oder Xbox Series S. Dies soll durch Cloud Gaming ermöglicht werden, bei dem die Spiele als Live-Stream z.B. von einer Xbox Series X in einem Microsoft-Rechenzentrum übertragen werden und somit auch auf Geräten ohne leistungsfähige Hardware genutzt werden können. Im Zusammenspiel mit Abo-Angeboten wie dem Xbox Game Pass will Microsoft auf diesem Weg ganz neue Kunden erreichen und kündigt dafür zahlreiche Initiativen an:

Xbox arbeitet weltweit mit TV-Herstellern, um die Xbox-Experience direkt auf TVs einzubinden, die mit dem Internet verbunden sind – ohne zusätzliche Hardware-Anforderungen bis auf den Controller.

Xbox arbeitet zusammen mit Telekommunikationsanbietern an neuen Erwerbsmodellen wie Xbox All Access. So können Konsument*innen eine Konsole und den Game Pass für einen niedrigen monatlichen Preis erwerben, anstatt direkt mit den Anschaffungskosten konfrontiert zu werden.

Xbox arbeitet an eigenen Streaming-Devices für Cloud Gaming, um noch mehr Spieler*innen auf jedem TV oder Monitor zu erreichen – ganz ohne Konsole.

Cloud Gaming über den Xbox Game Pass Ultimate erscheint später in diesem Jahr in Australien, Brasilien, Mexiko und Japan.

In den nächsten Wochen erscheint Cloud Gaming im Browser für alle Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder. Mit Edge, Chrome und Safari-Support sind Spieler*innen zukünftig nur einen Klick entfernt von Gaming auf fast jedem Endgerät.

Wir sind in den finalen Zügen, die Microsoft-Datenzentren überall auf der Welt mit der neuesten Hardware-Generation auszustatten – Xbox Series X. Für Spieler*innen bedeutet das schnellere Ladezeiten, optimierte Bildwiederholraten und Games, die optimiert sind für Xbox Series X.

Später in diesem Jahr erscheint Cloud Gaming direkt in der Xbox App auf PC – darüber hinaus wird Cloud Gaming in die Konsolen integriert. So werden Szenarien möglich, in denen Spieler*innen Games noch vor dem Kauf ausprobieren können.

Das Spiele-Angebot des Microsoft Game Pass soll außerdem weiter wachsen. In Zusammenarbeit mit 23 Partnerstudios strebt Microsoft an, in jedem Quartal des Jahres mindestens ein neues First-Party-Spiel für den Game Pass zu veröffentlichen.

alternativ: