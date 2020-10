News

X-Men: "The New Mutants" mit englischem Dolby Atmos-Mix auf 4K Ultra HD Blu-ray

Disney veröffentlicht "The New Mutants" inklusive englischem Dolby Atmos-Mix auf Ultra HD Blu-ray. In den USA wurden die Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray des X-Men-Spinoffs jetzt für den 17.11.2020 angekündigt. Die US Ultra HD Blu-ray enthält auch bereits eine deutsche Tonspur im Dolby Digital Plus 7.1-Format. Zum Bonus-Material gehören mehrere Making of Featurettes und "Deleted Scenes".

In Deutschland wird "The New Mutants" voraussichtlich im Januar auf Blu-ray Disc und 4K Ultra HD Blu-ray veröffentlicht. Amazon nennt als VÖ-Termin den 21.01.2021.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.