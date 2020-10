News

"Herr der Ringe" & "Der Hobbit" mit Dolby Vision & Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray

Warner hat in den USA offiziell "Herr der Ringe" und "Der Hobbit" als Trilogie-Boxsets auf Ultra HD Blu-ray angekündigt. Parallel dazu gab es auch noch auf YouTube eine Ankündigung durch Darsteller Sean Astin.

In den USA erscheinen die 4K-Boxsets am 01.12., hierzulande voraussichtlich am 03.12.2020. Laut ersten Informationen werden alle sechs Filme mit englischem Dolby Atmos-Ton sowie den HDR-Formaten HDR10 und Dolby Vision ausgestattet sein. Die beiden Sets werden die J.R.R. Tolkien-Verfilmungen von Peter Jackson neben den Kinofassungen auch als "Extended Editions" enthalten. Dabei werden voraussichtlich die Ultra HD Blu-rays mit der Kinofassung auf einer Disc und die "Extended Editions" auf zwei Discs verteilt veröffentlicht.

Für 2021 ist außerdem eine "Middle Earth Ultimate Collector's Edition" geplant, die neben den Ultra HD Blu-rays auch "Der Hobbit" auf Blu-ray Disc und "Herr der Ringe" als remasterte Blu-ray Disc-Trilogie sowie neues Bonus-Material enthalten soll.

In den USA erscheinen die Ultra HD Blu-rays bei der Kette "Best Buy" auch in Steelbook-Sondereditionen. Informationen zur Ausstattung der deutschen Ultra HD Blu-rays liegen noch nicht vor.

alternativ:

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.