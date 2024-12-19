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WOW Abo ab sofort per In-App-Kauf möglich

Bildquelle: Sky / WOW

Sky gestaltet die Buchung der Streaming-Plattform WOW noch einfacher und schneller für Apple-Kunden. Ab sofort kann man WOW nach Download im App Store direkt per In-App Kauf-Funktion buchen und bezahlen. Ein weiterer Vorteil dabei: Es ist lediglich ein Apple Account erforderlich. Neukunden müssen keine zusätzlichen Angaben zum Abschluss des WOW Abos mehr machen.

Caterina Preti, Senior Vice President OTT bei Sky Deutschland: „Mit der neuen In-App Kauf-Funktion machen wir es für die Kunden nun noch leichter auf die beliebten Inhalte von WOW ganz schnell und bequem zuzugreifen. Aktuelle Topserien wie „The Penguin“, „Dune: Prophecy“ oder „The Day of the Jackal“ sowie die besten Blockbuster und erstklassiger Live-Sport sind damit nur wenige Klicks entfernt.“

Noch bis zum 24.12.2024 gibt es WOW mit Filme & Serien-Paket für kurze Zeit inklusive Paramount+ zum Preis von 2,99 EUR pro Monat.

www.wowtv.de

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