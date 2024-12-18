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Über 40 Amazon Prime Video Channels 30 Tage gratis

Amazon.de bietet Prime-Mitgliedern derzeit über 40 Amazon Prime Video Channels für 30 Tage zum Gratis-Test an. Voraussetzung für die Nutzung des 30-tägigen Gratiszeitraums ist ein Prime Video-Abo. Wer die ausgewählten Test-Kanäle nicht weiter nutzen möchte, sollte daran denken, diese vor Ablauf des Gratis-Testraums wieder rechtzeitig zu kündigen:

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