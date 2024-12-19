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Bud Spencer & Terence Hill-Filme erscheinen als Blu-ray Disc-Mediabook

Retro Gold 63 veröffentlicht zwei Filme mit Bud Spencer und Terence Hill auf Blu-ray Disc. Am 17.03.2025 erscheinen "Die rechte und die linke Hand des Teufels" und die Fortsetzung "Vier Fäuste für ein Halleluja" als Blu-ray Disc-Mediabook. Für "Die rechte und die linke Hand des Teufels" wurde ein neues italienisches Master verwendet und "Vier Fäuste für ein Halleluja" enthält zusätzlich die Comedy-Fassung.

Für den 27.02.2025 ist außerdem von Fernsehjuwelen die fünfte Staffel der Serie "Don Matteo" mit Terence Hill auf Blu-ray Disc geplant.

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