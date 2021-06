News

"Wonder Woman 1984" in 4K & HDR bei Amazon Prime Video & Apple iTunes

Warner bietet "Wonder Woman 1984" jetzt in 4K & HDR zum digitalen Kauf bei Amazon Prime Video und Apple iTunes an. Die "Heimkino-Premiere" kostet jeweils 17,99 EUR. Bei Amazon kann der Film auch zum Preis von 12,99 EUR ausgeliehen werden.

Technisch bietet Apple etwas mehr als Amazon. Bei Apple ist auch englischer Dolby Atmos-Sound sowie die Unterstützung für Dolby Vision dabei. Außerdem steht noch umfangreiches Bonus-Material als "iTunes Extras" zur Auswahl.

Die Veröffentlichung von "Wonder Woman 1984" auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray ist in Deutschland derzeit für den 02.09.2021 geplant. Amazon listet bereits sieben verschiedene Heimkino-Varianten von "Wonder Woman 1984" als Standard-Edition sowie als Steelbook auf Blu-ray Disc, Blu-ray 3D und 4K Ultra HD Blu-ray. Außerdem ist eine Ultimate Collector's Edition geplant.

Die Ultra HD Blu-ray wird mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton sowie Unterstützung für HDR10, HDR10+ und Dolby Vision ausgestattet sein.

Wonder Woman 1984 (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,40:1 (HDR10, HDR10+ & Dolby Vision

Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos)

Extras:

The Making of WONDER WOMAN 1984: Expanding the Wonder

Die Amazonen

Gal & Kristen: Freundinnen für immer

Klein, aber mächtig

Szenenstudie: Verfolgungsjagd

Szenenstudie: Einkaufszentrum

Spaß mit Gal & Krissy

Black Gold Werbespot

WONDER WOMAN 1984 Retro Remix

Gag Reel