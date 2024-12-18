"Willow" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)
Disney veröffentlicht "Willow" auf 4K Ultra HD Blu-ray. Das von George Lucas unter der Regie von Ron Howard produzierte Fantasy-Abenteuer aus dem Jahr 1988 mit Val Kilmer, Joanne Whalley und Warwick Davis erscheint am 20.12.2024 als 4K-Premiere im Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Die Ultra HD Blu-ray wird mit deutschem DTS HD HR 5.1-Ton und englischem Englisch DTS-HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes und entfallene Szenen geplant.
Update: Nach dem 4K-Steelbook erscheint "Willow" ebenso wie "The Sixth Sense" und "Signs" am 07.03.2025 noch einmal als einfache Ultra HD Blu-ray in Standard-Verpackung.
Willow (4K Ultra HD Blu-ray)
Bild: 2,39:1
Ton: Deutsch (DTS HD HR 5.1), Englisch (DTS HD MA 5.1)
Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.
Extras:
- Entfallene Szenen
- Die Entstehung eines Abenteuers
- Von MORF zu Morphing: Der Beginn des digitalen Filmzeitalters
- Ein ungewöhnlicher Held: Persönliches Videotagebuch von Warwick Davis
- Matte-Paintings
