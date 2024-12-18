News

"Willow" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

18.12.2024 (Karsten Serck)

Disney veröffentlicht "Willow" auf 4K Ultra HD Blu-ray. Das von George Lucas unter der Regie von Ron Howard produzierte Fantasy-Abenteuer aus dem Jahr 1988 mit Val Kilmer, Joanne Whalley und Warwick Davis erscheint am 20.12.2024 als 4K-Premiere im Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Die Ultra HD Blu-ray wird mit deutschem DTS HD HR 5.1-Ton und englischem Englisch DTS-HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes und entfallene Szenen geplant.

Update: Nach dem 4K-Steelbook erscheint "Willow" ebenso wie "The Sixth Sense" und "Signs" am 07.03.2025 noch einmal als einfache Ultra HD Blu-ray in Standard-Verpackung.

Willow (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Ton: Deutsch (DTS HD HR 5.1), Englisch (DTS HD MA 5.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

  • Entfallene Szenen
  • Die Entstehung eines Abenteuers
  • Von MORF zu Morphing: Der Beginn des digitalen Filmzeitalters
  • Ein ungewöhnlicher Held: Persönliches Videotagebuch von Warwick Davis
  • Matte-Paintings
