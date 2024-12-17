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Die audiophile Playlist für die Winterzeit von Piega

Passend zur Winterzeit hat PIEGA eine Spotify-Playlist mit stimmungsvoller und audiophiler Musik erstellt, um sich perfekt auf Weihnachten und die ruhige Zeit zwischen den Jahren einzustimmen.

Die Winter Mood Playlist gibt es direkt hier oder im PIEGA Instagram-Channel:

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