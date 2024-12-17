"Wicked" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
17.12.2024 (Karsten Serck)
Universal veröffentlicht "Wicked" im Februar auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Das Fantasy-Muscial-Abenteuer mit Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jeff Goldblum und Michelle Yeoh erscheint am 27.02.2025 fürs Heimkino. Die Ultra HD Blu-ray erscheint auch als Steelbook.
Die Ultra HD Blu-ray wird mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein. Auf der Blu-ray Disc gibt es hingegen nur einen englischen Dolby Atmos-Mix und deutschen Dolby Digital Plus 7.1-Ton. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes geplant.
