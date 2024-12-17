News

"Des Teufels Bad" im März auf Blu-ray Disc (Update)

Plaion Pictures veröffentlicht "Des Teufels Bad" auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der österreichische Folk-Horror-Thriller läuft seit dem 14.11.2024 in den deutschen Kinos und erscheint am 27.03.2025 mit deutschem DTS HD MA 5.1-Ton als Ultra HD Blu-ray-Mediabook und einfache Blu-ray Disc.

Update: Die Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung von "Das Teufels Bad" wurde gestrichen. Der Film erscheint lediglich auf Blu-ray Disc. Dafür gibt es zusätzlich eine Mediabook-Edition inklusive Soundtrack-CD, die jetzt bei Amazon vorbestellbar ist.

