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IOTAVX Christmas Sale mit 20% Rabatt

Bildquelle: IOTAVX

IOTAVX startet pünktlich zur Weihnachtszeit die CHRISTMAS SALE Aktion. Auf ausgewählte Klassiker aus dem IOTAVX-Sortiment kann man 20% Rabatt erhalten, darunter einige der beliebtesten Produkte des Unternehmens. Sowohl für Mehrkanal-Enthusiasten (AVXP1, AVX17) als auch für Stereo-Fans sind tolle Optionen dabei.

Achtung: Die Aktion läuft nur bis zum 31. Dezember 2024!

Weitere Infos und teilnehmende Produkte findet man direkt hier:

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