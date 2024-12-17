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IOTAVX Christmas Sale mit 20% Rabatt
17.12.2024 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Bildquelle: IOTAVX
IOTAVX startet pünktlich zur Weihnachtszeit die CHRISTMAS SALE Aktion. Auf ausgewählte Klassiker aus dem IOTAVX-Sortiment kann man 20% Rabatt erhalten, darunter einige der beliebtesten Produkte des Unternehmens. Sowohl für Mehrkanal-Enthusiasten (AVXP1, AVX17) als auch für Stereo-Fans sind tolle Optionen dabei.
Achtung: Die Aktion läuft nur bis zum 31. Dezember 2024!
Weitere Infos und teilnehmende Produkte findet man direkt hier:
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