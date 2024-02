News

Whitney Houston-Debüt-Album erscheint als "Original Master Recording" SACD & Vinyl LP von "Mobile Fidelity"

Das High End-Label Mobile Fidelity Sound Lab (MFSL) veröffentlicht das erste Whitney Houston Studio-Album "Whitney Houston" als neue "Original Master Recording"-Edition auf SACD und LP. Das Debüt-Album von Whitney Houston aus dem Jahr 1987 mit den Songs "Saving All My Love for You", "How Will I Know" und "Greatest Love of All" wird als Hybrid-SACD mit CD-Layer sowie als 180 Gramm "SuperVinyl"-Schallplatte angeboten.

Laut jpc.de sollen die limitierten SACD & LP-Editionen von MFSL voraussichtlich ab dem 19.04.2024 lieferbar sein.

Bereits im letzten Jahr hatte MFSL das zweite Whitney Houston-Album "Whitney" (1987) als MFSL-Sonderedition auf SACD & LP veröffentlicht.

bereits erhältlich:

Tracklisting "Whitney Houston"

You Give Good Love Thinking About You Someone for Me Saving All My Love for You Nobody Loves Me Like You Do How Will I Know All at Once Take Good Care of My Heart Greatest Love of All Hold Me

