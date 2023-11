News

"Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

Leonine veröffentlicht "Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes" im Frühjahr auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der zu einem Großteil in Deutschland gedrehte Film basiert auf dem Roman "Die Tribute von Panem - Das Lied von Vogel und Schlange" von Suzanne Collins und wurde von Francis Lawrence inszeniert, der bereits bei den letzten "Panem"-Filmen Regie führte. Das Prequel der "Hunger Games"-Reihe wird am 16.11.2023 in den deutschen Kinos starten und ist jetzt bereits fürs Heimkino vorbestellbar. Laut ersten Informationen werden der deutsche und englische Ton voraussichtlich mit Dolby Atmos präsentiert. Die 4K-Edition erscheint auch als Ultra HD Blu-ray-Steelbook.

