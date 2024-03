News

Wharfedale stellt neuen Lautsprecher Super Denton vor

Bildquelle: Wharfedale

Wharfedale erweitert die Heritage Serie und bringt mit dem "Super Denton" ein weiteres Modell auf den Markt. Der Lautsprecher basiert auf der Denton 3 aus dem Jahr 1971, ist technisch aber natürlich auf neuestem Stand. Mit Abmessungen von 360 x 246 x 275 mm (HxBxT) ist er ähnlich groß wie das Ur-Modell und kann auch heute als eines der kompaktesten 3-Wege-Systeme gelten. An neuer Technologie stecken ein 25mm-Kalotten-Hochtöner auf Basis des Dovedale-Flaggschiffs, ein 50mm-Kalotten-Mitteltöner aus der EVO4 Serie und ein 165mm großer Tieftöner mit Kevlar-Gewebekonus in der Super Denton. Zwei Bassreflexports unterstützen die Tiefbass-Performance bis hinunter auf 40Hz. Hoch- und Mitteltöner sind jeweils zu einer Gehäuseseite hin versetzt, jedes Paar Super Denton besteht also aus zwei gespiegelten Lautsprechern, die je nach Raum und Gegebenheiten mit den Hochtönern außen oder innen aufgestellt werden können.

Die Wharfedale Super Denton sind in den Ausführungen Antique Walnut, Mahogany Red und Black Oak ab sofort im Fachhandel erhältlich. Der Paarpreis beträgt 1.199,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

