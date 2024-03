News

Sky Stream kommt nach Deutschland

Sky kündigt auch für den Deutschland den Start von "Sky Stream" an. Nach der Einführung in Großbritannien und Irland 2022 soll Sky Stream in Deutschland im Spätsommer 2024 und in Österreich ab 2025 verfügbar sein.

Sky Stream nutzt die Plattform des hierzulande nicht erhältlichen Sky Glass-Fernsehers und bietet über eine kompakte Streaming-Box Zugriff auf das gesamte TV-Angebot von Sky. Eine Satellitenantenne oder Kabelanschluss werden für die Nutzung von Sky Stream nicht gebraucht. Über die Sky Stream-Box stehen neben dem Sky-Angebot auch Free TV sowie zahlreiche Apps für Streaming-Dienste wie Netflix, Apple TV+, Prime Video und Disney+ zur Verfügung.

Sky Stream unterstützt in der UK-Version auch Ultra HD-Streaming in HDR mit Dolby Atmos-Sound und wird mit flexiblen Abo-Laufzeiten angeboten. Genaue Details zum deutschen Sky Stream-Angebot will Sky "frühzeitig vor Launch" mitteilen.

www.sky.de

