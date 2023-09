News

"Westernhagen 75 (75 Songs: 1974-2023)" erscheint als CD & Vinyl LP-Boxset

Warner Music veröffentlicht am 01.12.2023 eine neue Best Of-Collection von Marius Müller-Westernhagen auf CD & LP. Die Sammlung "Westernhagen 75 (75 Songs: 1974-2023)" enthält 75 ausgewählte Songs aus fast vier Jahrzehnten. Bei der Zusammenstellung wurde mindestens ein Lied aus Westernhagens 28 bisherigen Alben ausgewählt.

"Westernhagen 75 (75 Songs: 1974-2023)" wird als 5 CD und 8 LP-Boxset veröffentlicht. Darüber hinaus erscheinen noch zwei Zusammenstellungen mit reduzierter Titelauswahl als Doppel-CD und Doppel-LP. Die Premium-Sets mit allen 75 Songs werden in einem Hardcover-Buch präsentiert, das zahlreiche Fotos und Linernotes enthält.

Tracklisting



5 CD Box - Westernhagen 75 (75 Songs: 1974 – 2023)

CD 1

01 Wir waren noch Kinder (Edit)

02 Marion aus Pinneberg

03 Wenn jemand stirbt

04 Taximann

05 Endspurt

06 Du bist du (Edit)

07 Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz

08 Mit 18

09 Johnny W.

10 Der Junge auf dem weißen Pferd

11 Ich bin zum Wetten geboren

12 Hass mich oder lieb` mich

13 In meiner Bude flipp` ich aus

14 Hier in der Kneipe fühl` ich mich frei

15 Von drüben

16 Ladykiller

17 Ein Loch in der Tasche

18 Was ist los mit mir

Anzeige



CD 2

01 An den Händen einer Hure

02 Lass uns leben

03 Geiler is` schon

04 So viele Leute

05 Bar bezahlt

06 Mir ist so heiß

07 Wir sitzen alle in einem Boot

08 Ganz und gar

09 Lieb mich

10 Freiheit

11 Sexy

12 Weil ich dich liebe

13 Fertig

14 Für ne bessere Welt

15 Nimm mich mit (Live) [Edit]

16 Krieg

CD 3

01 Willenlos

02 Es geht mir gut

03 Schweigen ist feige

04 Tanz mit dem Teufel

05 Superstar

06 Weißt Du, dass ich glücklich bin (Live)

07 Keine Zeit (Proberaum)

08 Jesus

09 Wieder hier (Edit)

10 Rosamunde

11 Rosanna (Edit)

12 Engel (Live) oder Engel - Live

13 Du bist nicht allein

14 Steh auf (Wetten, dass…? Version)

15 Dicke (Proberaum) [Edit]

CD 4

01 Es ist an der Zeit

02 Why Don`t You Say Your Name

03 Lichterloh (Edit)

04 Ein Blatt im Wind (Edit)

05 Wenn Du glaubst

06 Eins (Edit)

07 Willst du tanzen

08 Alles ist möglich

09 Versuch dich zu erinnern (Edit)

10 Kein Gefühl (Live) [Edit]

11 Zu lang allein

12 Wir haben die Schnauze voll

13 Alleine (Live)

Anzeige



CD 5

01 Grenzenlos (feat. Sido)

02 Alphatier

03 Liebe (Um der Freiheit Willen)

04 Wahre Liebe

05 Verzeih

06 Halt mich noch einmal (MTV Unplugged)

07 Luft um zu atmen (feat. Lindiwe Suttle [MTV Unplugged]

08 Giselher (Das Pfefferminz Experiment)

09 Alles in den Wind (Das Pfefferminz Experiment)

10 Ich will raus hier

11 Zeitgeist

12 Die Wahrheit

13 Spieglein, Spieglein an der Wand

2 CD - Westernhagen 75 (34 Songs: 1974 – 2023)

CD 1

Anzeige



01 Taximann

02 Endspurt

03 Du bist du (Edit)

04 Mit 18

05 Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz

06 Johnny W.

07 In meiner Bude flipp` ich aus

08 Der Junge auf dem weißen Pferd

09 Ladykiller

10 An den Händen einer Hure

11 Lass uns leben

12 Geiler is` schon

13 So viele Leute

14 Wir sitzen alle in einem Boot

15 Freiheit

16 Ganz und gar

17 Sexy

18 Weil ich dich liebe

19 Krieg

CD 2

01 Es geht mir gut

02 Willenlos

03 Wieder hier (Edit)

04 Jesus

05 Why Don`t You Say Your Name

06 Willst du tanzen

07 Kein Gefühl (Live) [Edit]

08 Wir haben die Schnauze voll

09 Alleine (Live)

10 Alphatier

11 Halt mich noch einmal (MTV Unplugged)

12 Liebe (Um der Freiheit willen)

13 Alles in den Wind (Das Pfefferminz Experiment)

14 Zeitgeist

15 Die Wahrheit

8 LP - Westernhagen 75 (75 Songs: 1974 – 2023)

1A

1 Wir waren noch Kinder (Edit)

2 Marion aus Pinneberg

3 Wenn jemand stirbt

4 Taximann

5 Endspurt

1B

1 Du bist du (Edit)

2 Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz

3 Mit 18

4 Johnny W.

5 Der Junge auf dem weißen Pferd

2A

1 Ich bin zum Wetten geboren

2 Hass mich oder lieb` mich

3 In meiner Bude flipp` ich aus

4 Hier in der Kneipe fühl` ich mich frei

5 Von drüben

2B

1 Ladykiller

2 Ein Loch in der Tasche

3 Was ist los mit mir

4 An den Händen einer Hure

5 Lass uns leben

6 Geiler is` schon

3A

1 So viele Leute

2 Bar bezahlt

3 Mir ist so heiß

4 Wir sitzen alle in einem Boot

5 Ganz und gar

3B

1 Lieb mich

2 Freiheit

3 Sexy

4 Weil ich dich liebe

5 Fertig

4A

1 Für ne bessere Welt

2 Nimm mich mit (Live) [Edit]

3 Krieg

4 Es geht mir gut

5 Willenlos

4B

1 Schweigen ist feige

2 Tanz mit dem Teufel

3 Superstar

4 Weißt du, dass ich glücklich bin (Live)

5A

1 Keine Zeit (Proberaum)

2 Jesus

3 Wieder hier (Edit)

4 Rosamunde

5 Rosanna (Edit)

5B

1 Engel (Live)

2 Du bist nicht allein

3 Steh auf (Wetten, dass…? Version)

4 Dicke (Proberaum) [Edit]

5 Es ist an der Zeit

6A

1 Why Don`t You Say Your Name

2 Lichterloh (Edit)

3 Ein Blatt im Wind (Edit)

4 Wenn Du glaubst

6B

1 Eins (Edit)

2 Willst du tanzen

3 Alles ist möglich

4 Versuch dich zu erinnern (Edit)

5 Kein Gefühl (Live) [Edit]

7A

1 Zu lang allein

2 Wir haben die Schnauze voll

3 Alleine (Live)

4 Grenzenlos (feat. Sido)

7B

1 Alphatier

2 Liebe (Um der Freiheit Willen)

3 Wahre Liebe

4 Verzeih

8A

1 Halt mich noch einmal (MTV Unplugged)

2 Luft um zu atmen (feat. Lindiwe Suttle) [MTV Unplugged]

3 Giselher (Das Pfefferminz Experiment)

4 Alles in den Wind (Das Pfefferminz Experiment)

8B

1 Ich will raus hier

2 Zeitgeist

3 Die Wahrheit

4 Spieglein, Spieglein an der Wand

2LP - Westernhagen 75 (18 Songs: 1974 – 2023)

1A

1 Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz

2 Taximann (Edit)

3 Weil ich dich liebe

4 Mit 18

5 Der Junge auf dem weißen Pferd

1 B

1 Es geht mir gut

2 Lass uns leben

3 Wir haben die Schnauze voll

4 Halt mich noch einmal (MTV Unplugged)

2 A

1 Alphatier

2 Kein Gefühl (Live) [Edit]

3 Nimm mich mit (Live) [Edit]

4 Willst Du tanzen

2 B

1 Sexy

2 Wieder hier (Edit)

3 Zeitgeist

4 Johnny W.

5 Freiheit

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.