Weitere Metallica-Klassiker erscheinen als limitierte Vinyl LPs

Metallica veröffentlichen vier weitere Studio-Alben in den kommenden Monaten in neuen limitierten Vinyl LP-Editionen. Die 180 Gramm-Schallplatten “Garage Inc.“, “St. Anger”, “Death Magnetic”, und “Hardwired...To Self-Destruct” aus den Jahren 1998 bis 2016 erscheinen wie bereits die fünf Alben der ersten Welle als "Coloured Vinyl Re-Issues" in verschiedenen Farbvarianten wie z.B. "Some Kind Of Orange Vinyl" oder "Magnetic Silver Vinyl".

Von April bis Juli erscheint jeweils jeden Monat eine neue Schallplatte der Heavy Metal-Band. Den Anfang macht die "Garage Inc. (Fade To Blue Vinyl)"-Edition am 06.04.2024. Die meisten Alben erscheinen als Doppel-LPs und "Garage Inc." auf drei Schallplatten.

bereits erhältlich:

