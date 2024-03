News

"Girl You Know It's True" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Girl You Know It's True" im Mai auf Blu-ray Disc. Der Simon Verhoeven-Film über den Aufstieg und Fall des von Frank Farian produzierten Pop-Duos "Milli Vanilli" soll am 03.05.2024 inklusive deutschem Dolby Atmos-Ton auf Blu-ray Disc erscheinen. Als Bonus-Material sind mehrere Interviews und Musik-Videos geplant.

Girl You Know It's True (Blu-ray)

Bildformat: 2,40:1

Ton: Dolby Atmos (Deutsch, Englisch/Deutsch)

Untertitel: Deutsch, Deutsch für Hörgeschädigte

Extras:

Deutsche Hörfilmfassung

Interviews mit Cast & Crew

Musikvideos

