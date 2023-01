News

Warner kündigt "The Batman 2"-Kinostart für 2025 an

Warner hat in den USA offiziell den Starttermin für die Fortsetzung von "The Batman" angekündigt. Am Rande der Vorstellung des neuen DC Universe Film & Serien-Konzepts von James Gunn wurde der US-Kinostart von "The Batman 2" für den 03.10.2025 angekündigt.

Neben Regisseur Matt Reeves soll auch wieder Hauptdarsteller Robert Pattinson dabei sein. Details zum Inhalt der Fortsetzung des Kino-Hits aus dem Jahr 2022 wurden noch nicht bekannt gegeben. "The Batman 2" wird nicht in das neue "DC Universe" eingebunden sondern entsteht unter dem Label "DC Elseworlds", welches auch für weitere Projekte verwendet werden soll, die nicht im Zusammenhang mit dem großen DC Universe stehen.

Innerhalb des neuen DC Universe ist auch der neue Batman-Kinofilm "The Brave and The Bold" geplant.

